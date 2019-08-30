С Днем знаний! Фотоколлаж: «URA.RU»

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что Куйвашев с ФПГ обсудил будущую конфигурацию Заксобрания. — Квитка лоббирует Чечунову на пост вице-спикера парламента. — Почему Бидонько не едет на север к Шипулину? — На что намекал Высокинский, вручая пилотам «Уральских авиалиний» модель подводной лодки? — В Нижнем Тагиле часто и очень неслучайно видят большого друга Тунгусова. — Врио Текслер решает вопрос сенатора. — Мэр Златоуста пытался закрыть встречу с губернатором. — У экс-главы Запсибкомбанка появились конкуренты в борьбе за депутатскую зарплату. — Комарова будет искать нового помощника через соцсети. — У жены экс-главы полиции Сургута сожгли машину. — Губернатор Решетников не простил обиду Курентзису. — Рогозин едет в Пермь с контрольной проверкой. — В курганском правительстве сокращают чиновников. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

Инсайды ХМАО

Инсайды ЯНАО

Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Подчиненный Цуканова устраивает разносы вслед за шефом

Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели отмечают возросшую активность отдельных представителей уральского полпредства президента в УрФО. Ранее с критикой местных и региональных властей выступал только сам полпред Николай Цуканов. Теперь же в этой роли периодически стал проявлять себя главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган. Является ли это стечением обстоятельств, отдельным поручением полпреда или проявлением амбиций, будет ясно в ближайшее время.

Куйвашев с ФПГ обсудил будущую конфигурацию Заксобрания

Пятничное совещание у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по поводу строительства объектов Универсиады-2023 имело по-настоящему стратегическое значение. Говорят, руководители крупнейших ФПГ Урала и глава области за закрытыми дверями обсуждали, в том числе, перспективы начинающегося политического сезона, который — и это общее мнение — будет непростым. В числе прочего был поднят вопрос о том, что власти пора обозначить контуры будущего состава Законодательного собрания области и определять систему сотрудничества, которая учтет интересы всех мажоритарных участников встречи.

Квитка лоббирует Чечунову на пост вице-спикера Заксобрания

Анна Майорова © URA.RU

На роль вице-спикера свердловского Заксобрания продвигают кандидата, от которого уже ничего и не ждали. Депутата Елену Чечунову сегодня, говорят, горячо поддерживает руководитель МКС «Единой России» Иван Квитка. Якобы политик уже дал понять председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной, что очень хотел бы сделать именно Чечунову ее заместителем. Реакция Бабушкиной, которая, как известно, гордится самостоятельностью своих решений и ненавидит, когда ей навязывают чужое мнение, пока неизвестна.

Депутаты Заксобрания обиделись из-за «галёрочных» билетов на Нетребко

Распределение билетов на элитарный концерт оперной дивы Анны Нетребко в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург Экспо», как и следовало ожидать, поссорило элиты. Например, депутаты свердловского Заксобрания были крайне недовольны, что им предоставили места, мягко говоря, далекие от VIP-зоны. Народные избранники тут же вспомнили, что доступ к билетам имеют всего несколько членов свердловского правительства, кураторы выставочника — первый замгубернатора Алексей Орлов и министр инвестиций Виктория Казакова. Так что после распределения билетов на концерт у обоих членов кабинета министров заметно прибавилось недоброжелателей, рассказывают в Заксобрании.

Почему Бидонько не едет на север к Шипулину?

Анна Майорова © URA.RU

Наблюдающие за госдумской кампанией в Серовском одномандатном округе ждут визита вице-губернатора Сергея Бидонько. Слухачи уверены, что тот приедет в территорию в финале гонки — на месте проконтролировать, что сделано после презентации будущего кандидата, на которой он присутствовал лично. Сам же Сергей Бидонько, говорят, на север региона пока не собирается, поскольку убежден, что на нынешнем этапе он — наблюдатель над схваткой, а всю техническую работу сделают уже присутствующие политтехнологи, часть которых Бидонько сам и рекомендовал кандидату от власти.

Суд над олимпийским чемпионом из-за ценных бумаг был срежиссирован

Ходят слухи, что суд над кандидатом в депутаты Госдумы Антоном Шипулиным из-за иностранных ценных бумаг был срежиссирован его же юристом Татьяной Романовой ради пиара. Якобы раньше адвокат была замечена в сотрудничестве со свердловскими справедливороссами, которые и подали иск о снятии экс-биатлониста с довыборов, рассказал источник «URA.RU». Другие намекают: пиар на таком суде — абсурд, поступать так никто не стал бы.

Ярошевская нашла себе замену на пост начальника управления культуры

Александр Мамаев © URA.RU

Говорят, экс-начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская продвигает на оставленный ею пост директора ЦК «Урал» Илью Маркова. Он молод, активен, готов к свершениям и, как заверяет окружающих чиновница, обеспечит преемственность в культурной сфере. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, уверена тусовка, откажется назначать ставленника уходящей чиновницы — просто чтобы «насолить» Ярошевской, отставка которой стала для него неожиданностью.

В мэрии не могут решить, проводить ли опрос по храму

Политический блок мэрии в замешательстве. Здесь никак не могут принять решение: проводить городской опрос по строительству собора Святой Екатерины или нет. С одной стороны, обещание было дано, с другой — опрос может резко накалить обстановку. При этом сам глава Екатеринбурга Александр Высокинский, объясняют интриганы, отчетливо понимает, что нерешительная позиция в этом вопросе крайне негативно сказывается на его политическом будущем.

На что намекал Высокинский, вручая пилотам «Уральских авиалиний» модель подводной лодки?

В мэрии Екатеринбурга все еще обсуждают символизм встречи главы Екатеринбурга Александра Высокинского с экипажем борта «Уральских авиалиний», севшего в кукурузном поле близ подмосковного Жуковского. Говорят, главный сарказм звучит в отношении маленького подарка, которым глава отметил подвиг членов экипажа — модели подводной лодки. «Это что же, глава так прозрачно намекнул сотрудникам авиакомпании, что сами они молодцы, но УА явно плавно опускается на дно?» — задаются риторическими вопросами чиновники.

В Нижнем Тагиле часто и очень неслучайно видят большого друга Тунгусова

Анна Майорова © URA.RU

Говорят, в Нижнем Тагиле неоднократно замечали экс-начальника екатеринбургского горздрава и большого друга бывшего «серого кардинала» областной политики Владимира Тунгусова — Александра Дорнбуша. По одной из версий, бывший чиновник пытается в сложное для тагильской медицины (скандал с тамошними хирургами дошел даже до Кремля) время попасть в команду Владислава Пинаева. Другая версия слухмейкеров куда жестче и утверждает, что именно этот экс-чиновник и является и одним из организаторов этих самых сложных времен.

