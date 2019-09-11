Почему лозунг «Допускай!» не потерял актуальности и после выборов

ЦИК намерен выяснить, как сделать так, чтобы у россиян не возникало ощущения, что у них забирают право голоса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральная власть празднует победу 8 сентября и не будет меняться несмотря на летние митинги? «Единая Россия» окончательно умерла или воскресла? В России появился новый тип избирателей — молодых и дерзких? В чем главный итог кампании? Сразу два влиятельных российских экспертных института — Экспертный институт социальных исследований и Фонд развития гражданского общества — подвели итоги прошедшего 8 сентября Единого дня голосования.

Кампании в России принято считать масштабным опросом россиян об отношении к власти. В минувшее воскресенье проверялось, как работает технология досрочных замен губернаторов, эффективна ли «Единая Россия» после пенсионной реформы и нужно ли менять правила формирования Госдумы, чтобы не потерять контроль над ней в 2021 году. «URA.RU» собрало ответы на все вопросы.

У власти все отлично, можно расслабиться?

Спустя месяц после митингов в Москве, кажется, что лозунг «Допускай» потерял актуальность. Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров считает это опасным заблуждением. «Этот лозунг объединяет всех, вне зависимости от политических взглядов, — сказал он на конференции в ФоРГО. — Право выбирать люди считают своим, и когда создается ощущение, что его кто-то узурпировал, негативная реакция обеспечена». Опасность повторного появления этих ощущений Федоров называет одним из основных вызовов к политической системе и приветствует анонс Центризбиркома, который готовит дискуссии, как сделать так, чтобы у россиян не возникало ощущения, что у них забирают их право.

Выборы 8 сентября прошли без серьезных нарушений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чем реально власти могут похвастаться?

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин обратил внимание на отсутствие разговоров и обвинений в серьезных нарушениях в организации голосования. «Если говорить об информационном потоке в целом, то никаких серьезных жалоб от наблюдателей и участников выборов не было, в том числе на выборах в московскую городскую думу. В 15-18 округах столицы была конкурентная борьба, и никто не жаловался», — резюмировал Костин.

В России появился новый — враждебно настроенный к власти — избиратель?

Много было прогнозов о том, что помня о вторых турах на губернаторских выборах 2018 года, россияне покажут власти кукиш и в этот раз. И еще масштабнее. Особенно в Москве, где в июле и августе неожиданно прошли массовые несанкционированные акции против решений о недопуске группы кандидатов в депутаты местной думы. Делая расчеты по возрастам, эксперты ждали появления нового, более агрессивного к несменяемой власти электората.

Массовые протесты в Москве не изменили поведение электрората Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Константин Костин напомнил такую гипотезу: «Под влиянием протестных выступлений сформировалась новая группа избирателей около 10%, которые придут и изменят результаты выборов». «Эта гипотеза не подтвердилась, — считает глава ФоРГО, — потому что если бы они были в этом голосовании, то мы бы увидели другие результаты». Результаты выборов в Мосгордуму он считает достаточно прогнозируемыми: традиционно лояльны мэрии — половина избирателей, приходящих на выборы. Еще четверть — традиционно оппозиционна. Оставшаяся четверть принимает решения ситуативно — в 2014 году на фоне «крымского консенсуса» — они поддержали мэрию, а в этом году — протест.

Нет ли в этом лукавства: вдруг это перелом тренда и власть ждет страшное будущее?

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что низкие результаты — последствия политтехнологических ошибок самой мэрии. «На этих выборах у избирателей была востребована партийная принадлежность, и по Москве партия могла бы получить больше голосов, если бы кандидаты официально шли от нее. Но они шли самовыдвиженцами и избиратели не видели своих людей», — считает Куртов. По его версии, мэр Сергей Собянин зря дистанцировался от выборов, и мог бы баллотировать «собянинскую команду», демонстрируя и своих кандидатов, и программу совместных действий в случае избрания.

Пять лет назад губернаторы уходили в досрочные отставки и снова шли на выборы. Последние три года их досрочно увольняют, а на выборы в статусе врио идут совсем другие кандидаты. Начали говорить, что это разонравилось избирателям. Так ли это?

Глава Центра политического анализа Павел Данилин считает, что победа 8 сентября всех врио губернаторов — кандидатов в губернаторы в первом туре «прекрасное свидетельство того, что кадровая политика Кремля сработала на «пять с плюсом». При этом он не считает, что сценарии назначения врио перед Единым днем голосования в 2018-м году, и сценарии перед ЕДГ-2019 одинаковы. Данилин уверен, были сделаны выводы из поражений прошлого года, когда в четырех регионах врио губернаторов не смогли выиграть кампании (в трех регионах в итоге к власти пришли оппозиционеры, в Приморском крае пришлось проводить новые выборы).

Оперативное решение проблем жителей Забайкальского края помогло Александру Осипову победить на выборах Фото: depositphotos.com

Эксперт приводит в пример нового губернатора Забайкальского края Александра Осипова, получившего 8 сентября 2019 года наивысший результат среди всех коллег — 89%. «Он зашёл не в каждый дом, но в каждую душу», — считает Данилин: максимально быстро отреагировал на ситуацию с лесными пожарами, обеспечил выплату компенсаций пострадавшим жителям, начал заметные изменения в благоустройстве Читы.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов подсчитал, что результат Осипова в 2019 году выше, чем результат Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году в Забайкальском крае. Считается, что низкие рейтинги власти (выборы, напомним, считаются оценкой эффективности госорганов) были одной из причин для смены руководства региона.

