12 декабря 2019

Кого задержат силовики после экс-мэра Челябинска?

«Главный месседж элите: теперь все будет по-новому»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над бывшим заместителем губернатора Николаем Сандаковым, на допрос вызван глава Челябинска Евгений Тефтелев. Челябинск, тефтелев евгений
До 11 декабря Евгений Тефтелев считался образцом непотопляемого чиновникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
статья из сюжета
Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В Челябинской области 11 декабря разразился самый громкий скандал с момента досрочной отставки экс-главы региона Бориса Дубровского. ФСБ задержала считавшегося его «правой рукой» бывшего мэра областного центра Евгения Тефтелева по подозрению в коррупции. Одновременно силовики пришли к депутату гордумы Сергею Селещуку.

Тефтелев считался образцом непотопляемости, находясь при власти при трех челябинских губернаторах. При Петре Сумине он возглавлял региональный минпром, при Михаиле Юревиче — администрацию Магнитогорска, второго по величине города региона. После досрочной отставки Юревича новый губернатор, земляк Тефтелева Борис Дубровский призвал его руководить Челябинском. При Алексее Текслере он занял непубличную должность в благотворительном фонде «Металлург» и выпал из новостной повестки до сегодняшнего дня.

Возложение цветов к Вечному огню в честь 100-летия Красной армии. Челябинск
При губернаторе Борисе Дубровском (слева) Евгений Тефтелев считался «серым кардиналом» областной власти
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как задержали Тефтелева?

По сведениям источников «URA.RU», 11 декабря в коттедж Тефтелева в Магнитогорске пришли чекисты и следователи СКР. Одновременно силовики нанесли визит в рабочий офис компании «Уралжилстрой», связанной с Селещуком, и к нему домой. Оба были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что подозреваемые получили взятку от представителя одной из компаний «за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов». Подчеркивается, что на преступление подозреваемые пошли «в период исполнения должностных обязанностей». Тефтелев и Селещук не ответили на звонки корреспондентов «URA.RU».

В чем подозревают экс-мэра и действующего депутата?

Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск
Для Сергея Селещука это дело — первый «прокол» за время работы с муниципалитетом
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщают источники в силовых структурах, Тефтелева подозревают в превышении полномочий и получении взяток при строительстве социальных объектов в Курчатовском районе Челябинска. Наиболее значимым является школа в микрорайоне «Парковый» — самая большая в области. Почти 700-миллионный контракт выиграло ООО «Уралжилстрой».

Школу открыли 1 сентября 2017 года. Родственница депутата-строителя, Яна Селещук, вышла из состава учредителей «Уралжилстроя» 29 ноября 2019-го — за пару недель до его задержания. «Зная об активизации следственных действий, Селещук пытался дистанцироваться от ставшего токсичным актива, — высказал мнение близкий к силовым структурам собеседник «URA.RU».

— Пока материалы находятся в УФСБ, но дело должны передать в ведение СКР. В ближайшее время ожидается появление новых фигурантов».

По информации «URA.RU», в основу расследования легли материалы проверки, проведенной в мэрии Контрольно-счетной палатой (КСП) по инициативе губернатора Алексея Текслера. В КСП не стали комментировать эту информацию.

Кто еще под ударом?

После некоторой паузы СКР сообщил о задержании еще одного экс-чиновника челябинской мэрии. Речь идет об экс-главе управления капстроительства Евгении Пашкове. Он руководил МКУ «Магнитогорскинвестрой» и считался человеком Тефтелева, который и пригласил его в Челябинск в 2015 году. Тендеры на строительство школы в Парковом и детсада в Курчатовском районе проводило управление Пашкова. Сам Пашков недоступен для комментариев.

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск
Челябинские элиты считают, что в деле Тефтелева могут появиться новые фигуранты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Алексей Ширинкин считает, что в деле могут появиться новые фигуранты. «Для силовиков неприкосновенных нет. Не готов называть фамилии, но уверен, что история не закончилась, будет продолжение и новые фигуранты», — сказал эксперт.

Доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Александр Федотов не исключает, что через Тефтелева силовики будут выходить на экс-губернатора Дубровского. «Конечно, Тефтелев считается человеком Дубровского, поэтому соблазнительно сделать вывод, что их дела могут быть связаны. Я в этом сомневаюсь. Но и не исключаю, что через Тефтелева силовики будут искать выходы на Дубровского», — сказал он.

Кому выгодно дело Тефтелева?

Политконсультант Юлия Грибовская считает, что «экономически задержание Тефтелева не выгодно никому, поскольку он уже не у бюджета». Однако оно позитивно отразится с имиджевой точки зрения на команде нового губернатора Алексея Текслера.

Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск
Команде губернатора Алексею Текслеру (справа) происходящее позволяет отстроиться от «наследия» Бориса Дубровского (слева)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Задержан градоначальник, который имел отрицательный рейтинг. Идет отстройка новой команды от старой. Новая команда в руководстве региона выглядит очень хорошо. Месседж — теперь все будет по-новому», — считает она.

Почему дело Тефтелева — сигнал для элит?

Политконсультант Сергей Клесун отметил: еще недавно считалось, что Дубровский после отмены его уголовного дела, получил некую неприкосновенность. «Дубровский был среди губернаторов, которые ушли по-хорошему. Было ощущение, что он и его близкое окружение получили некую неприкосновенность. В этом смысле задержание Тефтелева было неожиданным. Хотя, может, это тоже некий предмет торга. Дескать, Дубровского оставят в покое, но принесут сакральную жертву. В течение недели по реакции федеральных СМИ мы это увидим», — сказал собеседник.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Андрей Лавров заявил «URA.RU», что задержание Тефтелева укладывается в рамки нового федерального тренда. «Правоохранительная система сама определит его причастность. Но я смотрю новостные ленты в других регионах. И везде происходит примерно одно и то же, — резюмировал эксперт. — Бюджетных денег становится меньше. Социальная напряженность все жестче. Федеральная власть четко дала понять: хватит дербанить бюджет, это плохо кончится, неприкасаемых нет. Особенно это касается представителей региональных элит».

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