Основатели «Таганского ряда» разругались до информационной междоусобицы

Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что сооснователи «Таганского ряда» окончательно разругались друг с другом. Речь идет о двенадцати предпринимателях (четверо скончались при различных обстоятельствах, их семьи получили сравнительно небольшие компенсации). При этом противостояние совсем скоро рискует вылиться в паблик. Например, оппоненты совладельца «Таганского ряда» Анатолия Никифорова уже распространяют слух, что тот в последнее время плохо себя чувствует и готов отойти от активной работы — как в политике, так и в бизнесе.

Авторитетных бизнесменов ждут сложные переговоры с силовиками

В Екатеринбурге авторитетный бизнес начал подготовку к приватизации городских платных парковок. Как говорят «URA.RU» источники, первым шагом к этому стало назначение директором «Городской службы автопарковок» Евгения Тиунова. По слухам, влиятельные предприниматели надеются извлечь немало прибыли с городского актива, но для этого им придется уладить еще массу вопросов. «Например, нужно договориться с ГИБДД о передаче данных нарушителей. Сейчас силовики даже с администрацией города делятся информацией крайне неохотно», — объяснил инсайдер.

Кандидатка на пост главы Березовского опубликовала пикантное фото

Владимир Жабриков © URA.RU

Внимательно наблюдающие за кандидаткой на пост главы Берёзовского Алиной Галимовой обсуждают ее пикантную фотосессию, выложенную в открытый доступ на странице в одной из социальных сетей. Поддерживающие Галимову морально сокрушаются по поводу того, что у претендующей на ответственный пост дамы не нашлось подкованных в политике советчиков, которые рекомендовали бы ей почистить соцсети от любого, пусть даже и приятного на вид компромата.

В Свердловской области ждут нового участника «клуба генералов»

Политизированная тусовка взахлеб обсуждает перемещения в свердловском клубе генералов — руководителей региональных управлений силовых ведомств. Уже на следующей неделе ждут приезда начальника ГУ МВД по Свердловской области, и слухмейкеры уже не сомневаются, что им станет генерал-майор Александр Мешков, который сейчас возглавляет полицию Астраханской области.

Назначение в транспортной прокуратуре обрастает интригой

Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение нового руководителя Уральской транспортной прокуратуры вместо Павла Кукушкина, который в июне был освобожден от занимаемой должности — еще одна тема для жарких споров. Если раньше наиболее вероятной версией рассматривалось назначение на этот пост прокурора Ямала Александра Герасименко, то теперь конкуренцию ему готов составить руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК России Петр Решетников. В последнее время ведомство Решетникова активизировало информационную работу, и скорость реакции на события повестки стала молниеносной. Слухачи уверены, что просто так усиления в работе силовых ведомств не случаются.

В офис «Титановой долины» приходила прокуратура

Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга, говорят, провели проверку документации в офисе ОЭЗ «Титановая долина» в БЦ «Высоцкий». В самой ОЭЗ этого не отрицают и даже рассказывают, что у них «постоянно проходят проверки от разных прокуратур»: салдинской, екатеринбургской, арамильской, называя это вполне стандартными для деятельности мероприятиями и заверяя, что выемки документов не проводятся. При этом ранее стало известно, что «Титановая долина» скрыла от властей незаконную сделку на миллиард, без согласования с советом директоров положила 135 миллионов рублей на счет в банк-банкрот, а директор ОЭЗ Артемий Кызласов умудрился потратить на такси за два дня командировки 150 тысяч рублей.

УГМК устроила кадровую революцию в богатеющей больнице

В медицинском сообществе Екатеринбурга обсуждают неожиданную кадровую перестановку. В июле главврачом Верхнепышминской центральной городской больницы стал заместитель гендиректора клиники «УГМК-Здоровье» Вячеслав Денисов. При этом прежний главврач — Алексей Малинкин — был вынужден перейти на работу в рядовую екатеринбургскую больницу №24. Слухмейкеры убеждены, что Малинкина заменили после того, как больница стала преуспевать. «Туда поступают хорошие вложения, а ко всему прочему стали строить перинатальный центр при больнице. На такое принято ставить своих людей», — объяснили инсайдеры. Сам Алексей Малинкин, впрочем, уверяет, что перешел в 24-ю больницу добровольно.

Полянину грозит куда больше, чем просто увольнение

Утверждается, что наказание главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина может вылиться в нечто большее, чем просто увольнение с поста. В правоохранительные органы якобы ушла информация, что медиаменеджер, провалив выполнение госзадания, оставил в своем распоряжении около 40 млн рублей. Такие суммы не могут остаться незамеченными, и их движение будет выявлено в самое ближайшее время, убеждены слухачи.

Инсайды Челябинской области

Текслер запретил прерывать встречи с жителями

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что врио губернатора Алексей Текслер остался недоволен тем, как вел себя на встрече главы региона с жителями Копейска мэр Андрей Фалейчик. Копейчане еще хотели задавать вопросы Текслеру и тот уже собрался отвечать, когда Фалейчик всех прервал и заявил, что встреча закончена. Инсайдеры рассказывают, что Текслер потом, уже без телекамер, все-таки поговорил с горожанами. А мэра Копейска жестко отчитал. «Только я могу решать, когда встреча закончена, если вижу, что вопросов больше нет!» — заявил он, дав понять, что ограничений времени у него нет, даже если встреча затягивается.

Губернатор решает вопрос сенатора

Вадим Ахметов © URA.RU

Через десять дней врио губернатора Алексей Текслер, если выиграет выборы главы региона, назовет имя сенатора от исполнительной власти. Раньше ни у кого не вызывало сомнения, что в Совет Федерации отправят омбудсмена Маргариту Павлову. Сейчас уже начинают говорить, что сенатором может стать спикер Заксобрания Владимир Мякуш. Это будет означать новый этап развития областного парламента, с выборами нового руководителя. Впрочем, большинство инсайдеров уверено, что сенатором все-таки будет Павлова.

Климов попрощался с коллективом

Рассказывают, что вице-губернатор — министр общественной безопасности Олег Климов уже попрощался с коллективом. После выборов губернатора, когда все правительство уйдет в отставку, Климову не предложат занять пост повторно. Инсайдеры говорят, что Климов и сам уже хочет уйти. Болтают, что у того, кто станет министром общественной безопасности, приставки «вице-губернатор» не будет. Такую должность специально вводили для Климова, чтобы он ушел на пенсию с госдолжности, к каковым относится должность вице-губернатора. А министр — это госслужба, и надбавки к пенсии чуть поменьше. А тот, кто придет вместо Климова, будет моложе и до пенсии ему будет далеко.