Что нужно делать губернатору в России 2019 года, чтобы иметь поддержку избирателей?

Эксперты единодушны: поддержку получает политик, демонстрирующий открытость. Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына определила это, как быть «гиперлокальным» — отражать чаяния определённой узкой части общества. Институт вел мониторинг региональных инициатив и подсчитал, что кандидаты выступили с более чем 300 идеями, которые можно использовать и в других регионах. Кислицына прогнозирует, что в 2020 году новые кандидаты в губернаторы продолжат эту практику.

Главные запросы избирателей — открытость и прямая коммуникация с властью. На фото — общение Алексея Текслера с жителями Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев привел в качестве примера нового челябинского губернатора Алексея Текслера, пошедшего на беспрецедентный объем общения с населением. «Родился даже специальный мем — разворот Текслера. Кандидат отказывался от заранее заготовленных маршрутов, выходил из автомобиля и шел пешком на те объекты, которые считал сам необходимым посмотреть», — напомнил Алиев.

Валерий Федоров назвал актуальным общественным запросом — запрос на перемены к лучшему. «Ценность стабильности никуда не исчезла, но отошла на второй план. После пяти лет снижения доходов населения, она не вызывает чувств за нее бороться, а вызывает желание изменить ее, — объяснил Федоров. — Три главных болевых точки в разных регионах: низкие доходы, дефицит высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, недоступность качественной медицины. Главные запросы: на защиту населения, открытость и прямую коммуникацию, честность и справедливость. Запросы на плюрализм, демократизм или к возрасту или полу мы не фиксируем».

Многие кандидаты (даже в губернаторы) в эту кампанию дистанцировались от «Единой России», выступив как самовыдвиженцы. Это объяснялось тем, что после принятия пенсионной реформы, избиратели ненавидят «Единую Россию». Так ли это?

«Единая Россия» возвращает доверие избирателей, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большинство оценок экспертов таковы: «Единая Россия» возвращает себе расположение избирателей. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что «влияние протестной волны после пенсионной реформы резко сократилось».

Константин Костин подсчитал, что партия в большей части территорий увеличила свое представительство в региональных парламентах: «У партии существует устойчивая база поддержки».

Какие выводы должны сделать власти перед выборами в Госдуму 2021 года, если не хотят потерять контроль над парламентом?

Тактика разменов одномандатных округов между «Единой Россией» и группой парламентских оппозиционных партий оказалась вредной для партии власти. Такой торг проходил перед выборами 2016 года. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что происходящее сейчас в Хабаровском крае — последствия той невыгодной для ЕР политики. Три года назад партия не выдвигала своего кандидата, допустив избрание в парламент ЛДПРовца Сергея Фургала. В 2018 году он выиграл выборы губернатора, а в этом году помог своему зятю избраться в Госдуму и сформировал новый состав регионального Заксобрания, в подавляющем большинстве состоящем из представителей ЛДПР. Теперь партии нужно заново создавать отделение в крае, пытаясь найти себе и харизматичного лидера всей партячейки, и ярких руководителей в муниципалитетах.

В ряде регионов на выборах в региональные парламенты власти экспериментировали с долей одномандатников и списочников, пытаясь найти идеальную для сохранения контроля пропорцию. Костин не видит в этом смысла: «Если в территории все нормально с участниками списка, с лидерами, с уровнем поддержки, то все равно как получать большинство. В Хабаровском крае увеличили до трех четвертей количество одномандатников. Помогло это „Единой России“? Нет».

Костин считает, что для устойчивости нашей политической системы базовые принципы должны существовать 20 лет. Сейчас существует опасность, что в стране, как и во всем мире, партийная система будет стремиться к двухпартийности, что в реальности приведет к сохранению ЕР и КПРФ. Глава ФоРГО убежден, этот спектр должен быть шире.

Выгода от изменения системы формирования парламента, на его взгляд, неочевидна, а количество рисков большое. В частности, из-за большей зависимости одномандатников от региональных элит. Президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов подтверждает, что тактически в 2021 году будет легче избрать больше одномандатников, и пока они кажутся не менее управляемыми, чем списочники (анонсированные риски из-за возвращения в 2016 году одномандатников не оправдались). «Но в случае возникновения турбулентности, лоббистской игры — риски роста напряженности и снижения управляемости очевидны», — предупреждает он. Участники собрания в ФоРГО напомнили, что парламент, избранный в 2021 году, будет работать и в 2024-м, когда в России пройдут выборы президента.

Костин указал, что планируя кампанию нужно думать не только о Госдуме 2021 года, но и о том, какой она будет в 2026-м. Проходящие в российских регионах протесты носят социальный характер и рождают новых лидеров мнений, которые не успеют создать свои группы поддержки за два года, но будут влиятельны через семь лет, оказывая влияние на политические предпочтения земляков. Что будет трудно управляемо, «если экономические результаты в стране окажутся хуже запланированных».

Что впереди?

В Москве 8 сентября тестировали электронное голосование. Это было попыткой отреагировать на «кризис участия в выборах», замеченной во всем мире. «Современные люди все меньше считают, что должны жертвовать выходным для выполнения своего долга. И если цифры явки должны возрастать для большей легитимности, баланса интересов по итогам голосования, то нужно двигаться в этом направлении, — считает Костин. — Где-то голосование проходит в будни, где-то его устраивают в несколько дней, где-то по почте. В Москве явка составила 22%, а на электронных участках — 90%. ЦИК есть над чем подумать».