Алексей Текслер: «Важно, чтобы в Златоусте как можно быстрее появился руководитель» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер взял под особый контроль ситуацию в Златоусте, где ушел по требованию главы региона мэр Вячеслав Жилин. О перспективах Златоуста Текслер рассказал в блиц-интервью «URA.RU».

— Алексей Леонидович, в Златоусте кипят страсти по поводу будущего сменщика Жилина. Чего ждать жителям города? Они собирались высказать свое мнение в ходе опроса по доверию мэру, но мэр ушел.

— Как вы понимаете, смысл в проведении опроса после заявления об отставке главы Златоуста отпал. Мэр Жилин принял такое решение, какое он принял. Депутаты местного Собрания единогласно утвердили его уход с должности. Мне кажется, и я, и жители города получили вполне четкий, понятный, однозначный ответ.

Алексей Текслер: «Я беру ситуацию в городском округе на особый контроль» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Теперь важно оперативно решить вопрос, чтобы в Златоусте как можно быстрее появился руководитель. Тот, кому можно доверить судьбу муниципалитета. Зима уже на пороге и проблемы горожан никуда не исчезли. Что дальше? Прежде всего, я беру ситуацию в городском округе на особый контроль. Информацию буду отслеживать ежедневно. Поставил задачу всему областному правительству, учитывая текущую ситуацию, уделять проблемам Златоуста повышенное внимание.

— А выборы нового мэра?

— Местным депутатам нужно как можно скорее организовать конкурс по выбору нового главы. Златоуст не может долго оставаться без человека, который обязан ежедневно и компетентно управлять жизнеобеспечением города. Фиксирую крайний срок для завершения всех необходимых процедур — 1 ноября. Никакого декабря, это совершенно точно.

— Сегодня состоялось заседание коллегии Контрольно-счетной палаты (КСП), где заслушали аудит по Златоусту, который проводился по вашему поручению.

Всему областному правительству поставлена задача по Златоусту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Контрольно-счетная палата действительно завершила всестороннюю проверку работы администрации Златоуста за последние годы. Сейчас мы смотрим исполнение государственных контрактов, расходование бюджетных средств. Итоги проверки КСП отправит в прокуратуру.

— А как вы оцениваете ситуацию в Златоусте сейчас?

— Надо остановить тех, кто заинтересован в продолжении конфликтов, в бесконечном разжигании недовольства и негативных настроений. Ответственность за то, что город оказался в сложной ситуации лежит не только на бывшем мэре, но и на тех, кто все эти войны поддерживал и на этом паразитировал, прибыли считал. Разодрали Златоуст на куски, а людей взяли в заложники на несколько лет — ведь так получается.

Считайте, что через ваше издание обращаюсь к активным и неравнодушным жителям Златоуста, руководителям предприятий города и социальной сферы. Пришло время достигнуть общественного согласия. Время объединиться и общими усилиями развивать один из самых перспективных городов Южного Урала. Тем более, что положительные примеры подобных объединений в нашей области уже есть.