Кого задержат силовики после экс-мэра Челябинска?

До 11 декабря Евгений Тефтелев считался образцом непотопляемого чиновника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В Челябинской области 11 декабря разразился самый громкий скандал с момента досрочной отставки экс-главы региона Бориса Дубровского. ФСБ задержала считавшегося его «правой рукой» бывшего мэра областного центра Евгения Тефтелева по подозрению в коррупции. Одновременно силовики пришли к депутату гордумы Сергею Селещуку.

Тефтелев считался образцом непотопляемости, находясь при власти при трех челябинских губернаторах. При Петре Сумине он возглавлял региональный минпром, при Михаиле Юревиче — администрацию Магнитогорска, второго по величине города региона. После досрочной отставки Юревича новый губернатор, земляк Тефтелева Борис Дубровский призвал его руководить Челябинском. При Алексее Текслере он занял непубличную должность в благотворительном фонде «Металлург» и выпал из новостной повестки до сегодняшнего дня.

При губернаторе Борисе Дубровском (слева) Евгений Тефтелев считался «серым кардиналом» областной власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как задержали Тефтелева?

По сведениям источников «URA.RU», 11 декабря в коттедж Тефтелева в Магнитогорске пришли чекисты и следователи СКР. Одновременно силовики нанесли визит в рабочий офис компании «Уралжилстрой», связанной с Селещуком, и к нему домой. Оба были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что подозреваемые получили взятку от представителя одной из компаний «за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов». Подчеркивается, что на преступление подозреваемые пошли «в период исполнения должностных обязанностей». Тефтелев и Селещук не ответили на звонки корреспондентов «URA.RU».

В чем подозревают экс-мэра и действующего депутата?

Для Сергея Селещука это дело — первый «прокол» за время работы с муниципалитетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщают источники в силовых структурах, Тефтелева подозревают в превышении полномочий и получении взяток при строительстве социальных объектов в Курчатовском районе Челябинска. Наиболее значимым является школа в микрорайоне «Парковый» — самая большая в области. Почти 700-миллионный контракт выиграло ООО «Уралжилстрой».

Школу открыли 1 сентября 2017 года. Родственница депутата-строителя, Яна Селещук, вышла из состава учредителей «Уралжилстроя» 29 ноября 2019-го — за пару недель до его задержания. «Зная об активизации следственных действий, Селещук пытался дистанцироваться от ставшего токсичным актива, — высказал мнение близкий к силовым структурам собеседник «URA.RU».

— Пока материалы находятся в УФСБ, но дело должны передать в ведение СКР. В ближайшее время ожидается появление новых фигурантов».

По информации «URA.RU», в основу расследования легли материалы проверки, проведенной в мэрии Контрольно-счетной палатой (КСП) по инициативе губернатора Алексея Текслера. В КСП не стали комментировать эту информацию.

Кто еще под ударом?

После некоторой паузы СКР сообщил о задержании еще одного экс-чиновника челябинской мэрии. Речь идет об экс-главе управления капстроительства Евгении Пашкове. Он руководил МКУ «Магнитогорскинвестрой» и считался человеком Тефтелева, который и пригласил его в Челябинск в 2015 году. Тендеры на строительство школы в Парковом и детсада в Курчатовском районе проводило управление Пашкова. Сам Пашков недоступен для комментариев.

Челябинские элиты считают, что в деле Тефтелева могут появиться новые фигуранты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Алексей Ширинкин считает, что в деле могут появиться новые фигуранты. «Для силовиков неприкосновенных нет. Не готов называть фамилии, но уверен, что история не закончилась, будет продолжение и новые фигуранты», — сказал эксперт.

Доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Александр Федотов не исключает, что через Тефтелева силовики будут выходить на экс-губернатора Дубровского. «Конечно, Тефтелев считается человеком Дубровского, поэтому соблазнительно сделать вывод, что их дела могут быть связаны. Я в этом сомневаюсь. Но и не исключаю, что через Тефтелева силовики будут искать выходы на Дубровского», — сказал он.

Кому выгодно дело Тефтелева?

Политконсультант Юлия Грибовская считает, что «экономически задержание Тефтелева не выгодно никому, поскольку он уже не у бюджета». Однако оно позитивно отразится с имиджевой точки зрения на команде нового губернатора Алексея Текслера.

Команде губернатора Алексею Текслеру (справа) происходящее позволяет отстроиться от «наследия» Бориса Дубровского (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Задержан градоначальник, который имел отрицательный рейтинг. Идет отстройка новой команды от старой. Новая команда в руководстве региона выглядит очень хорошо. Месседж — теперь все будет по-новому», — считает она.

Почему дело Тефтелева — сигнал для элит?

Политконсультант Сергей Клесун отметил: еще недавно считалось, что Дубровский после отмены его уголовного дела, получил некую неприкосновенность. «Дубровский был среди губернаторов, которые ушли по-хорошему. Было ощущение, что он и его близкое окружение получили некую неприкосновенность. В этом смысле задержание Тефтелева было неожиданным. Хотя, может, это тоже некий предмет торга. Дескать, Дубровского оставят в покое, но принесут сакральную жертву. В течение недели по реакции федеральных СМИ мы это увидим», — сказал собеседник.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Андрей Лавров заявил «URA.RU», что задержание Тефтелева укладывается в рамки нового федерального тренда. «Правоохранительная система сама определит его причастность. Но я смотрю новостные ленты в других регионах. И везде происходит примерно одно и то же, — резюмировал эксперт. — Бюджетных денег становится меньше. Социальная напряженность все жестче. Федеральная власть четко дала понять: хватит дербанить бюджет, это плохо кончится, неприкасаемых нет. Особенно это касается представителей региональных элит».