Жилин пытался закрыть встречу с Текслером

Вадим Ахметов © URA.RU

Рассказывают, что во время визита в Златоуст врио губернатора Алексея Текслера мэр Вячеслав Жилин пытался закрыть недовольным его работой горожанам доступ на встречу с главой региона. Встречу с Текслером запланировали на 14 часов 30 минут в актовом зале. А по заданию Жилина на 13 часов в этом же зале назначили совещание работников образовательных учреждений по тему антитеррористической защищенности. Инсайдеры уверяют, что таким образом Жилин надеялся заполнить помещение подконтрольными ему бюджетниками, чтобы те «держали кресла» до самого приезда Текслера и неудобных вопросов по работе мэра бы не звучало. Разумеется, двери в зал решили закрыть, надеясь, что на встречу попадет как можно меньше тех, кто недоволен Жилиным. Но как только об этом узнали в службе протокола аппарата губернатора, так тут же распорядись немедленно свернуть совещание и открыть зал для всех желающих.

Молодежью займется стройотрядовец

Говорят, что руководитель областного штаба студенческих стройотрядов Юрий Болдырев может после выборов перейти на работу в правительство региона и будет отвечать за вопросы молодежной политики. И, по слухам, у него будет больше полномочий, чем у бывшего замминистра культуры Вадима Бобровского, курировавшего эту тему. Впрочем, врио губернатора Алексей Текслер уже заявил, что вопросами молодежи надо заниматься на уровне замглавы региона.

Репринцев стал первым кандидатом «на вылет»

Вадим Ахметов © URA.RU

После скандального провала презентации нового генплана Челябинска председатель комитета по градостроительству и архитектуре мэрии Сергей Репринцев стал первым кандидатом «на вылет» из администрации города. За проект генплана заплатили 27 млн рублей, а в нем оказалось столько «косяков», что это стало понятно и главе региона Алексею Текслеру, и просто горожанам на публичных слушаниях. Возникает вопрос: за что заплатили такие деньги и как такой откровенно «сырой» проект комитет Репринцева довел до слушаний? Ранее Репринцев уже лишился приставки «и.о. вице-мэра», оставшись на должности председателя комитета. Теперь он на грани увольнения.

Мошаров отказывается идти к Видгофу…

Вадим Ахметов © URA.RU

На последнем заседании гордумы Челябинска спикера Станислава Мошарова опять спросили о том, где депутаты будут смотреть хоккей после лишения их бесплатной VIP-ложи в арене «Трактор». Тот по-прежнему настаивает, что к матчу открытия сезона обо всем договорится. Даже обещал повторно поднять эту тему в разговоре с врио губернатора Алексеем Текслером. Однако коллеги попросили его просто сходить к гендиректору клуба Борису Видгофу, «зарыть топор войны» и мирно договориться о выделении ложи за символическую сумму — депутаты готовы скинуться. Но Мошаров категорически отказался встречаться с Видгофом и обещал, что на днях встретится с Текслером.

… и надеется на губернаторскую ложу

Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах гордумы говорят, что спикер Станислав Мошаров особо не расстроится, если ему не удастся решить вопрос с ложей в ледовой арене «Трактор» для народных избранников. Он надеется, что благодаря статусу сможет спокойно посещать центральную ложу — выделенную для врио губернатора Алексея Текслера, являющегося президентом хоккейного клуба, и людей из близкого ему круга. Однако глава региона уже дал понять, что время халявы кончилось. Даже некоторые члены правительства теперь будут покупать абонементы на игры любимой команды, как это делается во всех солидных клубах.

«Советско-калининские» решили вопрос с «Трактором»

Вадим Ахметов © URA.RU

Так называемая «советско-калининская» группа депутатов гордумы и райсоветов решила не дожидаться, пока кончатся ложи на арене «Трактор». Их лидер Виталий Рыльских встретился с гендиректором клуба Борисом Видгофом, после чего выкупил одну из них по весьма комфортной цене. Каждому из депутатов пришлось скинуться всего по 25 тыс. рублей, что даже дешевле, чем покупать разовые билеты на каждый матч сезона по отдельности. Другие народные избранники теперь думают, как напроситься в ложу «советско-калининских», если Мошаров все же не сможет договориться с Видгофом о престижных местах на трибунах.

Янов может сняться с выборов

Вадим Ахметов © URA.RU

Странный слух ходит по Калининскому району. Инсайдеры говорят, что «Единая Россия» может недосчитаться одного мандата — в округе, где баллотируется владелец строительной компании «Артель-С» и действующий депутат Заксобрания области Николай Янов. Поводом для таких слухов послужило его отсутствие на заседании Заксобрания. Для него это нетипично. Тем более, что Янов находится в России и это могло быть последнее заседания с его участием в Заксобрании — у него большие шансы на победу на муниципальных выборах 8 сентября и перспектива пройти из райсовета в гордуму. Ньюсмейкеры рассказывают, что причина отсутствия депутата в ЗСО и в публичной повестке в принципе — в болезни. Из-за этого он может даже снять свою кандидатуру. Действующие депутаты от «ЕР» Виталий Векозин и Ирина Васильева уже по ходу кампании отказались участвовать в выборах по состоянию здоровья.

В Тракторозаводском районе подняли мятеж

На выборах в Тракторозаводский райсовет, казавшихся самой спокойной в Челябинске кампанией, прогремел скандал. Как рассказывают инсайдеры, сразу в трех округах объявились кандидаты, которые стали агрессивно работать против людей из команды бизнесмена Бориса Видгофа и его сына, депутата ЗСО Михаила Видгофа. Они жестко срывают акции единороссов, не реагируя на замечания и, самое главное, не опасаясь силовиков. Такими агрессорами называют Александра Воловика, Евгения Измоденова и Семена Тютюева — каждый из них баллотируется со «спойлером».

В качестве поддержки с ними ездит депутат Коркинского райсобрания, весьма авторитетный в определенных кругах Дмитрий Маткевич. Он и решает все конфликтные ситуации. Маткевич входит в избирком представителем Юрия Хана («дублер» Тютюева), а его сожительница работает на спикера Тракторозаводского райсовета Сергея Карелина. Единороссы долго не могли понять, что это за кандидаты и почему так дерзко себя ведут.

