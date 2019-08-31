Такого открытия не было в Екатеринбурге со времен Ельцин-Центра

Евгений Куйвашев в этот вечер предпочел не выказывать особого расположения никому из VIP Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург Экспо» в пятницу, 30 августа, отпраздновал свое светское (а учитывая фамилии собравшихся VIP-гостей — так и вовсе великосветское) открытие. Здесь прошел не Иннопром, партийная конференция или агропромышленная выставка, а первый за всю восьмилетнюю историю выставочника вечер с прекрасной музыкой, мировыми звездами оперы и беседами обо всем под игристое.

Первое светское мероприятие новая площадка пережила скорее успешно, чем нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Считать мероприятие днем официального открытия (хотя именно так его и презентовали) конгресс-холла, сданного компанией «Синара-Девелопмент» (принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому) этим летом, было бы несправедливо. Все-таки открыл его 9 июля прибывший в Екатеринбург на саммит GMIS-2019 президент России Владимир Путин. И пусть внимавших его словам было втрое меньше — то была деловая и даже политическая элита со всего мира, по статусности и глобальности едва ли уступавшая сегодняшним гостям.

Ажиотаж вокруг концерта звезд оперы Анны Нетребко и ее мужа Юсифа Эйвазова не стихал до самого концерта. Уральские селебрити при этом успели неприятно удивить, даже в последний день отказавшись потратить от 5 до 47 тысяч рублей на редкое для Екатеринбурга мероприятие (на октябрьском концерте в Праге билеты были раскуплены в мае). Отдельные гости даже выпрашивали у организаторов «халявные» билеты. В итоге в зале к вечеру пятницы непроданными оказались около десятка из пяти тысяч мест.

Алексей Орлов оказался главным гостем VIP-лаунжа, куда не пустили даже фотографов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор МВЦ «Екатеринбург Экспо» Игорь Данилов заметно нервничал. «На GMIS нервов было меньше — там все-таки деловое мероприятие и люди понятные. А тут публика разная, ее гораздо больше — есть из-за чего попереживать», — объяснил он «URA.RU», доброжелательно улыбаясь в ответ на поздравления гостей «С днем рождения» — не в его адрес, а «конгрессника».

В большом холле с фуршетными столами собралось огромное количество гостей, которые, судя по одеяниям, пришли кто на светский вечер, кто на вечеринку в клуб, а кто и просто на модную молодежную тусовку. Директор по развитию «Атомстройкомплекса» Виктор Ананьев, например, выбрал casual — пиджак и кроссовки. Другой наследник строительной империи — вице-президент корпорации «Маяк» Станислав Блохин — был в клетчатом костюме. Внезапно в центре зала с «простыми» гостями оказался и бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб с супругой — массовый приветственный кофе новый советник гендиректора Группы Синара предпочел VIP-лаунжам.

Александр Высокинский, которому вот уже несколько месяцев предрекают отставку, грустным совсем не выглядел Фото: Анна Майорова © URA.RU

Последних сегодня было сегодня сразу два, при этом сбербанковский оказался скучен и собрал малоизвестные лица без единого статусного политика и широко известного бизнесмена. А вот попасть в главный VIP-лаунж ювелирного бренда Chamovskikh без проводников и подсказок не получилось бы — в лабиринтах конгресс-холла все еще путаются даже сотрудники МВЦ. Может, поэтому самым статусным гостем здесь оказался не посетившие концерт губернатор Евгений Куйвашев, не глава Екатеринбурга Александр Высокинский и даже не спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, а лишь первый замгубернатора Алексей Орлов, активно общавшийся с советником гендиректора УГМК Алексеем Рябцевым и замгендиректора УГМК Владимиром Белоглазовым.

