Откуда Шумков нашел деньги на решение курганских проблем

В Курганской области нашли способ решить основные проблемы региона. Причем, основные траты на масштабные работы несет федеральный центр, а не скудный бюджет региона. Секрет — в национальных проектах.
«Национальные проекты — это одна из немногих возможностей дотационных регионов добиться улучшения в какой-либо из сфер. А в Курганской области каждая из сфер требует помощи извне», — отметил социолог Сергей Ширяев.
Согласно данным департамента строительства Курганской области, по подпрограмме нацпроекта «Жилье» в Курганской области до 1 сентября 2025 года предполагается расселить 50 тысяч кв. м аварийного жилья. На улучшение условий жизни 3,3 тысяч зауральцев будет потрачено 1,6 млрд рублей. Работа уже начата — под строительство многоквартирных домов выделено 25 земельных участков. 179 семей получат жилье уже в текущем году — для них приобретут квартиры в Кургане, Шадринске, Куртамышском, Лебяжьевском, Сафакулевском и Шумихинском районах.
Также область подала заявку на то, чтобы в перечень аварийных домов, подлежащих расселению, Минстрой дополнительно включил 164 дома, где проживает 2,8 тысяч зауральев. В случае одобрения это позволит дополнительно привлечь 1,4 млрд рублей из федерального бюджета.
Всего в Курганской области с 2019 по 2024 годы запланирован ввод в эксплуатацию более 2,1 млн кв. м жилья.
В текущем году план по строительству выполнен уже на 58% (построено 130 тысяч кв. м). С 2020 года планируется ежегодно вовлекать в оборот порядка 1000 земельных участков площадью более 150 гектар, это позволит строить около 220-230 тысяч кв. м жилья.
В рамках нацпроекта «Жилье» начато строительство дороги на ул. Мальцева в Кургане, до конца года здесь планируется подготовить все необходимые коммуникации для прокладки асфальта, а полностью завершить строительство власти намерены в 2020 году. Новая дорога будет востребованной у новоселов, которые приобретут построенное в этом районе жилье (в 2019 году будет сдано 37,5 тысяч кв. м, к концу 2020 года эта цифра увеличится до 79,6 тысяч кв. м).
Чтобы сделать покупку жилья более доступной, АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» прорабатывает вопрос о возможности выступить заказчиком строительства по реализации программ переселения, строительству жилья для детей-сирот, врачей, учителей, молодых семей. Также корпорация планирует вовлечь порядка 50 га для индивидуальной жилищной застройки.
На особом контроле — проблема «обманутых дольщиков». Сейчас в Зауралье осталось лишь восемь пострадавших, которые хотели приобрести жилье в доме бывшего застройщика ООО «Корпорация СПЭЛС». В настоящее время новым владельцем объекта улаживаются необходимые формальности, возобновление строительных работ планируется с начала 2020 года.
Помимо строительства жилья, насущной проблемой остается и комфортная городская среда. Жители Зауралья уже оценили плюсы действующей программы, благодаря которой преображаются дворы и общественные территории в городах и селах. До 2024 года в Зауралье запланировано благоустройство 303 общественных и 234 дворовых территорий. Сейчас в области заканчивается обновление 80 общественных и 19 дворовых территорий на сумму более 281 млн рублей (свыше 250 млн рублей из них выделено из федерального бюджета).
При этом в рамках проекта «Инициативный бюджет» жители Кургана, Шадринска и райцентров сами определяют общественные пространства и объекты, которые надо модернизировать в 2020 году. И.о. спикера курганской городской думы Игорь Прозоров отметил, что программа дает хорошие возможности для жителей райцентров. «На свои деньги небольшие населенные пункты никогда бы не реализовали такие проекты», — подчеркнул он.
К работам по строительству и благоустройству подключаются и частные инвесторы. С их участием в этом году в Шадринске проходит строительство ледовой арены и реконструкция пешеходная зоны по ул. Комсомольской, возводятся два корпуса загородного лагеря «Салют», в разных районах области ремонтируется нескольких детских садов и школ с прилегающими территориями. Ожидается, что к концу года сумма привлеченных инвестиций составит около миллиарда рублей.
Еще одной важной составляющей нацпроектов является задача по обеспечению жителей страны качественной питьевой водой. В рамках проекта «Чистая вода» кардинальные улучшения можно ждать жителям Кургана, Шадринска, Шумихи и села Половинное. Сейчас питьевой водой в области обеспечены без малого 62% жителей, предполагается, что благодаря федеральной помощи это показатель улучшится до 76,6%. Только в 2019 году на эти цел предусмотрено 90,2 млн рублей, в том числе 88,4 млн рублей — из федерального бюджета. Наиболее масштабные работы намечены в Кургане, где на федеральные средства будут обновлены магистральные водоводы, модернизированы очистные сооружения. На эти цели город получит около 2,6 млрд рублей.
«За последнее время мы видим, что благодаря реализации нацпроектов преображается вся страна и Курганская область», — отметил Игорь Прозоров. Он напомнил, что в последнее время проекты претерпевают изменения. «Они коррелируются с партийными проектами „Единой России“, это общее движение, которое нужно реализовать общими усилиями, и тогда результаты превзойдут все ожидания», — подчеркнул Прозоров.
Социолог Сергей Ширяев отметил, что команда врио губернатора Вадима Шумкова активно включилась в работу по нацпроектам: «Шумков привлек профессионалов, задача которых — подготовка грамотной документации». Он напомнил, что при экс-губернаторе Алексее Кокорине возникала ситуация, когда многомиллионную заявку Зауралья на ремонт дорог завернули из-за плохой подготовки. «Им поставлена задача и специалисты готовят максимальное количество заявок на все проекты, которые можно реализовать в области», — отметил Ширяев.