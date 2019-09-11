Бабушкина предложит губернатору отказаться от поста вице-спикера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый политический сезон в Свердловской области начнется со знаковых назначений. Как стало известно «URA.RU», кураторы внутренней политики региона определяются с кандидатурой на пост вице-спикера свердловского Заксобрания. Параллельно идут консультации по новому руководителю региональной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Должность вице-спикера добавляет депутату значительный аппаратный вес: он координирует несколько комитетов и направлений работы, работает с проектами распоряжений председателя, участвует в совещаниях и торжественных мероприятиях по своему профилю, в отдельных случаях может даже заменять председателя. Руководство общественной приемной для вице-спикера — дополнительная нагрузка с большим объемом бумажной работы: партия отчитывается о миллионах обращений в год. В то же время у главы приемной есть прямая связь с Москвой: он докладывает о ситуации в регионе, при этом может сделать акцент на нужных темах, и первым узнает о жалобах, которые поступают на политиков и предприятия региона.

Елена Чечунова (слева) — один из претендентов на должность вице-спикера. Но как она потянет столько партийных обязанностей? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С кандидатом на должность главы региональной приемной Дмитрия Медведева (который, скорее всего, станет и вице-спикером) определятся в течение ближайших трех недель, знает источник «URA.RU». За это время политический вице-губернатор Сергей Бидонько совместно с региональным отделением ЕР определят достойных кандидатов. «Подбор и консультации идут в партнерстве с нашими старшими партийными товарищами», — подтвердил глава регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий. Затем список кандидатов ляжет на стол губернатору как члену высшего совета партии власти.

«Окончательное слово в вопросе назначения скажет генсовет партии. Назначенному человеку мы поможем максимально быстро организовать работу, которая велась приемной до сих пор», — объяснил свердловский депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

Главным претендентом на пост вице-спикера, руководящего приемной Медведева, на первый взгляд, является Елена Чечунова, считает высокопоставленный единоросс. Она была председателем облдумы (2010—2011 годы), вице-спикером Заксобрания (2011—2016 годы), сейчас возглавляет фракцию «Единой России» в парламенте. Но последнее, сообщает источник, является веским контраргументом. Депутат физически не сможет совмещать руководство фракцией и приемной Медведева. Елена Чечунова заявила корреспонденту «URA.RU», что с ней вопрос не обсуждался.

У свердловских властей — несколько сценариев, как распорядиться двумя постами. Руководителя приемной (тяжелая нагрузка), вице-спикера (статус) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдер, погруженный в переговорный процесс, знает, что наибольшие шансы имеют члены президиума регионального отделения партии. Региональных кураторов партийных проектов в президиуме свердловской «Единой России» — пятеро. Спикер Людмила Бабушкина курирует партпроект «Старшее поколение», ее зам Владимир Власов отвечает за проект «России важен каждый ребенок», Альберт Абзалов — за «Безопасные дороги», Вячеслав Погудин — за проект «Единая страна — доступная среда», Александр Серебренников — за «Здоровое будущее».

Из них в кулуарных переговорах звучит лишь фамилия Владимира Власова, сообщает источник «URA.RU». Власов — уже вице-спикер Заксобрания, член президиума регионального политсовета «Единой России» и региональный координатор партпроекта. Статус руководителя приемной Медведева усилит его позиции и даст больше аргументов для участия в борьбе за пост председателя Заксобрания. Этому активно противостоит действующий спикер Людмила Бабушкина — ее интерес настолько высок, что для удержания ситуации она предпочла забыть о давнем аппаратном конфликте со своим первым заместителем Виктором Шептием.

Источник в Заксобрании уверен, что председатель парламента Людмила Бабушкина будет настаивать на том, чтобы отложить вопрос о назначении вице-спикера. Как ожидается, обладминистрации спикер преподнесет это с тем аргументом, что назначение любого из единороссов на этот пост вызовет конфликт, поскольку оппозиция также имеет все основания рассчитывать на кресло. Главный аргумент противников этой позиции также известен: «Не дать вице-спикерство тому, кто взвалит на себя работу приемной, нечестно и недальновидно».

Владимир Власов оказался недоступен по сотовому. Дозвониться до Людмилы Бабушкиной также не удалось — спикер находится в Баку в составе официальной делегации Свердловской области.