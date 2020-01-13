Власть округа в 2019 году переключилась с масштабных проектов на повышение качества жизни людей. Что будет в 2020? Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Интрига-2020 на Ямале сопоставима с решением кадрового вопроса 2018 года, когда в регионе сменился губернатор. Выбранный главой округа Дмитрий Артюховым принцип управления командой («Докажите, что я не зря плачу вам огромные северные зарплаты») будет испытан на двух правительствоформирующих руководителях — первых заместителях губернатора Алексее Ситникове и Ирине Соколовой. Их экзамен — выборы окружного парламента, за которые формально отвечает дама, а джентльмен руководит местным отделением «Единой России». Ситуация выглядит интересной, поскольку до сих пор оба испытывают серьезные проблемы в синхронизации с командой Артюхова.

За лето 2019 года губернатор округа Дмитрий Артюхов успел побывать во всех иуниципалитетах Ямала. Глава региона пообещал не снижать темы и в 2020 году Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

2019 год — был первым полным годом Дмитрия Артюхова в должности губернатора ЯНАО. По данным экспертов АПЭК, глава округа большую часть года находился среди губернаторов России с «очень сильным влиянием». Политологи отмечают, что за год внимание губернатора с крупных имиджевых проектов округа переключилось на жизнь внутри региона. «Если раньше, много лет подряд руководство региона волновали мегастройки и крупные инфраструктурные вопросы, то сейчас меняется вектор в сторону повышения качества жизни. В некоторых случаях доходит до того, что власть пытается решить утилитарные проблемы жителей: открыть перелеты для многодетных семей, решить жилищные вопросы молодых специалистов. Речь идет о таких вещах, в которых нуждается население», — рассказал директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

Губернатор Артюхов завершил перестановки в правительстве

Замгубернатора Ямала Александр Мажаров с 2019 года стал куратором туризма в округе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Региональное правительство за 2019 год претерпело изменения: бывший управляющий делами правительства ЯНАО Александр Рябченко стал замгубернатора Липецкой области, у сферы туризма, на которую Артюхов делает большой упор, появился новый куратор — замгубернатора Александр Мажаров (до этого сферу курировала замгубернатора Татьяна Бучкова). В окружном депздраве также появился куратор нацпроектов в сфере медицины. Должность замдиректора ведомства заняла Мария Захарова.

Источники, близкие к окружным властям отмечают, что о перестановках в следующем году говорить пока рано. Политолог Шамиль Рак согласен, что перестановок в команде губернатора не предвещается. «Команда у него крепенькая, подвижек не предвидится. Он ключевые перестановки сделал. В числе последних изменений мы видим, что туризм отдали другому заместителю. Также было ранее озвучено развитие Салехарда, как туристического города», — подчеркнул эксперт.

«Выборы показали, что застоя нет»

В 2019 году прошли выборы глав трех крупных городов Ямала — Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска. Окружная столица стала единственным городом, где сменился мэр. Алексей Титовский изначально являлся фаворитом гонки и после голосования депутатов гордумы сразу взялся за работу. Через две недели в новой должности, мэр провел кадровые перестановки в администрации, начал аудит деревянного жилфонда города.

На Ямале усилились слухи о том, что мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз не сможет переизбраться на должность в следующем году Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

«Несмотря на небольшой срок в 2020 году Титовский вряд ли будет проводить какие-то дальнейшие перестановки или чистки в администрации. Но никто не застрахован от больших провалов, после которых, градоначальникам придется принимать кадровые решения в отношении провинившихся», — отмечает источник, близкий к правительству региона.

Уже осенью следующего года выборы глав пройдут в Новом Уренгое и Муравленко. Депутатам представят кандидатов на голосование. По словам источника, в окружном правительстве, переизбраться на должность мэра Нового Уренгоя нынешнему главе Ивану Костогризу не удастся. «Хоть шум после уголовного дела экс-директора Фонда развития Нового Уренгоя Константина Михайлицкого и утих, но про Костогриза помнят. Он спокойно доработает свой срок и уйдет на пенсию», — отмечает собеседник «URA.RU».

