Кто близок к губернатору Шумкову, а кто даже не пришел на инаугурацию

Вадим Шумков принес присягу на верность Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане прошла инаугурация нового губернатора Зауралья Вадима Шумкова. Это первый большой сбор региональной элиты после победы Шумкова на выборах. С кем проводил время новый глава региона, о чем говорили, кто не пришел на инаугурацию — «URA.RU» считало все сигналы.

Приглашенные начали собираться на торжество едва ли не за час до начала инаугурации. На площади у областной филармонии можно было увидеть глав районов и чиновников разных рангов, которые не упустили возможности обсудить последние новости.

Гости собрались задолго до начала церемонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора департаментов и замы губернатора, которым в этот день еще предстояло уйти в техническую отставку, подходили позже. Сам виновник торжества появился за несколько минут до начала. Как позже со сцены объяснил полпред Николай Цуканов, Шумков вместо того, чтобы готовиться к церемонии, пригласил его в пригородное село, где показал отремонтированную школу и церковь.

Зал филармонии был переполнен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

VIP-гости предпочли оставаться в помещении за сценой, откуда направились прямиком в зрительный зал. Среди них помимо Шумкова и Цуканова был избранный челябинский губернатор Алексей Текслер, представляющие другие соседние регионы заместители губернаторов, курганские сенаторы Елена Перминова и Сергей Лисовский, депутаты Госдумы Василий Шишкоедов и Дмитрий Вяткин, а также курганский митрополит Даниил.

Николай Цуканов подарил Вадиму Шумкову книгу об истории России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После оглашения результатов выборов спикер областной думы Дмитрий Фролов возложил на плечи Шумкова нагрудный знак губернатора, новый глава региона произнес слова клятвы. «Такая короткая клятва и такая сложная работа предстоит», — прокомментировал позже полпред Цуканов.

О прошлом Шумкова, связанном с Тюменью, вспомнил вице-губернатор соседнего региона Сергей Сарычев, поздравляя губернатора. Он рассказал, что 75 лет назад Тюменская область забрала у Зауралья четыре района. «Наш регион все время будет в неоплатном долгу перед курганцами. Но я думаю, что Тюмень чуть-чуть долг отдала. Вадима Михайловича мы не случайно отправили в регион», — пошутил Сарычев. Зауральцев он попросил не сомневаться в главе региона: «У него все получится!»

Алексей Текслер тепло поздравил главу соседнего региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шутку в финале церемонии подхватил Шумков. «Узнал, что у нас пропало четыре района. Понял, что счет в нашу пользу, так что — должок!» — обратился Шумков к Сарычеву. Он продолжил под смех зала: «Я думаю, мы найдем удобные формы расчета». После этого Шумков вернулся к серьезному тону и рассказал о том, чего ему уже удалось достигнуть на посту губернатора и о намеченных планах.

Сергей Сарычев напомнил о тюменском прошлом Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Церемония завершилась фуршетом, на который пригласили всех гостей торжества. Наблюдатели отметили, что на торжестве не присутствовали бывшие губернаторы Зауралья Алексей Кокорин и Олег Богомолов, при этом многие вспомнили, что последний приехал поздравить своего преемника пять лет назад.

Рядом с Шумковым в зале разместилась его супруга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Виновник торжества долго не выходил в фойе на банкет, обсуждая что-то с иногородними гостями за закрытыми дверями. После, лично проводив отъезжающих коллег, Шумков вышел к гостям. Звучали поздравительные тосты от руководителей различных предприятий, завершающее слово взяли руководитель академии госслужбы Валерий Яхонтов и директор гимназии № 47 Ольга Баланчук, которые возглавляли предвыборный штаб Шумкова. Пообещав, что воспитают губернатору достойную команду, они преподнесли подарок — выступление хора родителей «Магия». Песня удачно совпала с риторикой нового губернатора — «Мы единое целое». Хор явно тронул Шумкова. «Я бы подпел, да слов не знаю», — отметил он. Зато активно подпевали сенатор Елена Перминова, полномочия которой Шумков обещал продлить.

Как заметили гости, Перминова была в хорошем в расположении духа и сопровождала нового губернатора до и после инаугурации. Чего не скажешь о другом сенаторе Сергее Лисовском (ему предстоят выборы через облдуму), который наблюдал за происходящим из зала.

Сенаторы Елена Перминова и Сергей Лисовский (справа) также вышли на сцену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Даниил подарил главе региона икону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Со сцены в качестве подарка собравшимся прозвучали песни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Закончился праздник фуршетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители энергетической области Алексей Бобров (слева) и Данил Анучин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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