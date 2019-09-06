Откуда Шумков нашел деньги на решение курганских проблем

Команда Вадима Шумкова (в центре) готова по-максимуму использовать возможности нацпроектов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

В Курганской области нашли способ решить основные проблемы региона. Причем, основные траты на масштабные работы несет федеральный центр, а не скудный бюджет региона. Секрет — в национальных проектах.

«Национальные проекты — это одна из немногих возможностей дотационных регионов добиться улучшения в какой-либо из сфер. А в Курганской области каждая из сфер требует помощи извне», — отметил социолог Сергей Ширяев.

Благодаря нацпроекту «Жилье» в Зауралье появятся сотни новых домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Согласно данным департамента строительства Курганской области, по подпрограмме нацпроекта «Жилье» в Курганской области до 1 сентября 2025 года предполагается расселить 50 тысяч кв. м аварийного жилья. На улучшение условий жизни 3,3 тысяч зауральцев будет потрачено 1,6 млрд рублей. Работа уже начата — под строительство многоквартирных домов выделено 25 земельных участков. 179 семей получат жилье уже в текущем году — для них приобретут квартиры в Кургане, Шадринске, Куртамышском, Лебяжьевском, Сафакулевском и Шумихинском районах.

Также область подала заявку на то, чтобы в перечень аварийных домов, подлежащих расселению, Минстрой дополнительно включил 164 дома, где проживает 2,8 тысяч зауральев. В случае одобрения это позволит дополнительно привлечь 1,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Всего в Курганской области с 2019 по 2024 годы запланирован ввод в эксплуатацию более 2,1 млн кв. м жилья.

В текущем году план по строительству выполнен уже на 58% (построено 130 тысяч кв. м). С 2020 года планируется ежегодно вовлекать в оборот порядка 1000 земельных участков площадью более 150 гектар, это позволит строить около 220-230 тысяч кв. м жилья.

В рамках нацпроекта «Жилье» начато строительство дороги на ул. Мальцева в Кургане, до конца года здесь планируется подготовить все необходимые коммуникации для прокладки асфальта, а полностью завершить строительство власти намерены в 2020 году. Новая дорога будет востребованной у новоселов, которые приобретут построенное в этом районе жилье (в 2019 году будет сдано 37,5 тысяч кв. м, к концу 2020 года эта цифра увеличится до 79,6 тысяч кв. м).

Тысячи людей переедут из ветхих домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чтобы сделать покупку жилья более доступной, АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» прорабатывает вопрос о возможности выступить заказчиком строительства по реализации программ переселения, строительству жилья для детей-сирот, врачей, учителей, молодых семей. Также корпорация планирует вовлечь порядка 50 га для индивидуальной жилищной застройки.

На особом контроле — проблема «обманутых дольщиков». Сейчас в Зауралье осталось лишь восемь пострадавших, которые хотели приобрести жилье в доме бывшего застройщика ООО «Корпорация СПЭЛС». В настоящее время новым владельцем объекта улаживаются необходимые формальности, возобновление строительных работ планируется с начала 2020 года.

Помимо строительства жилья, насущной проблемой остается и комфортная городская среда. Жители Зауралья уже оценили плюсы действующей программы, благодаря которой преображаются дворы и общественные территории в городах и селах. До 2024 года в Зауралье запланировано благоустройство 303 общественных и 234 дворовых территорий. Сейчас в области заканчивается обновление 80 общественных и 19 дворовых территорий на сумму более 281 млн рублей (свыше 250 млн рублей из них выделено из федерального бюджета).

При этом в рамках проекта «Инициативный бюджет» жители Кургана, Шадринска и райцентров сами определяют общественные пространства и объекты, которые надо модернизировать в 2020 году. И.о. спикера курганской городской думы Игорь Прозоров отметил, что программа дает хорошие возможности для жителей райцентров. «На свои деньги небольшие населенные пункты никогда бы не реализовали такие проекты», — подчеркнул он.

Инвесторы помогают в ремонте детсадов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К работам по строительству и благоустройству подключаются и частные инвесторы. С их участием в этом году в Шадринске проходит строительство ледовой арены и реконструкция пешеходная зоны по ул. Комсомольской, возводятся два корпуса загородного лагеря «Салют», в разных районах области ремонтируется нескольких детских садов и школ с прилегающими территориями. Ожидается, что к концу года сумма привлеченных инвестиций составит около миллиарда рублей.

Еще одной важной составляющей нацпроектов является задача по обеспечению жителей страны качественной питьевой водой. В рамках проекта «Чистая вода» кардинальные улучшения можно ждать жителям Кургана, Шадринска, Шумихи и села Половинное. Сейчас питьевой водой в области обеспечены без малого 62% жителей, предполагается, что благодаря федеральной помощи это показатель улучшится до 76,6%. Только в 2019 году на эти цел предусмотрено 90,2 млн рублей, в том числе 88,4 млн рублей — из федерального бюджета. Наиболее масштабные работы намечены в Кургане, где на федеральные средства будут обновлены магистральные водоводы, модернизированы очистные сооружения. На эти цели город получит около 2,6 млрд рублей.

Модернизация водопроводных сетей положит конец раскопкам в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«За последнее время мы видим, что благодаря реализации нацпроектов преображается вся страна и Курганская область», — отметил Игорь Прозоров. Он напомнил, что в последнее время проекты претерпевают изменения. «Они коррелируются с партийными проектами „Единой России“, это общее движение, которое нужно реализовать общими усилиями, и тогда результаты превзойдут все ожидания», — подчеркнул Прозоров.

Социолог Сергей Ширяев отметил, что команда врио губернатора Вадима Шумкова активно включилась в работу по нацпроектам: «Шумков привлек профессионалов, задача которых — подготовка грамотной документации». Он напомнил, что при экс-губернаторе Алексее Кокорине возникала ситуация, когда многомиллионную заявку Зауралья на ремонт дорог завернули из-за плохой подготовки. «Им поставлена задача и специалисты готовят максимальное количество заявок на все проекты, которые можно реализовать в области», — отметил Ширяев.