Московская тусовка предрекла Ярошевской «расстрел» во МХАТе

Татьяна Ярошевская станет заместителем худрука МХАТа имени Горького Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для начальника управления культуры Екатеринбурга Татьяны Ярошевской переход во МХАТ имени Горького — это потеря в статусе и согласие пойти на «расстрел» в неизвестную для себя среду. Такое мнение «URA.RU» высказали авторы двух ключевых в культурной среде Telegram-каналов.

«Ярошевская — чиновник, а работа чиновника и директора театра — это два разных мира. Не имеющая опыта работы „в поле“, в чужом городе, она собирается на расстрел», — считает автор столичного Telegram-канала «Закулиска». По мнению собеседника агентства, Ярошевская поддалась обаянию худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова, а он своим предложением «подставляет чиновницу».

В Москве переход чиновников в подведомственные организации и наоборот — более сложный процесс, нежели в Екатеринбурге, рассказали «URA.RU» в редакции канала «Кот ХП». «Мы всегда скептически относимся к подобного рода назначениям. Кроме того, МХАТ Горького — организация слишком токсичная, особенно в свете последних „откровений“ завлита театра Захара Прилепина. Поэтому, видимо, Бояков никого найти не смог, а Ярошевская то ли по незнанию, то ли от желания переехать таким образом в Москву согласилась», — отметили авторы канала.

Москвичи уверены, что Ярошевской придется нелегко и по другой причине: «В местной московской тусовке Бояков стал практически нерукопожатным, и наладить отношения с коллегами ей будет непросто». Театральный критик Антон Хитров объяснил «URA.RU», что Бояков — «негативный персонаж» для либерального крыла и «вообще культурной общественности», так как его воспринимают как перебежчика: «В нулевые годы он был причастен к появлению всяких прогрессивных театральных институций — то, что сейчас он носит покладистую бороду, крест на аватарке в Facebook и топит за православие — конечно, это многих смущает».