Однако на одной из встреч кто-то из них стал прикрываться именем лидера челябинских «молодогвардейцев» депутата Госдумы Владимира Бурматова. Версия вполне правдоподобная, учитывая, что МГЕР сотрудничала с Маткевичем. Правда, сами они свою причастность к мятежникам отрицают.

Директору школы устроили травлю

Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинских соцсетях, где обычно формируются группы тех, кто живет на Северо-Западе, устроили самую настоящую травлю директора школы в Парковом Юрия Терина. При этом Терин считается одним из лучших педагогов Челябинска, иначе бы ему не доверили самую большую школу области. Инсайдеры рассказывают, что это связано с выборами в Курчатовский райсовет по округу, где баллотируются руководитель УК «Ключевые люди» Артем Клименко (зять гендиректора «Магнитостроя» и «Гринфлайта» Олега Лакницкого) и действующий депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко. Один из них и развернул кампанию против Терина, чем очень недовольны в сфере образования и в мэрии Челябинска. Говорят, если выяснится, что за травлей стоит Довженко, ему придется расстаться с должностью консультанта главы города, а если Клименко, то в адрес директора «Ключевых людей» последуют другие санкции.

«Голос» закроет наблюдателями только три района

Вячеслав Егоров © URA.RU

Движение «Голос» готовится ловить фальсификаторов на выборах в Челябинской области. Инсайдеры говорят, что особо пристальное внимание будет уделено самым конкурентным районам: Курчатовскому, Металлургическому и Калининскому. Именно там могут быть нарушения в день голосования. Учитывая, что есть команда провести выборы максимально честно и открыто, некоторые кураторы территорий оказались в щекотливой ситуации.

Например, инсайдеры рассказывают, что депутат Заксобрания области и видный единоросс Александр Мотовилов обещал помочь группе кандидатов в Курчатовском районе. И теперь сильно переживает, что ему либо не удастся выполнить обещание, либо может случиться громкий скандал, который ударит по нему самому. Аналогично и с кураторами других районов.

Кандидаты готовятся к вбросам на выборах

Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным инсайдеров из силовых структур, люди в погонах получили информацию, что многие кандидаты в депутаты райсоветов готовятся к вбросам бюллетеней, подвозам избирателей, всевозможным «каруселям» и прочим нарушениям на выборах. Например, крайне пассивными были представители движения «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева. Они практически не вели кампанию, только за две-три недели до выборов разместили агитацию и подали несколько исков в суд о снятии оппонентов. У силовиков есть информация, что многие кандидаты, организуя видимость кампании, аккумулируют деньги на подкуп избирателей в день голосования.

Силовики будут жестко работать на выборах…

Александр Кулаковский © URA.RU

Нарушения на нынешних выборах будут жестко пресекаться. Силовикам дана команда задерживать организаторов вбросов бюллетеней и подкупа избирателей. Дело в том, что муниципальная кампания проходит одновременно с губернаторской. И врио главе региона крайне важно победить чисто — без скандалов. Если кто-то из кандидатов будет вбрасывать бюллетени за себя, то ему придется вбросить ровно столько же бюллетеней за кандидата в губернаторы, чтобы их число совпадало. И если такого нечистоплотного политика поймают, то это даст повод говорить, что вбрасывали и за кандидата в губернаторы. Несмотря на то что и Текслер, и его оппоненты настраивают свои команды на максимально честные выборы. Поэтому полиция уже сейчас готовится ловить нарушителей.

….не только в Челябинске, но и в Златоусте

Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что 8 сентября в Златоуст будут стянуты дополнительные силы полиции для охраны общественного порядка. Остается только гадать, чем это вызвано. В городе нет местных избирательных компаний, в отличие от Челябинска, только выборы губернатора, как и по всей области. Поэтому можно предположить, что присутствие силовиков вызвано тем, что в Златоусте будет проходить опрос общественного мнения о доверии мэру Вячеславу Жилину, инициированный главой региона Алексеем Текслером. Это значит, что будут жестко пресекаться любые попытки манипуляции по опросу и мобилизации бюджетников в пользу Жилина.

Экс-полицейского заваливают обвинениями в домогательствах

Говорят, что на экс-заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова, арестованного по обвинению в сексуальных домогательствах к своим бывшим сотрудницам, усиленно собираются новые эпизоды. Да так рьяно, что сама история все больше приобретает очертания откровенного заказа и разборок внутри системы.

Бывшие коллеги Биктимирова, понимая это, все еще надеются, что в ситуацию вмешается областное руководство. Тема сексуальных домогательств внутри полиции становится очень удобным поводом для борьбы с неугодными, что любому заявлению (не важно, было ли все на самом деле или речь идет об оговоре) можно дать ход и отправить за решетку своего противника.

Инсайды Тюменской области

У экс-главы Запсибкомбанка появились конкуренты в борьбе за депутатскую зарплату

Дмитрий Ткачук © URA.RU

19 сентября на заседании Тюменской областной думы, скорее всего, будет решаться судьба ставки депутата, который получает зарплату. Место стало вакантно после того, как летом 2018 года от думской зарплаты отказался Сергей Романов. По инсайдерской информации, основным претендентом на прибавку к состоянию является экс-президент Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий. Однако, по слухам, в борьбу за деньги рьяно включились его коллеги — бывший замгубернатора Ямала Николай Бабин и ветеран регионального парламента Владимир Столяров. «Оба обивают пороги кабинетов самых высших лиц. Так что у нас появилась интрига», — шепчутся думские сплетники.

Кандидат в тюменскую облдуму чуть не начал борьбу против босса…

На днях тюменка Ирина Ветрова пожаловалась в соцсетях на стройку под окнами ее дома в районе улицы Водников. Якобы застройка является точечной, запустил ее еще экс-губернатор Владимир Якушев. В комментариях к посту отметился и кандидат на место в тюменской облдуме Максим Карпиков, который пообещал взять ситуацию на контроль. «По курьезному стечению обстоятельств, этот ЖК строит лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин, который и спонсирует кампанию Карпикова. Так что Максиму посоветовали думать, прежде чем проявлять ненужную активность», — потешаются инсайдеры.

Кроме Карпикова, за депутатский мандат поборются Николай Руссу (ЕР), Анатолий Княжев (КПРФ) и Мурат Тулебаев (ЛДПР).

…, а другой провалил один из предвыборных проектов

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Если верить слухам, проект общественных выездных приемных, который в рамках предвыборной кампании запустил директор «Мостострой-11» Николай Руссу, полностью провалился. Приемные кандидата в облдуму от «Единой России», по слухам, пустовали и вообще вызывали раздражение горожан. В итоге их убрали. «Забавно, что идея была полностью „слизана“ с кампании 2016 года другого единоросса, ректора ТюмГУ Валерия Фалькова. Но тот, видимо, более креативно подошел к ее реализации», — посмеиваются слухачи.