Окружной прокурор будет менять команду под себя

Под конец 2019 года на Ямале сменился главный окружной прокурор. Глава ведомства Александр Герасименко переехал в Екатеринбург, где занял пост руководителя транспортной прокуратуры по УрФО. При этом президент России Владимир Путин, как и прогнозировало «URA.RU», назначил на Ямал бывшего прокурора с Колымы Анатолия Васильева.

Новый прокурор Ямала Анатолий Васильев в следующем году проведет кадровые перестановки в управлении Фото: Прокуратура магаданской области magoblproc.ru

Инсайдеры агентства в силовых структурах отмечают, что в будущем году новому прокурору нужно будет выстраивать взаимоотношения с другими силовиками, с которым его предшественник успел разжечь подковерную войну. Наиболее ярким конфликтом на данный момент является конфронтация с управлением Следственного комитета России (СКР) по ЯНАО. Так, прокуратура трижды отказывала в утверждении обвинительного заключения фигурантам дела об убийстве предпринимателя Фармана Зокрабова, из-за чего следователи не могли передавать дело в суд.

Также эксперты прогнозируют, что в надзорном органе в следующем году пройдут кадровые перестановки. «Пришел опытный человек с другого региона со своим взглядом на новые вещи. Немного может поменять команду, но никаких особых подходов искать не надо», — считает Рак.

Оппозиция начнет внутреннюю борьбу

Одним из главных политических событий в 2019 году стал уход Валерия Степанченко с поста главы ямальских эсеров. Его место занял бывший либерал-демократ Максим Лазарев, который уже активно начинает собирать сторонников. Пока в Салехарде и Лабытнанги. Чем займется Степанченко после отставки — вопрос открытый. Больше ли он станет уделять внимание Ямальскому казачьему округу или для легендарного политика еще найдут почетный пост — станет известно уже в 2020 году.

Источники «URA.RU» уверены, что депутат Виктор Казарин (на фото слева) сменит Сергея Ямкина (на фото справа) на посту спикера Закосбрания ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также в уходящем году единороссы изменили выборную систему в Заксобрание ЯНАО. Система, как и была смешанной, так и осталась. Изменилось только то, что в партийный список в 2020 году будут включены кандидаты из своих избирательных округов, а не как было раньше — список возглавляли федеральные и региональные лидеры. Источники «URA.RU» в Заксобрании отмечают, что среди оппозиционеров пошли разговоры о том, что поправки значительно ослабят их позиции и начнется политическая борьба внутри партий за влияние в проблемных муниципалитетах.

При этом политолог Андрей Ткаченко отметил, что поправки сделают выборный процесс прозрачнее и расширят внутрипартийную борьбу. «Они открывают новые возможности для активных людей в территориях, у которых появляется больше возможностей проявить себя, и за счет этого получить народное одобрение», — рассказал эксперт.

«Власти не объяснили, зачем это нужно»

Ограничение времени продажи алкоголя, которое в 2019 году начали активно обсуждать как депутаты окружного Заксобрания, так и активисты, может привести к непредвиденным последствиям. Собеседники агентства в округе, пожелавшие остаться неизвестными, отмечают, что после первых сообщений о возможном запрете жители округа неоднозначно восприняли желание властей решить проблему со злоупотреблением спиртного. «Не было проведено ни одного адекватного разговора с жителями по разъяснению ситуации. Никто не объяснил кому, зачем и почему нужны такие запреты. И это еще не спрашивали и не разговаривали с предпринимателями и сетевыми магазинами, которым придется подстраиваться под региональные особенности», — рассказал инсайдер в округе.

Большинство собеседников «URA.RU» опасается, что окружные депутаты и власти будут слепо реализовывать план без оглядки на мнения и желания простых граждан, которых эти изменения коснутся самым прямым образом. А это может отразиться на результатах выборов в окружной парламент.