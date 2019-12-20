Ямальские инсайды

Ракетные войска теперь рекламируются на билбордах Фото: соцсети

Оппозиция на Ямале пребывает в шоке после изменений в процедуре формирования списков на выборах. Закон был внесен на рассмотрение Заксобранием округа в кратчайшие сроки, что ставит в тупик всю оппозицию. Теперь коммунисты и либерал-демократы не смогут спрятаться за фамилией Жириновского или Зюганова и могут потерять свои места. И это еще не все слухи Ямала! В новом выпуске «Инсайдов» — смена спикера в окружном парламенте, отъезд в северную столицу помощника подследственного депутата с Ямала и претендент на пост мэра Нового Уренгоя создает собственную фракцию в думе.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Помощник подследственного ямальского депутата покинет округ

В отделении «Единой России» Ноябрьска собираются проводить на заслуженный отдых руководителя местного исполкома Елену Нагорянскую, обсуждают местные партийцы. Нагорянскую называют серым кардиналом отделения. В последнее время ряд ее решений убедил представителей региональной «Единой России», что ценному сотруднику пора на отдых. К таким промахам причисляют встречу подследственного депутата Заксобрания ЯНАО, экс-лидера ноябрьских единороссов Павла Крюкова с избирателями в офисе партии в Ноябрьске.

Правда, есть и другие версии, Нагорянская сама попросилась на покой, чтобы переехать к дочери в Санкт-Петербург, где та якобы очень удачно вышла замуж. В этом же городе проживает и Павел Крюков, и один из его взрослых сыновей.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Спикер Заксобрания Ямала рискует потерять должность

В коридорах окружной власти вновь начались разговоры о судьбе спикера Заксобрания Сергея Ямкина. Окружающие отмечают невысокий авторитет политика, которому пытаются искусственно придать вес, найдя ему множество помощников, в число которых попал бывший мэр Салехарда Иван Кононенко. «У него их [помощников] очень много, чтобы он выглядел солидно, однако Ямкин все равно не тянет на эту должность, не убедителен он», — отмечают собеседники агентства.

В курилках Заксобрания шепчутся, что, несмотря на эти проблемы, Ямкин пройдет в парламент в следующем созыве. «На политической сцене региона он известен, поэтому, даже покинув пост спикера, станет либо депутатом, либо заместителем председателя Заксобрания», — говорят слухмейкеры. На место Ямкина прочат его первого заместителя Виктора Казарина, руководителя фракции Единой России: «Он выглядит поувереннее».

В Новом Уренгое чиновник формирует думскую фракцию от образования

По словам инсайдеров «URA.RU» в Новом Уренгое, начальник городского управления образования Михаил Терещенко, который в апреле стал главой горотделения «Единой России», продвигает нескольких директоров школ и детсадов в состав местной думы. Это может изменить расклад в думе, где традиционно главенствовали представители сферы ТЭК. «Терещенко ведет примерно девять человек. Все они находятся в его непосредственном подчинении и подконтрольны ему. Это значит, что в случае прохода в думу его люди смогут повлиять на ход выборов главы города. Терещенко итак является одним из фаворитов, но данный расклад изменит ситуацию, и это вызывает опасения в определенных кругах», — рассказал источник.

Госслужащий опозорился на весь округ из-за регионального конкурса профмастерства

Конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» не обошелся без кулуарных скандалов. Источники «URA.RU» сообщают, что участники долгое время не могли получить призовые деньги, потому что у торгово-промышленной палаты (они выиграли субсидию на проведение мероприятия — прим. ред.) не было средств. «Они их потратили на свои нужды, командировки. К президенту торгово-промышленной палаты Сергею Носкину и раньше были вопросы, потому что непонятно чем занимается, а тут опозорился на весь округ», — говорят инсайдеры.

Однако люди ждали более двух месяцев и до последнего не писали губернатору. Сейчас же, в коридорах власти говорят, что участники получили причитающиеся деньги, но «надо проверять». «Правительство теперь задумалось о проверке деятельности организации. Палата не свои деньги вложила в конкурс. У них их просто нет», — отмечают собеседники.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновник, который терроризировал подчиненных, смог смягчить натиск прокуроров

Деятельностью директора ямальской службы по охране биоресурсов Вадима Куманева, который устроил террор своим сотрудникам, заинтересовались в прокуратуре. Инсайдеры «URA.RU» сообщают, что надзорное ведомство пришло с комплексной проверкой. «Проверяют все аспекты деятельности учреждения: рейды, зарплату сотрудников, административные протоколы и прочее», — отмечают собеседники агентства. Сигналом к проверке стали сообщения о жестком стиле управления чиновника. Он раздавал выговоры налево и направо, лишал сотрудников премий. Однако, Куманев съездил в прокуратуру и цель проверки изменилась. «Теперь проверяют в „облегченном режиме“, не так досконально и не все сферы деятельности», — сообщают инсайдеры. Участники конфликта надеются, что в учреждении что-то изменится к лучшему после проверки.