Глава тюменских коммунистов ищет «крысу» в своих рядах

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках облдумы обсуждают незавидную судьбу главы Тюменского обкома КПРФ Тамары Казанцевой, которой, если верить слухам, очень недовольны в ЦК партии. Якобы недавно даже состоялся телефонный разговор старших товарищей по партии с тюменской коммунисткой, в котором ее уличили в серьезных недоработках. При этом речь шла о таких вещах, которые Казанцева тщательно скрывала от руководства партии. «Теперь глава обкома активно ищет „крысу“ в своих рядах», — утверждают сплетники.

Директора турфирмы, обманувшей тюменцев, заподозрили в наличии крупных покровителей

По слухам, директор турфирмы «Любава», от действий которой пострадали десятки тюменцев, проворачивает свою аферу не первый раз. Якобы она и ранее пропадала с деньгами туристов, но выходила сухой из воды. Инсайдеры утверждают, у женщины якобы есть влиятельные покровители в судебной системе, которые помогают ей избежать наказания. «Она даже особо и не скрывается, пережидает в Тюмени», — рассказывают свою версию источники.

В самой крупной диаспоре Тюменской области началась борьба за власть

Николай Бастриков © URA.RU

Рассказывают, что в национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области началась активная борьба за власть. Причем с участием правительства региона. Якобы и. о. главы комитета по делам национальностей Владислав Чернов очень хочет сместить с поста главы автономии Ришада Зиганшина, но сделать это можно только через выборы. «Проблема в том, что власть не может найти сильного кандидата, который победит при голосовании. Поэтому дата выборов постоянно переносится», — заявляют слухмейкеры.

Под уважаемого врача в непрофильном вузе создадут целую кафедру

В научных кругах областного центра шепчутся — в Тюменском государственном университете планируют создать большую медицинскую кафедру. Ее объединят с институтом физкультуры вуза, который испытывает недостаток в абитуриентах — в этом году набрали всего одну группу. Возглавит медкафедру лично глава тюменского федерального нейрохирургического центра Альберт Суфианов. «Зачем нужна кафедра, если есть целый медуниверситет? Видимо, потому, что медвуз стал совершенно неуправляемым для региональных властей», — высказывают мнение слухачи.

Частный роддом превратят в многопрофильную клинику

В медицинских курилках активно обсуждают, что самый крупный частный роддом Тюмени «Мать и дитя» будет переформатирован в клинику широкого профиля. Якобы самые успешные врачи областной столицы уже получили «вкусные» предложения от медучреждения. «То, что клинику будут расширять, владельцы продумали заранее — не зря им выделили такой большой участок для строительства. Гинекология была только пробным шаром — посмотреть, насколько тюменцы готовы обращаться за платной медицинской помощью», — отмечают слухачи. В «Мать и дитя» уже работает отделение ортопедии и травматологии, направленное на быстрое восстановление после травм.

Инсайды ХМАО

Комарова будет искать нового помощника через соцсети

В правительстве ХМАО поговаривают, что губернатор Наталья Комарова может объявить кастинг на пост помощника через Instagram. «Комаровой приходит много сообщений от амбициозных людей, которые спят и видят себя в первой приемной. История с кастингом через страницу в соцсетях вполне возможна, тем более что, по одной из версий, сейчас помощником работает товарищ, который также написал обращение Комаровой с жалобой, что он такой молодец, но никак не может найти работу», — делится собеседник.

Помощники Комаровой не выдерживают ее темп работы

Владимир Андреев © URA.RU

Источники в окружном правительстве рассказывают, что недавнее увольнение помощницы Натальи Комаровой Дарьи Мартын — лишь верхушка айсберга. Подчиненные главы региона не справляются с нагрузками и с радостью принимают предложения от других работодателей. «Работать с Комаровой непросто. Она постоянно в разъездах, за ней нужно успевать, все схватывать быстро, решения принимать мгновенно. Не все выдерживают такой темп и уходят», — рассказывает слухач.

Директора скандального фонда ХМАО ждет отставка

В югорском правительстве шепчутся, что директора фонда поддержки предпринимательства Сергея Стручкова ждет скорое увольнение. Инсайдеры объясняют, что доклад по итогам прокурорской проверки организации лег на стол губернатора Натальи Комаровой. «Судя по его выводам, в работе правительственного фонда нашли нарушения, но они не столь велики, версия о выводе средств не нашла подтверждения. Правоохранители вынуждены реагировать на жалобы, которыми продолжают засыпать ведомства уволенные сотрудники фонда. Ситуация под личным контролем вице-губернатора Геннадия Бухтина, который уже дал определенные поручения в отношении Стручкова. Вероятнее всего, что из отпуска на работу он уже не вернется», — резюмируют инсайдеры.

В Югру приедет российский министр здравоохранения

Владимир Андреев

Ходят слухи, что в Югру может приехать министр здравоохранения Вероника Скворцова. ХМАО является одним из немногих российских регионов, где есть сильная медицинская база. Так что главе региона Наталье Комаровой будет что продемонстрировать и о чем доложить министру. «Визит в Югру изначально подается через призму позитива. А значит, можно будет попробовать попросить дополнительное финансирование на реализацию нацпроекта», — обсуждают в кулуарах окружного правительства.

В Нижневартовске за неделю до выборов начнется война компроматов…

Говорят, что в Нижневартовске в последнюю неделю перед довыборами в городскую думу оппозиция готовит провокацию против победителя праймериз «Единой России» Алексея Березина. По неофициальным данным, в столице Самотлора будет сделан массовый вброс «чернухи» на кандидата в городскую думу. «Тираж дискредитирующих его материалов уже отпечатан в одной из тюменских типографий и доставлен в Нижневартовск. Идея принадлежит куратору избирательной кампании от одной из политических партий Александру Лобову», — шепчутся слухмейкеры.

…а в Сургутском районе она уже началась

Александр Кулаковский © URA.RU

Слухачи вовсю обсуждают митинг «За справедливое ЖКХ», который состоялся в поселке Нижнесортымский. Туда для красивой телевизионной картинки пригнали несколько десятков человек со всего Сургутского района, чтобы на их фоне провластный кандидат Лаврентий Лобазов сделал громкие заявления на беспроигрышную с точки зрения выборов тему. Однако разыгранный спектакль не оценили сами жители поселка. «Видно же, что массовка на митинге была не местная, а главная задача состояла в том, чтобы пнуть поселковые власти и преподнести Лобазова как альтернативу. Только что директор школы искусств понимает в ЖКХ, кроме нескольких заученных общих фраз? Грубо сработал глава Сургутского района Андрей Трубецкой вместе со своими пиарщиками», — шепчутся злые языки.

