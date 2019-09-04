Уральский регион проигнорировал реформу российского ТВ

Региональные телекомпании будут готовить пять часов эксклюзивного контента для ОТР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО экзотично отреагировали на переход России с аналогового на цифровое телевидение (завершился 3 июля). Регионы Большого Урала борются за бесплатное попадание своих программ и новостей в эфир «Общественного телевидения России», чтобы расширить аудиторию и продвинуть свою повестку. При этом некоторые телевизионщики признаются, что не верят в успех проекта. И только Югра решила развивать свое собственное цифровое телевидение.

В стране был сформирован пакет из 10 общероссийских федеральных телеканалов (первый мультиплекс), которые стали доступны для граждан на бесплатной основе в «цифре». Региональных каналов в нем не оказалось, в результате чего они потеряли в охвате аудитории. Компенсировать потери им предложили за счет включения в сетку вещания «Общественное телевидение России» (ОТР), который входит в первый мультиплекс цифрового ТВ. Сумма, которую должен был платить каждый регион, составляла около 25-35 млн рублей в год.

Некоторым каналам необходимо установить новое оборудования для трансляций в «цифре» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Позже стало известно, что правительство России просубсидировало региональные вставки в эфир канала ОТР, более чем на 770 млн рублей. В результате большинство региональных телекомпаний с 29 ноября будут вещать по пять часов в эфире телеканала: три часа в утреннем эфире (с 06:00 до 09:00), и два в вечернем (с 17:00 до 19:00).

В Тюменской области врезки в эфир ОТР будут производить телеканал «Тюменское время» (входит в состав медиахолдинга «Сибинформбюро», который контролируется правительством региона). Гендиректор «Сибинформбюро» Павел Девайкин сказал «URA.RU», что руководители региональных телерадиокомпаний обсуждали детали инициативы. «У нас была серия встреч с коллегами из ОТР и с замминистра [связи и массовых коммуникаций России Алексеем] Волиным, где обсуждался вопрос появления региональных телерадиокомпаний в цифровом эфире ОТР. Все ритмично продвигается. Остался вопрос обсуждения контента для предложения его ОТР», — уточнил Девайкин.

Антон Стуликов отметил, что ОТВ придется потратиться на оборудование Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области в эфире ОТР будет транслироваться контент телеканала «ОТВ» (собственник — правительство региона). «В ноябре начнется монтаж оборудования», — сообщил «URA.RU» гендиректор «ОТВ» Олег Гербер.

Гендиректор ОГТРК «Ямал-Регион» (компания правительства ЯНАО) Эдуард Ярмаметов уточнил, что сейчас телеканал обсуждает детали лицензионного договора с ОТР. «Планируем его подписать в конце сентября — начале октября. Все расходные обязательства по размещению региональных каналов в составе ОТР и установке специализированного оборудования будет происходить за счет федерального бюджета. Осенью установят специальный сервер. Мы уже готовим место и подводим туда электроэнергию», — рассказал Ярмаметов.

Однако деньги на оборудование получат не все. «Нам необходима организация отдельного сервера — это стоит около трех миллионов рублей, которые федеральные деньги не покроют. Для нас это дополнительная нагрузка», — отметил генеральный директор телекомпании ОАО «Областное телевидение» (Свердловская область) Антон Стуликов.

По его словам, свердловское «ОТВ», в отличии от соседей, включится в эфир «Общественного телевидения» в декабре. «Врезка в эфир ОТР позволит нам расширить аудиторию. По сути, таким образом, мы попадем в первый мультиплекс.

Но, конечно, хотелось бы, чтобы региональные каналы получили полноценную 21-ую кнопку по аналогии с кабельным ТВ. Но, к сожалению, такого решения пока не принято», — подытожил Стуликов.

При этом в ОТР отмечают, что все затраты на оборудование для врезок покрывают федералы. «От региона требуется только сформировать программу. Мы полностью ставим свое оборудование и просим дать только сигнал, чтобы его вставить в региональную врезку. Возможно, кто-то не готов создавать дополнительную программу и для этого могут понадобиться собственные расходы телекомпаний», — рассказал «URA.RU» начальник отдела региональной сети технической дирекции «Общественного телевидения России» Михаил Миронченко.

Правительство ХМАО-Югры создало собственный мультиплекс, из-за которого не хотят врезок в эфире ОТР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель курганского телеканала «Инфо 24» (также осенью заходит в первый мультиплекс через ОТР) Артем Кириенко отметил, что не видит большой выгоды в изменениях. «У ОТР минимальная аудитория, нам придется вкладываться в покупку дополнительного оборудования, а выгод я пока от этого не вижу», — отметил Кириенко.

В Пермском крае конкурс на вещание в первом мультиплексе выиграл телеканал «ВЕТТА 24». Замдиректора пермского филиала РТРС (Российская телерадиовещательная сеть — оператор эфирной телепередающей сети страны) Михаил Капустин отметил, что в эфире регионального вещания на ОТР не будет рекламы, поскольку его субсидирует Федерация.

Единственным регионом Большого Урала, который пока не готовится к выходу в эфире ОТР, стал Ханты-Мансийский автономный округ.

В окружном департаменте общественных и внешних связей сообщили, что ранее на запрос Минкомсвязи России был дан ответ, что приоритетным направлением для региона является развитие собственного мультиплекса.

«Было обозначено, что предложение о региональных вырезках в эфир ОТР может быть интересно в случае изменения времени вещания и существенного снижения стоимости затрат со стороны региона. Более официальных запросов и предложений в адрес региона не поступало», — сообщили в ведомстве. Узнать детали о региональном мультиплексе не удалось, в правительстве взяли время на подготовку ответа.

Источник «URA.RU», близкий к руководству ОТРК «Югра» (принадлежит правительству ХМАО), уточнил, что компания не ставит крест на идее врезок в эфир «Общественного телевидения». «Мы можем вещать и в „цифре“, и в аналоге (до 2023 года) на весь округ через свою сеть распространения. Но, тем не менее, вопрос по врезкам остается открытым, потому что для нас это дополнительный канал коммуникации с аудиторией», — рассказал собеседник.

В ОТР о возможных проблемах заключения контракта с Югрой пока не знают. «Еще не слышали, что они отказались. Мы прорабатываем вместе с ними решения о врезках. Их представители были на совещании в Минкомсвязи. На сегодня у нас только готовятся договоры на взаимодействие. Пока не могу сказать, кто отказывается [от вещания]», — рассказал Миронченко.

Бывший советник гендиректора ВГТРК Сергей Архипов отметил, что подобные предложения о включении в федеральный эфир нельзя игнорировать. «Я считаю, что это должно быть по взаимному согласию с центром. Если интересно заявить о себе, о своем продакшне, о своем регионе, то я на месте региональных вещателей был бы только рад, что предоставляется такая возможность», — отметил он.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Минкомсвязи России не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.