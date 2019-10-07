06 октября 2019
05 октября 2019

Совет Федерации включился в борьбу за статус мечты в Екатеринбурге

Когда еще такое было? У спикера Заксобрания и резиденции губернатора — разные кандидаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расширенное заседание президиума областного Союза промышленников и предпринимателей в офисе компании
Людмила Бабушкина лоббирует своего протеже на федеральном уровне, но у ее оппонентов сильный кандидатФото: Владимир Жабриков © URA.RU

За три недели до начала нового политсезона в свердловском Заксобрании обостряется борьба за статусный пост: на первом заседании, 29 октября, планируется избрать нового вице-спикера. После длительных баталий осталось два кандидата, за которых бьются серьезные лоббисты — вплоть до члена Совета Федерации. Если пост вице-спикера обеспечивает статус, то ответственной нагрузкой к нему станет кресло руководителя региональной общественной приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева. Оно же дает возможность рассчитывать на поддержку партии на выборах в 2021 году. Поэтому политэлита называет сдвоенный пост «статусом мечты».

Обе должности освободились 2 августа: депутат Анатолий Сухов, который занимал их, умер после продолжительной болезни. С этого момента стартовал отбор кандидатов, которые должны были пройти три фильтра: вице-губернатор Сергей Бидонько, глава региона Евгений Куйвашев, генсовет «Единой России».

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Михаил Клименко — бесконфликтная фигура, успел без шума зарекомендовать себя в партийных проектах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основная борьба за пост руководителя приемной развернулась между основными лоббистами — областной администрацией и спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной. Последняя до недавних пор в процессе участвовала неактивно. Лишь выступала против любой из предлагаемых соратниками кандидатур, в том числе главы фракции «Единой России» в Заксобрании Елены Чечуновой и вице-спикера Владимира Власова.

С недавнего времени, отмечает собеседник «URA.RU», председатель Заксобрания стала активно продвигать собственную креатуру — зампредседателя комитета Заксобрания по аграрной политике Елену Трескову.

Трескова, подчеркивают депутаты на условиях анонимности, удобна Бабушкиной, тем что не конфликтует и легко соглашается выступить на стороне председателя в нужный момент. Бабушкина воспринимает эту лояльность с благодарностью: в прошлом созыве Заксобрания Елена Трескова была главой комитета по аграрной политике, в нынешнем не без поддержки председателя заняла пост замглавы того же комитета.

Двадцать второе заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Елену Трескову (в центре) спикер Людмила Бабушкина стала продвигать, когда поняла, что вопрос о главе приемной могут решить вообще без ее участия
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Бабушкина активно прорабатывает этот вопрос через [члена Совета Федерации и куратора работы общественных приемных Дмитрия Медведева, свердловчанку Галину] Карелову — у них давно сложились теплые товарищеские отношения, которые теперь можно конвертировать в нужный результат», — объяснил инсайдер.

Узнать мнение на этот счет самой Галины Кареловой сегодня не удалось. Людмила Бабушкина находится за пределами области и связаться с ней не удалось. Елена Трескова не ответила на звонок по сотовому.

Оппонирующая Людмиле Бабушкиной областная администрация, по данным «URA.RU», продвигает собственного кандидата — руководителя межмуниципального координационного совета «Единой России» и депутата Заксобрания Михаила Клименко. В прошлом он тесно сотрудничал со старой командой мэрии Екатеринбурга и персонально бывшим замглавы горадминистрации Сергеем Тушиным, сегодня занимающим должность заместителя проректора УрФУ. После смены команды мэрии, Клименко старался вступить в различные политические проекты и даже претендовал на должность главы исполкома реготделения «ЕР», но безуспешно.

Всероссийская конференция партии "Единая Россия" "Направление 2026". Москва
Бабушкина заручилась поддержкой воронежского сенатора Кареловой (на фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Клименко повел себя талантливо. Он абсолютно бесконфликтен, ни с кем у него нет вражды, никому дорогу не перешел. Наряду с этим депутат удачно справился с отдельными поручениями, активно помогал с партийными проектами, где-то сумел пригодиться, показал, что обеспечен связями и не только. При этом он не выпячивает это в паблик, а удачно демонстрирует в кулуарах. Его заметили и сочли за полезного и интересного», — объяснил выбор обладминистрации знакомый с Клименко политик.

Статья по теме
У свердловской власти — загвоздка: кому отдать статус мечты

Собеседник агентства убежден, что продвижению Клименко не будет препятствовать и Бабушкина. С депутатом у нее конфликтов не было, тот строго придерживается партийной дисциплины и в отдельных нюансах готов помогать. Сам Михаил Клименко пока лаконично объяснил свою позицию «URA.RU»: «Пока мне нечего сказать вам по этому вопросу. Партия скажет надо — будем работать».

Вице-губернатор Сергей Бидонько подтвердил, что кандидатура Михаила Клименко в числе рассматриваемых на пост главы приемной. «Сейчас рассматривается три-четыре кандидатуры, в том числе и кандидатура Михаила Николаевича. При этом я не исключаю, что пост руководителя приемной Дмитрия Медведева и пост вице-спикера свердловского Заксобрания могут занять два разных человека», — уточнил куратор внутренней политики региона.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...