У жены экс-главы полиции Сургута сожгли машину

Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что в Тюмени у жены бывшего главного полицейского Сургута Александра Ерохова сожгли машину. Причем сделано это было якобы из мести самому Ерохову. Пока стражи порядка из областной столицы разводят руками и говорят, что не могут найти поджигателя. «Сработано профессионально, на камерах видеонаблюдения только темный силуэт. С собой у преступника не было сотового телефона, так что биллинг тоже ничего не дал. Так что у поджога есть все шансы остаться в категории нераскрытых преступлений», — утверждают слухмейкеры.

В Ханты-Мансийске до читателей не доходит газета мэрии

Ходят разговоры, что газета администрации окружной столицы «Самарово-Ханты-Мансийск» перестала доходить до своих подписчиков. Проблемы связаны с фирмой, которая занимается ее доставкой, «Югорский почтальон». У нее возникают сбои в работе, что сказывается на регулярности попадания еженедельника на стол к читателям. А чиновники при этом расписываются в бессилии что-либо предпринять. «Ответственные чиновники боятся, что если контракт будет расторгнут, то они лишатся премии. К тому же руководитель фирмы-доставщика не собирается так просто отступаться от контракта и в случае чего намерен обращаться в суд. В общем, страдают только лишь читатели», — шепчутся слухачи.

В небольшом городе ХМАО анонимы ополчились против депутата-учителя

Александр Елизаров © URA.RU

Слухачи рассказывают, что на депутата думы Мегиона Михаила Макарова в последнее время обрушился вал негатива. «Его обвиняют в использовании служебного положения для обогащения, но проблема в том, что фактов нет, а слухи распространяются, даже пытаются подключить СМИ», — рассказывает информатор. Он же добавляет, что связано это, скорей всего, с очередным переделом влияния в гордуме и в сфере образования, так как Макаров возглавляет школу и детский сад и находится на хорошем счету у детей.

Губернаторские ревизии перепугали мэров

Слухачи рассказывают, что для югорских мэров рабочие поездки губернатора Комаровой по ХМАО — большой стресс: «Наталья Владимировна непредсказуемый человек. Она может кардинально поменять заранее согласованные планы и в любой момент „пойти в народ“. Может идти по улице и свернуть во двор, чтобы пообщаться с жителями. Для властей это всегда стресс, потому что непонятно, что ей там расскажут и как потом на это реагировать».

Местных силовиков ждет большое совещание с главным чекистом ХМАО

Инсайдеры из числа силовиков рассказывают, что местные органы правопорядка со страхом ждут большого совещания, которое проведет руководитель ФСБ по ХМАО-Югре Игорь Архипов. «Недавние контртеррористические учения хоть и получили удовлетворительную оценку, но их результаты оставляют желать лучшего», — добавляет информатор. Масла в огонь подлило и то, говорит слухач, что, несмотря на громкие мартовские задержания сторонников запрещенной в России организации ИГИЛ, недавно в Когалыме обезвредили еще одного террориста, который планировал самоподрыв.

Инсайды ЯНАО

Ямальские VIP во главе с Артюховым уедут из округа

Владимир Андреев © URA.RU

На следующей неделе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и его ключевые замы отправятся на Восточный экономический форум во Владивосток. И, если верить слухам, которые обсуждаются в курилках правительства, рядовые сотрудники этому рады. «Последние недели были очень напряженными, работать приходилось на износ. Надеемся на небольшую передышку и затишье в последнюю неделю перед выборами», — рассказывают слухачи.

Бывший пресс-секретарь губернатора не хочет подсиживать начальство

Сплетники рассказывают, что бывший пресс-секретарь губернатора Илья Дерюшев не займет пост главного редактора ОГТРК «Ямал-Регион». Сейчас на этой должности работает Татьяна Узунова. Ранее инсайдеры отмечали, что в перспективе именно ее мог бы потеснить Дерюшев, ушедший из правительства. Но по последним данным, опытный и амбициозный специалист вряд ли займет пост главреда телеканала, для него рассматриваются другие варианты. По другой версии, сам Дерюшев не хочет смещать Узунову с занимаемого поста.

СМИ Ямала остались без присмотра

Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе аппарат правительства покинул куратор СМИ Ямала Геннадий Герасименко. Он со 2 сентября займет кресло заместителя гендиректора ОГТРК «Ямал-Регион» https://ura.news/news/1052397002. По информации инсайдеров «URA.RU», место куратора СМИ в ближайшие недели будет вакантным. «Пока не ясно, кто займет пост. Все будет известно только во второй половине сентября», — рассказал собеседник. Как это время проправительственные СМИ будут без куратора, пока не понятно.

Коммунисты Ямала отказались от своих слов

Зураб Джавахадзе © URA.RU

Слухачи обсуждают пост Людмилы Журавлевой, кандидата в Заксобрание Ямала. Коммунистка написала о задержанных полицией агитаторов партии. Более того, об этом ей якобы рассказали в городском избиркоме. Впрочем, позже запись была удалена. «На самом деле силовики никого не задерживали и никуда не доставляли, а у агитаторов просто проверили документы, так как был сигнал от „доброжелателей“. Свой пост Журавлева написала в пылу гнева, а потом удалила, даже не дав опровержения», — рассказывают сплетники. Публикация коммунистки при этом наделала много шума в округе.

Напомним, за место в ямальском парламенте вместе с Журавлевой борются Игорь Михайлюк («Казачья партия РФ»), Евгений Соколов («Справедливая Россия»), Алексей Денисов («Единая Россия») и Елена Смирных (ЛДПР).

Экс-омбудсмен, ушедший после секс-скандала, хочет в политику

Бывший уполномоченный по защите прав детей на Ямале Виталий Орешкин то ли в шутку, то ли в серьез говорит, что не прочь был бы принять участие в выборах на Ямале, но не хочет возвращаться на Север. К слову, экс-коллега Орешкина, бывший бизнес-омбудсмен ЯНАО Дмитрий Бавдурный, ушедший с поста после секс-скандала, https://ura.news/news/1052311570 уже участвует в выборах. Он баллотируется в гордуму Ноябрьска. «Было бы любопытно, если бы они оба пошли на выборы», — болтают слухачи.