Министр промышленности Сергей Пересторонин признался, что «уже слушал Анну Нетребко в Венской опере», и, хватая две тарелочки с закуской, авторитетно оценил мероприятие в конгресс-центре: «это, поверьте, уровень». От его предложения отметить вечер глава аппарата губернатора Валерий Чайников вежливо отказался: «Не хочется просто». Министр культуры Светлана Учайкина призналась, что рада за бывшую подчиненную — начальника управления культуры Татьяну Ярошевскую, назначенную директором столичного МХАТа, поскольку та «любит драйв, которого в Москве много». Концерт Анны Нетребко куратор свердловской культуры при этом оценила не как уникальное для Екатеринбурга событие, но как одно из мероприятий, которое уральская столица «заслужила и до которого давно доросла»

Масштабность события можно сравнить разве что с открытием «Ельцин Центра» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пришедшей в «випку» лидеру фракции «Единой России» в свердловском Заксобрании Елене Чечуновой гости тут же задали вопрос, правда ли она намерена стать вице-спикером в будущем созыве парламента — «URA.RU» писало об этом в свежем выпуске Инсайдов. Восхитительная глава фракции вспыхнула глазами, широко улыбнулась и призналась, что «эту неожиданную информацию ей нужно гармонизировать чем-нибудь сладким». Помимо нее из депутатов Заксобрания в лаунж-зоне активничали только Виктор Якимов и Сергей Никонов. Спикера Людмилу Бабушкину позже заметили только в губернаторской ложе справа от сцены, там же сели замгенпрокурора РФ по УрФО Юрий Гулягин и руководитель облпрокуратуры Сергей Охлопков.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий пришел на мероприятие с дочерью — крайне скромная при таком влиятельном отце Виктория только перешла в 11-й класс, а дальше «точно пойдет не по политической линии — выбрано химико-биологическое направление». «Отцу [депутата Заксобрания и кассира партии] Александра Серебренникова дали почетного гражданина Ревды», — похвастал достижением товарища Шептий и окунулся в светскую беседу.

Глава свердловского УФСБ Александр Вяткин на одном мероприятии с губернатором Евгением Куйвашевым — еще одно доказательство мира между центрами влияния Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наиболее пристрастной публикой оказались бизнесмены, в отличие от политиков не получившие приглашение в VIP-лаунж, а купившие его за 9,9 тысяч рублей вместе с самыми дорогими билетами (за 47 тысяч). «За эти деньги тут точно не Льва Голицына и Абрау должны наливать, а что-то более соответствующее уровню (таким образом 12-летний Macallan и Dewar’s особого вдохновения не вызвали). Воду даже просить приходится, так поставить не могли. Про закуски я промолчу, но голодный и после работы я есть это не стал», — посетовал знакомый миллиардер, сопровождаемый женой в изысканном вечернем платье в пол. «В Италии тоже с организацией не всегда гладко, но за Кармен на открытом воздухе можно многое простить», — поддержала его супруга-ресторатор.

Выходящим из VIP-лаунжа по приглашению ведущего гостям оказалось непросто попасть в зал на свои места — координацию организаторам в перспективе придется настраивать дополнительно. Да и со светом придется поработать — центральная световая пушка почему-то некоторое время освещала середину зрительского зала вместо сцены, а затем и вовсе погасла. В этот момент известная телеведущая Марина Ким, в 2018 году принимавшая участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, поприветствовала гостей, кратко описывала уникальные свойства нового конгресс-холла и предоставила слово губернатору Куйвашеву.

Александр Якоб в новом для себя амплуа советника гендиректор Группы Синара предпочел «тусоваться» не с VIP Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Искренне желаю, чтобы музыка, которая прозвучит сегодня, наполнила ваши сердца светом любви и созидания, вдохновила вас на благородные дела и поступки. Уверен, что мощный положительный заряд энергии творчества и великого искусства послужит добрым напутствием для успешной работы конгресс-центра на десятилетия вперед. Счастья вам, успехов и благополучия и процветания нашей любимой Свердловской области», сказал глава региона, а затем со сцены полились безупречные звуки «Застольной песни» из оперы Джузеппе Верди «Травиата» в исполнении главных звезд вечера.

Закончился вечер грандиозной пробкой из вип-кортежей и заказанных такси на выезде с парковки МВЦ. С одной стороны, такая концентрация черных мерседесов с длинной базой не могла не радовать организаторов, с другой — тем же организаторам, которые смогли организовать грамотный въезд на концерт, явно нужно дальше совершенствовать процесс подготовки мероприятий на — теперь уже — главной концертной площадке города.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU