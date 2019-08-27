Движение в защиту секс-работниц предложило помощь девушке, изнасилованной полицейскими на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая могла заразиться ВИЧ-инфекциейФото: Ирина Маслова

После изнасилования тремя полицейскими девушки, которая, как предполагается, оказывала услуги интимного характера, в Екатеринбург прилетела Ирина Маслова — лидер российского движения в защиту секс-работниц «Серебряная Роза». Она намерена провести собственное расследование и предложить пострадавшей помощь.

«Мы готовы предоставить девушке юриста и психолога, которые имеют опыт оказания в помощи в ситуациях, когда секс-работницы подвергались насилию, — заявила она „URA.RU“. — Также у нас есть доверенные врачи: изнасилования девушка подверглась риску заражения инфекциями, самая опасная из которых — ВИЧ. Единственный способ не заразиться им — постконтактная профилактика».

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Как сообщила Маслова «URA.RU», сегодня она встретилась с руководителем следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга, который расследует дело. «Он заверил меня, что следствие ведется профессионально, все права пострадавшей соблюдены, — рассказала она. — Я попросила передать девушке мои контакты, чтобы она смогла воспользоваться нашей помощью».

В ночь на 18 августа в Екатеринбурге сотрудники ППСП задержали на выходе из сауны 22-летнюю гражданку Казахстана, якобы оказывавшую там интим-услуги, и, по версии следствия, изнасиловали ее в служебном УАЗике. Суд отправил под стражу Вячеслава Тропина и старшего экипажа Андрея Бессарабова, их коллега Вадим Мустафин оставлен под домашним арестом.

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