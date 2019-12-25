Власти регионов попробовали повлиять на пресс-конференцию президента

На пресс-конференции задавались любые вопросы и президент давал ответы на все без исключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

История с увольнением журналистки Алисы Яровской с телекомпании «Ямал-Регион» за вопрос на пресс-конференции президента России, в котором упоминался губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, обнаружила проблему несоответствия запросов региональных идеологов статусу мероприятия. Кремль старается сделать пресс-конференцию Владимира Путина площадкой для обсуждения актуальных проблем страны, указывая на статус журналистов, как посредников между аудиторией СМИ и властью. Но в этом году журналисты, как минимум, уральских государственных медиа летели лоббировать интересы своих учредителей.

Алиса Яровская была уволена из ОГТРК «Ямал-Регион» после того, как задала Владимиру Путину вопрос о проблемах строительства моста через реку Обь. По одной из версий, вопрос не понравился ямальским чиновникам излишней комплиментарностью формулировок по отношению к губернатору Дмитрию Артюхову, другой причиной называется то, что Яровская перехватила микрофон у своего коллеги из «Ямал-Региона» Андрея Жижина и это увидела вся страна. Сама журналистка заверила, что «написала заявление об уходе по собственному желанию».

Журналисты госСМИ полетели на пресс-конференцию отстаивать интересы своих учредителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разбираясь в произошедшем, «URA.RU» выяснило, что для пресс-конференции Путина ямальские журналисты заранее согласовывали свой вопрос на региональном уровне и должны были спрашивать о перспективе развития «Северного широтного хода-2» (железнодорожная линия «Бованенково — Сабетта»). Трактовка же Яровской не только превозносила успехи Артюхова, но и доводила до президента критику руководства «Российских железных дорог». Ее выступление можно было трактовать, как жалобу на медлительность менеджмента РЖД. Что не соответствует действительности — благодарности за совместную работу гендиректору компании Олегу Белозерову губернатор Артюхов озвучил в начале месяца на своей пресс-конференции.

Ямальцы были не единственными, кто приехал с подготовленным вопросом от региональных властей. Точно такая же, согласованная правительством задача стояла и у их коллег из Екатеринбурга — журналисты «Четвертого канала» и «Областной газеты» получили задание спросить про строительство второй ветки метро. Вопрос был задан представительницей издания FreePressa. «Нужно просто с властями как следует на этот счёт поработать, с региональными властями. Поработаем обязательно», — пообещал президент.

Возможность задать вопрос Путину получали СМИ самых разных политических взглядов. На фото: Ксения Собчак, которой в 2017 тоже дали слово Фото: kremlin.ru

Журналисты из Кургана везли президенту вопросы тарифов и их влияния на экономическую ситуацию в регионе. Югорчан беспокоили слухи об отмене северных надбавок. Пермские журналисты собирались поинтересоваться у президента, что нужно сделать, чтобы люди перестали уезжать из малых городов, но за них спросили омичи. Южноуральский телеканал «ОТВ» хотел задать вопрос о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». А тюменцы и вовсе решили предложить Владимиру Путину не ответить на вопрос, а что-нибудь спросить у журналистов.

Собеседник в правительстве одного из регионов, курирующий работу СМИ, уверен, что это нормальная практика: «Журналисты государственных СМИ, как депутаты Госдумы — лоббисты интересов своих территорий. Будет хорошо родному региону — будет хорошо государственному журналисту. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию об увольнении Яровской, напомнил, что на пресс-конференции задавались любые вопросы и президент давал ответы на все без исключения. Эти слова подтверждаются статистикой: «URA.RU» изучило отчеты с пресс-конференций последних трех лет. В 2017 году вопрос президенту задали 52 журналиста, в 2018-м — 50, а в 2019 — 57.

Это были СМИ самых разных политических взглядов. В 2017 году, например, свой вопрос задала Ксения Собчак, аккредитовавшаяся от телеканала «Дождь». В 2018 вопросы также задавали не только федеральные гранды, но и Сергей Маров из вологодской газеты «Звезда», представитель нижегородского вестника «Семья, общество, традиции» Маргарита Баулина, а также Екатерина Буткевич с частного екатеринбургского телеканала «Министерство идей». В 2019-м журналистка из Алтая Эмина Кудачина просила Путина посодействовать сохранению алтайского языка.

Политтехнолог Дмитрий Гусев, не исключил, что стратегия региональных чиновников обусловлена поиском нового формата взаимодействия с федеральной властью. «У президента несколько больших форматов: послание, прямая линия и пресс-конференция. То что некоторые региональные руководители пытаются превратить пресс-конференцию в „прямую линию“ — это попытка актуализировать важные для их регионов вопросы через такой инструмент. Таким инструментом может быть Госсовет, тем более, что в последнее время он в формате обсуждения проходит, а не директивного навязывания. Но вопросы узкорегионального порядка — в Екатеринбурге метро, на Ямале мост, в Красноярске мусор — губернаторы могут стесняться обсуждать на Госсовете и возможно таким образом предлагают какую-то новую форму для них найти», — объяснил эксперт.