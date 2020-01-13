В 2020 году челябинские элиты ждет новое обновление

В 2019 году Алексей Текслер принял в управление регион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный вызов для челябинских властей на 2020 год — сохранить у земляков ощущение легкой эйфории и надежды на лучшее. Это настроение появилось после досрочной отставки надоевшего уральцам губернатора Бориса Дубровского и замены его на первого замминистра энергетики России Алексея Текслера. В сентябре пройдут выборы в Заксобрание региона, и уже ясно, что результаты «Единой России» на них будут трактоваться как итог соцопроса об оценке качества работы Текслера. Пусть даже он и не возглавляет региональное отделение. И никто не посмотрит на то, что губернатор управляет регионом всего с марта 2019-го. Уже в 2021 году будет избираться Госдума, чья задача обеспечить беспроблемный трансфер власти в 2024-м.

Март 2019 года, Борис Дубровский покидает резиденцию, область возглавил Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ротация Дубровского на Текслера была вынужденной мерой: полномочия первого заканчивались в 2019 году, но по итогам соцопросов не было гарантий его переизбрания. Представители губернатора настаивали, что смогут правильно посчитать результаты, но «натягивать» пришлось бы в Челябинске, где так сильно не любили главу региона, что могло дойти до протеста.

«Челябинская область входила в 2019 год с низким уровнем доверия к власти. Это связано и с низким рейтингом Дубровского, и с непопулярным мэром Челябинска Евгением Тефтелевым, которого в феврале сменил столь же непопулярный Владимир Елистратов. — считает политтехнолог Рифат Абдрашитов. — Вряд ли бы это вылилось в какие-либо массовые протесты, но уровень недовольства региональной властью рос».

Согласиться с таким сценарием в спокойной России 2019 года не мог никто, и Челябинская область попала в группу регионов, где к власти досрочно привели молодых технократов. Текслер отлично подходит под этот востребованный у избирателей образ: он способен экспертно и понятно обсуждать любую проблему. А когда рассказывает о перечне вопросов, за которые отвечал в Минэнерго, у челябинцев появляется чувство гордости: все-таки именно земляк приложил руку к заключению сделки между Россией и ОПЭК о принятии цен на нефть, поддерживающих экономику страны.

Владимир Елистратов (слева) ушел по требованию Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

19 марта президент РФ Владимир Путин сменил главу региона. Для победы на выборах губернатора Текслер получил множество подарков. Например, получил разрешение отправить в отставку с поста мэра Челябинска Владимира Елистратов. 19 ноября главой города стала врио мэра Наталья Котова.

«Власть в области и городе обновилась полностью. Кроме того, сформирована новая гордума, а также избран новый председатель думы Андрей Шмидт», — говорит политолог Александр Мельников. К числу столь же важных событий он отнес смену власти в Златоусте, инициированную Текслером, где мэром стал Максим Пекарский.

Из-за того, что 2019 год был выборным — серьезных системных решений власти не приняли, хотя и признавали публично, что в целых отраслях накоплены проблемы, которые требуют комплексного решения. Масштаб их таков, что в первые два месяца после назначения врио, Текслер даже был в какой-то паузе. В политической тусовке этому находили самые разные объяснения. Сложность положения в том, что времени на принятие комплексных решений у команды Текслера нет — 2020 год в регионе снова выборный.

В 2020 году резиденции губернатора придется решать вопрос и с другими главами, не только в Челябинске и Златотусте.

2019 год был выборным, таким будет и 2020 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во всех городах и районах, кроме Челябинска и Трехгорного, выбирают местных депутатов, — говорит он. — А потом, в большинстве территорий будут выбирать глав. Я думаю, что у губернатора уже есть свой список глав, кому могут отказать в доверии, кто не справляется с поручениями из «синих папок» (клишированный образ «зеленой папки» Владимира Путина, которую он передает губернаторам на встречах. В папке — набор сообщений россиян с «Прямой линии» президента. В избирательную кампанию 2019 года с разноцветными папками по своим территориям ездили практически все врио губернаторов. — прим.ред.).»

Главным политическим событием 2020 года Мельников считает выборы в Заксобрание региона, которые состоятся в сентябре. «Парламент должен значительно обновиться, — говорит политолог. — Текслер формально не руководит процессом, но он завел в „Единую Россию“ двух своих заместителей и это означает, что он берет кампанию под свой контроль». Избирательный штаб партии возглавил политтехнолог Фирдус Алиев, управлявший кампанией на выборах главы региона.

По мнению Мельникова, могло бы не быть запроса на серьезное обновление ЗСО в 2020 году, если бы в 2019-м власть в области так радикально не поменялась. Но ротация произошла — и теперь властям нужно представить избирателям новый состав парламента.

По итогам поручений в «синих папках» будет решаться вопрос по главам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник в «Единой России» говорит, что «по-тихому провести выборы не удастся. Челябинцы хотят перемен, обеспечить их реальными делами невозможно, потребуется симулякр, которым должен стать новый состав Заксобрания». Сложность в том, что создавать ощущение перемен и счастья нужно под знаменами «Единой России».

А в ней — большие проблемы. По итогам осенних выборов в райсоветы фактически прекратил существование один из мощнейших политических кланов Челябинска — выходцев из «Молодой гвардии „Единой России“», лидерами которых называли бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и депутата Госдумы Владимира Бурматова. Они получили около 40 мандатов из 170-ти. Но новый мэр Наталья Котова по согласованию с губернатором Алексеем Текслером выделила им мизерную квоту.

Это было сильным ударом по МГЕР. Молодогвардейцы переключились на свои проекты. Александр Галкин переориентировался с Бурматова на Котову и сохранил пост председателя комиссии гордумы. Дамир Утарбеков ушел из регионального исполкома «ЕР» и возглавил департамент АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области», которым руководит человек губернатора Олег Гербер. Аналогично поступили другие активисты, в 2020 году у них свои планы, не связанные с Бурматовым.

Дамир Утарбеков (слева) и Александр Галкин (справа) ушли от Владимира Бурматова (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурматов и сам признал, что выходцы из МГЕР его поколения стали «самостоятельными людьми». «Все, кто когда-то начинал в этой организации, и кому она дала путевку в жизнь, на протяжении последних лет стали абсолютно самостоятельными людьми, самостоятельно принимающими решения, самостоятельно определяющими свою траекторию и самостоятельно отвечающими за свои действия», — заявил он «URA.RU»

На создание праздника в течение года должны сработать мероприятия под брендами международных союзов ШОС и БРИКС. В 2019 году Владимир Путин лишил Челябинск статуса города, принимающего основные саммиты этих организаций.

Это решение директор центра «Маркетинга и социологии» (МарС) Иван Полукаров назвал разочарование года. Как считает Полукаров, укрепилось мнение, что все провалил Дубровский. Но если команда Текслера успешно проведет спортивный и культурный форумы ШОС и БРИКС, которые сохранили за Челябинском на 2020 год, а заодно наглядно потратит деньги, выделенные на благоустройство, это добавит ей очков.

Другое дело, что на симуляторах вытянуть победу в 2021 году будет уже невозможно. Это значит, что «кампанию больших надежд 2020 года» придется совмещать с содержательными ночными совещаниями о том, как реально изменить положение дел в Челябинской области.