Спор Алексея Текслера (слева) и Вячеслава Жилина (справа) рассудят жители Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опрос о доверии главе Златоуста Вячеслава Жилина, по итогам которого решится вопрос об его отставке, готовит челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Организация уже подготовила информационную листовку для жителей города, сообщили «URA.RU» в РАНХиГС.

«8 сентября по инициативе врио губернатора Челябинской области на всех избирательных участках Златоуста пройдет массовый опрос жителей о доверии главе города В.А. Жилину, — говорится в листовке. — Итоги всенародного опроса станут основанием для принятия избранным губернатором решения о продолжении работы В.А. Жилина до окончания срока полномочий либо требования его досрочной отставки».

Предложение уволиться изначально сделали Жилину один на один, однако глава его отверг. Тогда во время визита в Златоуст глава региона заявил об этом на встрече с жителями, озвучив там же информацию о предполагаемом опросе. Градоначальник также публично пообещал подать в отставку на следующий день после голосования, если итог будет не в его пользу.