На российских дорогах ждут всплеска ДТП

Обанкротившимся россиянам можно не бояться штрафов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На российских дорогах может возникнуть всплеск ДТП. По мнению экспертов, это произойдет, если гражданам, которых признали банкротами, спишут накопившиеся штрафы за нарушение ПДД. Инициативу уже рассмотрела правительственная комиссией, которая одобрила внесение изменений в бюджетный кодекс РФ.

Автоэксперты и юристы, опрошенные «URA.RU», считают идею непродуманной и противоречивой. Во многом из-за того, что вопрос списания штрафов не был ключевом при обсуждении законопроекта. В частности, эксперт по безопасности Александр Колесников полагает, что списание штрафов ГИБДД является «абсурдной практикой». По его словам, фактически речь пойдет об амнистии, а не только о решении финансовых проблемах граждан. «Проезд на красный свет или превышение скорости — это нарушение закона. Получается, что государство признает — закон можно не соблюдать в ряде случаев. Это очень тревожный тренд: сегодня простим штрафы одним, завтра — другим», — пояснил собеседник.

Эксперты опасаются, что под банкротство попадут и нарушители-рецидивисты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин полагает, что отмена штрафов для россиян-банкротов, по сути, означает «индульгенцию на любые нарушения» и ставит под вопрос принцип равенства всех перед законом. В разговоре с «URA.RU» эксперт предложил, лишать банкротов водительских прав, либо заменять штрафы, назначенные за нарушение ПДД, исправительными работами: «Но полностью освобождать от ответственности ни в коем случае нельзя», — отметил он.

Эксперты обращают внимание и на другой странный аспект: само наличие личного авто у гражданина-банкрота. «Возникает резонный вопрос — если у человека есть автомобиль, на котором он нарушал правила ПДД, то каким образом его записали в малоимущие — это же явное противоречие. А если он к моменту банкротства его продал, то почему не оплатил штрафы? Они же не миллионные в конце концов», — пояснил «URA.RU» член Общественной наблюдательной комиссии Сергей Таланов.

В недавнем прошлом в России уже происходила гуманизация штрафов, но к положительному сдвигу это не привело, отмечает юрист Сергей Ефимов. По словам Ефимова, закон, разрешивший уплачивать 50% штрафа за нарушение ПДД, «во многом девальвировал сам принцип наказания». «Некоторые стали размышлять так — дескать, превышу скорость на 25 км/ч, это ведь стоит всего 250 рублей, могу позволить. Такая практика изначально является порочной», — заключил эксперт.

Впрочем, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин полагает, что массовой практика прощения штрафов ГИБДД вряд ли станет. «Процедура признания себя банкротом очень сложна, пройти ее может далеко не каждый. Чаще всего ее применяют в тех случаях, когда у человека денег не хватает на кусок хлеба. Штрафы за нарушение ПДД — это точно такой же долг, как, например, задолженность по ипотечному кредиту», — пояснил «URA.RU» эксперт.