На Ямале идет ревизия муниципалитетов

Екатерина Лазарева © URA.RU

По словам инсайдеров, сейчас в регионе проводится ревизия населенных пунктов. «Муниципалитетам дано задание — сообщить, есть или нет в их подчинении „села-призраки“. Это населенные пункты, в которых никто не прописан, не живет, но они есть как таковые», — отметил собеседник. О первых результатах проверки станет известно на следующей неделе. Другие сплетники болтают, что такая проверка началась неслучайно. Якобы так могут изучать и села, где живут несколько тысяч, а порой и сотен человек для того, чтобы поднять вопрос о переселении людей оттуда.

Инсайды Пермского края

Губернатор не простил обиду Курентзису

Анастасия Яковлева © URA.RU

Инсайдеры говорят, что глава Пермского края Максим Решетников так и не простил обиду экс-худруку Пермской оперы Теодору Курентзису. Именно этим объясняется факт, что мправительство региона не соглашается на условия маэстро заключить с ним контракт на руководство «Дягилевским фестивалем» напрямую.

«На следующей неделе власти объявят, что предлагали Курентзису подписать контракт, сделали все возможное, но музыкант отказался. Будут все сводить к тому, что переговоры по поручению минкульта вел руководитель театра Андрей Борисов», — говорит инсайдер.

На самом же деле, утверждает он, Решетников уже давно принял решение попрощаться со своенравным Курентзисом, чтобы в будущем не появлялись такие же обидные слова, какие дирижер сказал про губернатора в интервью Ксении Собчак.

Губернатор Прикамья нагоняет посещаемость портала «Управляем вместе»

Губернатор Пермского края Максим Решетников всеми правдами и неправдами хочет увеличить посещаемость портала «Управляем вместе», сообщают инсайдеры. Для этих целей он поручил включать туда абсолютно все, что только можно — лишь бы люди заходили и цифры посещаемости увеличивались. Говорят, что большие надежды возлагаются на новый действительно полезный сервис — информации о камерах на дорогах. Сейчас на портале можно узнать, где установлены стационарные и передвижные камеры фотовидеофиксации правонарушений.

Таким образом, говорят, краевые власти смогут убить сразу двух зайцев — исполнить поручение президента страны Владимира Путина по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и повысить привлекательность ресурса для пермяков. «Правда, как только найдется умелец, который все это отразит в мобильном приложении — актуальность резко упадет. Вполне вероятно, что краевые власти тоже задумаются о таком сервисе», — говорит собеседник.

Рогозин едет в Пермь с контрольной проверкой

Анастасия Яковлева © URA.RU

Визит Дмитрий Рогозина в Пермский край, о котором на МАКС-2019 договорились глава Роскосмоса и губернатор Максим Решетников, нельзя назвать неожиданным. Руководитель госкорпорации едет проверять готовность главы региона осваивать федеральные средства, выделенные на создание производственного комплекса серийного изготовления ракетных двигателей в рамках госконтрактов.

Распоряжение о выделении многомиллиардного транша было подписано президентом еще в середине июля. Однако прозвучавшие на встрече с губернатором слова Рогозина — «не хочется оставлять плохой след в таком красивом регионе» — настораживают, отмечает инсайдер. «Это указывает на то, что не все идет так гладко, как хотелось бы краевым властям», — резюмирует собеседник.

Пермские депутаты торопились с принятием документов, чтобы попить чай с министром

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что депутаты Пермской городской думы торопились рассмотреть вопрос об изменении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города и ряд других документов без доклада для того, чтобы успеть во время перерыва попить чай с довольным министром по управлению имуществом Пермского края Николаем Гончаровым. Ведь он, как глава ведомства, которое попросило принять изменения в ПЗЗ, в это время находился в зале и ждал решения. «Если бы депутаты стали все подробно рассматривать, то министру пришлось бы ждать еще минимум час решения думы. А так — быстро приняли, отчитались, угодили и пошли отмечать чаем», — пояснил инсайдер.

Министр спорта Прикамья заработал себе очки на хоккее

Анастасия Яковлева © URA.RU

Пока что самый незаметный министр в правительстве Прикамья Владимир Епанов заработал себе очки, поскольку отлично справился с проведением важного спортивного мероприятия. На краевом и федеральном уровне высоко отметили прошедший в Перми хоккейный турнир четырех наций для игроков не старше 20 лет. Сборная России этот турнир выиграла, а Владимира Епанова похвалил за организацию спортивного мероприятия. Высокая оценка позволила Прикамью претендовать на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею. Но это произойдет только в том случае, если дворец спорта «Молот» сможет отвечать современным требованиям. «Спортивное сооружение нуждается в серьезной реконструкции и, если команде Епанова получится справиться с этой непростой задачей, это сулит ему хорошие карьерные перспективы», — сказал источник.

Помощник министра транспорта Прикамья не справился со своими задачами

Уход из краевого минтранса Ильи Нестеровского, являвшегося до недавнего времени заместителем министра Николая Уханова, может быть связан с провальной работой чиновника на своем посту. В министерстве Нестеровский отвечал за IT-технологии, а именно — за внедрение единой краевой системы учета пассажиропотока и оплаты проезда.

«Судя по всему, Нестеровский не справился с поставленными руководством задачами, — предполагает источник «URA.RU» — Система учета так и не появилась, при этом минтранс продолжают сотрясать скандалы, связанные с внедрением новой транспортной модели. Она должна начать работать с будущего года как в Перми, так и в крае. Но чиновники торопятся «отбить кассу, а слышать перевозчиков не хотят». Инсайдер утверждает, что транспортная модель «требует серьезных доработок», а бизнес и вовсе — может отказаться от перевозки пассажиров, поскольку не потянет новые требования, которые прописаны в рамках внедрения транспортной модели.

Экс-депутат Нелюбин обеспечил себе «теплое место» в колонии

Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что бывший депутат краевого парламента — совладелец «Экопромбанка» — Владимир Нелюбин через связи в федеральном центре «пробил» для себя удобную колонию в Ростовской области. Нелюбин был осужденный за хищения у банка и вкладчиков более 200 миллионов рублей к шести годам и трем месяцам свободы в мае этого года и взят под стражу в зале суда. «У Нелюбина прописка в Ростове, его покровители обеспечат ему там хорошие условия и сделают все, чтобы экс-депутат поскорее получил условно-досрочное освобождение», — пояснил источник.

