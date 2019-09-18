Части россиян разрешат не платить штрафы в ГИБДД

От штрафов освободят банкротов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам обнулят долги по штрафам и налогам, но только тем, кто прошел процедуру личного банкротства. Данный проект уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

«Процедура банкротства физлиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — пояснил «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Груздев подчеркнул, что процедура банкротства предусматривает достаточно жесткий аудит имущественного состояния гражданина. С россиянина, прошедшего данную процедуру, в счет погашения долгов могут взыскать все возможное, но от уплаты оставшейся части долга он будет освобожден. При этом сообщается, что за год в России признали банкротами 411,8 тысячи человек, которые были освобождены от долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.

Согласно данным ФНС, число банкротств российских компаний с 2012 по 2018 год увеличилось более чем на 40%, причиной чего экономист Михаил Делягин назвал политику России, пишет «Национальная служба новостей».