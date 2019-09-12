5 курганских глав, с которыми не будет работать Шумков

Вадим Шумков уже провел «смотрины» возможных претендентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После окончания выборов в Курганской области ждут значительного обновления пула глав районов. Перестановки проанонсировал избранный глава региона Вадим Шумков. «URA.RU» выяснило, кто может оказаться под ударом.

Сразу после оглашения результатов выборов Вадим Шумков написал пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о муниципальных чиновниках, где раскритиковал их манеру работать. «Запускание „по кругу“ с бесконечной перепиской по любому, самому незначительному вопросу, вызывает усталость и раздражение. Неверие в эту самую власть. И, что еще хуже, неверие в дееспособность государства», — написал Шумков, проанонсировав масштабные сокращения в муниципальной власти. По значению и объему — девять тысяч знаков, более двух страниц текста A4 — Шумков фактически написал программную статью, где описал новый формат работы с муниципалами.

За время работы Шумков успел объехать все районы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Вопрос с главами Шумков оставил на более поздний срок, чтобы не „раскачивать“ ситуацию перед выборами. Я думаю, что самые большие перестановки будут именно на этом поле», — считает социолог Сергей Ширяев. По его мнению, главными критериями станут эффективность подготовки к зиме, собранный урожай и объем нерешенных проблем (губернатор передает главам поступающие ему жалобы и фиксирует исполнение).

Ширяев не исключил, что в число критериев эффективности глав может попасть в том числе результат, который показали на выборах губернатора их районы: «Люди голосуют за ситуацию, в том числе и ногами».

Согласно данным избиркома, самые низкие показатели по явке, кроме традиционно неактивных Кургана и Шадринска, показал Щучанский район. Здесь явка составила менее 33% (средняя по области — более 42%), процент проголосовавших за Шумкова составил 65% (по области — более 80%). Ранее к главе Щучанского района Петру Чикишеву возникали вопросы у силовиков ( он бесплатно получил коттедж), в его доме проходили обыски. Все это, по мнению экспертов, делает положение главы муниципального образования уязвимым. Сам Петр Чикишев отказался комментировать ситуацию.

Главы запущенных районов рискуют в первую очередь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Низкая явка также отмечена в Шадринском (35,6%) и Кетовском (35,8%), районах. В Катайском и Шумихинском районах не достигла 37%. Впрочем, недавно сменивший на посту главы Катайского района политического долгожителя Юрия Малышева Глеб Морозов не склонен драматизировать ситуацию. Низкую явку он объяснил погодой: «У нас сейчас уборочная страда, суббота—воскресенье выдались теплыми. Жители предпочли заняться хозяйством».

Эксперты отметили, что количество избирателей, проголосовавших на выборах за Шумкова, по сути, отражает срез доверия к местной власти.

С этой точки зрения лидером антирейтинга вновь стал Щучанский район, за Шумкова там проголосовало всего 65% избирателей. В Сафакулевском районе врио губернатора поддержало 69%, в Шумихинском почти 73%, в Катайском и Мишкинском районах — около 76%. «К деятельности глав будет пристальное внимание. Выборы — это показатель доверия к местным властям, которое проецируется на кандидата от власти. Мы не говорим о репрессиях, но говорим о пристальном внимании, которое будет сохраняться к главам проблемных районов», — прокомментировал политолог Александр Безделов.

Собеседники «URA.RU» напомнили, что недавно критике подвергались главы, которые промедлили с проведением аукционов по ремонту дорог и благоустройству территорий. Среди них глава Половинского района Армэн Хачатурян. Он заверил, что все аукционы на ремонт дорог уже проведены. «Обещали 15-го [сентября] начать работать, по „Городской среде“ работы уже идут, темп хороший». Он добавил, что надеется вовремя освоить средства, выделенные по федеральной программе «Чистая вода». Также заверил, что вовремя исправил все недоработки глава Целинного района Иван Светличный, который также подвергался критике.

В то же время, по мнению Сергея Ширяева, готовность руководства по кадровым перестановкам может сдержать кадровый вопрос. «Не во всех территориях есть толковые замы или другие кандидаты, имеющие достаточно высокий уровень компетенции», — добавил социолог.