Глава района Перми намекнули: пора собирать вещи

Сообщается, что продление контракта главе Индустриального района Перми Александру Иванову на три месяца — это прямой намек на то, что ему пора собирать вещи и освобождать кресло своему заместителю Илье Денисову. «Чтобы не было все слишком очевидно и за прежние заслуги послушного Иванова не стали резко выгонять, а дали возможность найти себе место. Но тот факт, что контракт просто продлили на три месяца, а не назначили на новую должность, говорит о том, что он не нужен команде мэра Дмитрия Самойлова. Иванов теперь сам по себе», — говорит инсайдер.

Он утверждает, что после этого главой района станет Денисов, которому по решению суда было запрещено занимать руководящие должности до весны этого года. «Денисов уже ходит вместо Иванова на встречи с депутатами и ведет себя как руководитель. Примеряет роль главы», — сообщил источник.

На выборах в Добрянке все мандаты заранее поделили ЛДПР и «Единая Россия»

Алексей Глазырин © URA.RU

На выборах в Добрянскую городскую думу 8 сентября никто не ждет неожиданных результатов, сообщают инсайдеры. Они говорят, что все мандаты уже заранее поделили между собой кандидаты от ЛДПР и «Единой России». «Где-то основным кандидатом идет либерал-демократ, а вторым — единоросс, где-то, наоборот. При этом в некоторых случаях эти кандидаты в жизни друг по отношению к другу являются начальником и подчиненным», — пояснил источник. Он говорит, что в исключительных случаях присутствует еще некая «торпеда» — третий кандидат, который нужен лишь для массовки, а так — все заранее известно.

Самые конкурентные выборы пройдут в Коми

Инсайдеры говорят, что в Кочевском муниципальном округе 27 октября пройдут действительно самые конкурентные выборы, которых давно уже не было в Пермском крае. «Там ЛДПР, „Единая Россия“ и „Справедливая Россия“ выдвинули по 15 кандидатов, КПРФ — 12 и еще восемь самовыдвиженцев. Такой борьбы за мандаты нет ни в одной территории края», — пояснил источник.

Сообщается, что ведут своих кандидатов от партии власти действующий глава Александр Юркин, от эсеров — обвиняемый в убийстве медведя Василий Утробин, а от ЛДПР — бывший глава района Алексей Пыстогов. «Основная цель — занять больше кресел в представительном органе и выбрать своего главу. Это единственная территория края, где кандидатам удалось сплотить вокруг себя команду и реально бороться за власть», — говорит инсайдер.

Место под культурный кластер в Перми расчистят за счет горожан

Алексей Гущин © URA.RU

Собственники гаражей в микрорайоне Разгуляй опасаются, что после того, как подрядчик ООО «Монтажстрой-Урал» произведет «зачистку» и снесет все строения под будущий театр оперы и балета, то общество будет ликвидировано, сообщают источники. «Сейчас администрация Перми и Управление капитального строительства в лице министерства строительства Пермского края успешно открещиваются, говоря, что инициатива сносить гаражи принадлежит подрядчику. А что с него взять? У компании уставный капитал десять тысяч и два сотрудника в штате», — пояснил инсайдер. Он говорит, что все работы по сносу производит субподрядчик, а когда будет все закончено, то собственникам порекомендуют обратиться за компенсацией к подрядчику. «Все пойдут в суд, компанию ликвидируют, создадут новую. В итоге взыскивать будет нечего. Люди останутся ни с чем», — утверждает собеседник.

Начальника краевой инспекции жилнадзора просят привлечь к уголовной ответственности

Инсайдеры сообщают, что в отделе полиции Свердловского района Перми зарегистрировано заявление о привлечении начальника инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края к уголовной ответственности. «Поводом для обращения стала слишком активная позиция Евсюкова по отзыву лицензий у неугодных управляющих компаний», — пояснил инсайдер.

Он утверждает, что лицензии отзывались не у всех подряд, был избирательный подход. При этом даже этот самый избирательный подход, по его мнению, не всегда является законным. «Например, Верховный суд России в июле этого года уже принял в отношении инспекции Кировской области решение в злоупотреблении правом отзыва лицензий УК, которые полгода не управляют ни одним домом», — говорит инсайдер. Он полагает, что данная практика может стать основой для доказательства вины Евсюкова, который вывел Пермскую ИГЖН в лидеры по числу дисквалифицированных директоров УК и числу аннулированных лицензий.

Инсайды Курганской области

В курганском правительстве сокращают чиновников

Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области увольняется сразу несколько чиновников среднего звена, которых считали представителями «старой гвардии» — команды экс-губернатора Алексея Кокорина. При этом, как говорят сплетники, заменять их кем-то не очень спешат. «Этот тренд задал глава региона, который ратует за сокращение количества чиновников, так что увольнения продолжатся», — говорят злые языки.

В Зауралье ждут новых отставок мэров

Сплетники уверяют, что отставка мэра Далматово Евгения Волынца далеко не последняя. Они ожидают, что некоторые главы городов и районов также могут потерять свои посты в ближайшее время. «Вадим Шумков успел познакомиться со всеми и понять, кто на что годится, времени на раскачку нет», — говорят слухачи.

Вице-губернатор завел любимца

Екатерина Сычкова © URA.RU

Ходят слухи, что курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов завел себе питомца. Якобы в кабинете чиновника теперь живет кошечка. «Нужно же как-то стресс снимать, работа нервная», — объясняют сплетники поступок вице-губернатора.

Кокорин помогал бедным

Через год после увольнения экс-губернатора Алексея Кокорина среди чиновников правительства распространился слух, о том, что внушительную часть своей зарплаты он перечислял на благотворительность. Дескать, даже есть подтверждающие документы, но все это хранилось в тайне. «Может, и врут, чтобы оправдать экс-губернатора после скандала с присвоением ему звания почетного гражданина Шадринска», — сомневаются слухачи.

Назаров привезет замов

Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане гадают, кого новый прокурор Андрей Назаров назначит своими заместителями. Сплетники утверждают, что курганским прокурорам вряд ли грозит повышение — ближайших помощников Назаров планирует перевести с прошлых мест службы.

Новый ректор КГУ не задержится

Злые языки уверяют, что новый ректор курганского госуниверситета Надежда Дубив не задержится в Кургане. «Она не скрывает, что намерена проработать год, на который у нее заключен контракт, и вернуться обратно в Тюмень. Впрочем, может, еще передумает», — рассказывают сплетники.

Курганские скандалы заметили в Москве

Говорят, что яростные склоки кандидатов в депутаты, претендующих на посты в курганской городской думе, заметили даже в Москве. «Так увлеклись предвыборной борьбой, что начали дестабилизировать обстановку в городе. Поэтому было принято решение поубавить пыл кандидатов», — судачат городские сплетники.

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