Мэрию Муравленко обвиняют в сговоре с бизнесменом-собаколовом

Слухачи в правоохранительных структурах говорят, что мэрия Муравленко слишком благосклонно относится к предпринимателю из Ноябрьска Николаю Костюку. Бизнесмен занимается отловом животных в муниципалитете. В городе поговаривают, что он наладил доверительные отношения с мэрией — якобы именно поэтому все проверки заказчика Костюк проходит успешно, а условия конкурса были якобы составлены таким образом, что тот оказался единственным поставщиком.

«В пункте содержания животных, который находится в Ноябрьске, царят ужасающие условия, больные содержатся вместе со здоровыми, дезинфекция в вольерах не проводится, а при „гуманной эвтаназии“ бизнесмен экономит на обезболивающих, — говорят те, кто якобы побывал в пункте отлова. — В мэрии на это закрывают глаза, а на обращения отвечают отписками».

В мэрии с позицией обвинителей не соглашаются: машины для отлова, принадлежащие Костюку, регулярно проверяются, условия контракта бизнесмен соблюдает, на обращения граждан службы муниципалитета реагируют.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главы оппозиционных партий Ямала могут не пройти в Заксобрание ЯНАО

Инсайдеры «URA.RU» в округе сообщают, что руководство оппозиционных партий на Ямале сильно напугано новыми правилами выборов. «Партийцы недовольны тем, что общий список снесли, и за фамилией Жириновского или Зюганова не спрятаться. Надо идти в народ, а у большинства нет необходимой узнаваемости», — рассказывает источник.

В результате большие проблемы возникнут у окружного координатора ЛДПР Дениса Садовникова, у которого нет достаточной узнаваемости в округе. Для главы коммунистов Ямала Елены Кукушкиной изменения могут стать и вовсе приговором, который поставит крест на ее переизбрании. Новый лидер эсеров Ямала Максим Лазарев будет делать упор на Салехарде и Лабытнанги, где еще сохранил связи и влияние.

При этом самая ожесточенная борьба начнется в протестных муниципалитетах — Ноябрьске, Тазовском и Ямальском районах. «Там начнут не только соревноваться оппозиционные партии между собой, но и война внутри партий. Будут максимально раскачивать протестную повестку», — считают инсайдеры.

Ямальские депутаты ближе к весне резко вспомнят о своих избирателях

Действующие депутаты Заксобрания, которые хотят переизбраться, а также те политики, кто хочет попасть в окружной парламент, начнут активную работу с весны. «Сейчас все находятся в предновогодней суете, а дальше зимой вряд ли кто-то поедет общаться со своими избирателями», — отмечают инсайдеры. Источники агентства сообщают, что в период подготовки к предвыборной кампании политики вспомнят о своих избирателях в марте — апреле и поедут в свои избирательные округа. «На Ямале изменилась система выборов, и теперь каждый политик должен будет завоевать доверие жителей своего избирательного округа. Будут собрания, акции, все как обычно, но с весны». Инсайдеры подчеркивают, что сезон выбран неспроста. «Выбрали они этот период, потому что не так далеко до выборов и еще никто из ямальцев не уехал в отпуск», — говорят источники.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура заинтересовалась поборами в ямальской больнице

Прокуратура ЯНАО инициировала проверку в Лабытнанги после истории с принуждением жителей к прохождению платного медицинского медосмотра ради пропуска в бассейн. Ведомство собирает доказательства причастности руководства универсального спорткомплекса «Полярный», городской больницы и мэрии к произошедшей ситуации. Все перечисленные отрицают, что имеют отношение к появлению в социальных сетях поста с призывом проходить обследование платно, так как иначе получить допуск в бассейн невозможно. По словам источников «URA.RU», прокуратура на просторах интернета на данный момент ничего не обнаружила. Однако пользователи местных пабликов успели сделать скрины записей и комментариев и планируют предоставить их в прокуратуру. «Следить за тем, какие выводы сделает прокуратура, будет очень интересно», — говорят в городе.

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