Совет Федерации включился в борьбу за статус мечты в Екатеринбурге

Людмила Бабушкина лоббирует своего протеже на федеральном уровне, но у ее оппонентов сильный кандидат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За три недели до начала нового политсезона в свердловском Заксобрании обостряется борьба за статусный пост: на первом заседании, 29 октября, планируется избрать нового вице-спикера. После длительных баталий осталось два кандидата, за которых бьются серьезные лоббисты — вплоть до члена Совета Федерации. Если пост вице-спикера обеспечивает статус, то ответственной нагрузкой к нему станет кресло руководителя региональной общественной приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева. Оно же дает возможность рассчитывать на поддержку партии на выборах в 2021 году. Поэтому политэлита называет сдвоенный пост «статусом мечты».

Обе должности освободились 2 августа: депутат Анатолий Сухов, который занимал их, умер после продолжительной болезни. С этого момента стартовал отбор кандидатов, которые должны были пройти три фильтра: вице-губернатор Сергей Бидонько, глава региона Евгений Куйвашев, генсовет «Единой России».

Михаил Клименко — бесконфликтная фигура, успел без шума зарекомендовать себя в партийных проектах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основная борьба за пост руководителя приемной развернулась между основными лоббистами — областной администрацией и спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной. Последняя до недавних пор в процессе участвовала неактивно. Лишь выступала против любой из предлагаемых соратниками кандидатур, в том числе главы фракции «Единой России» в Заксобрании Елены Чечуновой и вице-спикера Владимира Власова.

С недавнего времени, отмечает собеседник «URA.RU», председатель Заксобрания стала активно продвигать собственную креатуру — зампредседателя комитета Заксобрания по аграрной политике Елену Трескову.

Трескова, подчеркивают депутаты на условиях анонимности, удобна Бабушкиной, тем что не конфликтует и легко соглашается выступить на стороне председателя в нужный момент. Бабушкина воспринимает эту лояльность с благодарностью: в прошлом созыве Заксобрания Елена Трескова была главой комитета по аграрной политике, в нынешнем не без поддержки председателя заняла пост замглавы того же комитета.

Елену Трескову (в центре) спикер Людмила Бабушкина стала продвигать, когда поняла, что вопрос о главе приемной могут решить вообще без ее участия Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Бабушкина активно прорабатывает этот вопрос через [члена Совета Федерации и куратора работы общественных приемных Дмитрия Медведева, свердловчанку Галину] Карелову — у них давно сложились теплые товарищеские отношения, которые теперь можно конвертировать в нужный результат», — объяснил инсайдер.

Узнать мнение на этот счет самой Галины Кареловой сегодня не удалось. Людмила Бабушкина находится за пределами области и связаться с ней не удалось. Елена Трескова не ответила на звонок по сотовому.

Оппонирующая Людмиле Бабушкиной областная администрация, по данным «URA.RU», продвигает собственного кандидата — руководителя межмуниципального координационного совета «Единой России» и депутата Заксобрания Михаила Клименко. В прошлом он тесно сотрудничал со старой командой мэрии Екатеринбурга и персонально бывшим замглавы горадминистрации Сергеем Тушиным, сегодня занимающим должность заместителя проректора УрФУ. После смены команды мэрии, Клименко старался вступить в различные политические проекты и даже претендовал на должность главы исполкома реготделения «ЕР», но безуспешно.

Бабушкина заручилась поддержкой воронежского сенатора Кареловой (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Клименко повел себя талантливо. Он абсолютно бесконфликтен, ни с кем у него нет вражды, никому дорогу не перешел. Наряду с этим депутат удачно справился с отдельными поручениями, активно помогал с партийными проектами, где-то сумел пригодиться, показал, что обеспечен связями и не только. При этом он не выпячивает это в паблик, а удачно демонстрирует в кулуарах. Его заметили и сочли за полезного и интересного», — объяснил выбор обладминистрации знакомый с Клименко политик.

Собеседник агентства убежден, что продвижению Клименко не будет препятствовать и Бабушкина. С депутатом у нее конфликтов не было, тот строго придерживается партийной дисциплины и в отдельных нюансах готов помогать. Сам Михаил Клименко пока лаконично объяснил свою позицию «URA.RU»: «Пока мне нечего сказать вам по этому вопросу. Партия скажет надо — будем работать».

Вице-губернатор Сергей Бидонько подтвердил, что кандидатура Михаила Клименко в числе рассматриваемых на пост главы приемной. «Сейчас рассматривается три-четыре кандидатуры, в том числе и кандидатура Михаила Николаевича. При этом я не исключаю, что пост руководителя приемной Дмитрия Медведева и пост вице-спикера свердловского Заксобрания могут занять два разных человека», — уточнил куратор внутренней политики региона.