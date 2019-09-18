Отмену штрафов для банкротов сравнили с разрешением на убийство

Решение освободить россиян-банкротов от оплаты штрафов ГИБДД является абсурдным, так как, по данной логике, банкротам могут разрешить и совершать тяжкие преступления. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился российский автоправозащитник Кирилл Форманчук.
«С одной стороны, это логично, потому что процедура банкротства подразумевает, что гражданин становится несостоятельным для покрытия своих долгов, но с другой стороны, в таком случае человек уходит от административной ответственности», — рассказал «URA.RU» Кирилл Форманчук. Он отметил, что административное правонарушение является тем же преступлением, только с «меньшей категорией наказываемости», и освобождать от наказания не стоит никого. «Гражданина, прошедшего процедуру личного банкротства, можно, например, освободить от уплаты налогов, но точно не от штрафов ГИБДД, потому что это абсурд», — заключил Форманчук.
Ранее стало известно, что россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства, обнулят штрафы ГИБДД. Таким образом гражданам хотят помочь «избавиться от долговой петли», уточняет телеканал 360.