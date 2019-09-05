Запрет продажи спиртного принесет России наркоманов и алкоголиков

По мнению эксперта, ограничение по времени продажи алкоголя приведет к росту нелегальной продукции в округе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальские власти совершают большую ошибку, обсуждая сокращение времени продажи спиртных напитков. Сейчас запрещено торговать алкоголем с 22:00 до 10:00. В случае принятия закона, которое предлагает правительство округа, запрет будет действовать с 20:00 до 12:00. Алкоголизация ямальцев от такой меры только увеличится, к проблеме добавится наркомания, предупреждает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

— На Ямале хотят ввести ограничение на продажу алкоголя с 20:00 до 12:00, тем самым увеличив запрет еще на четыре часа. Подскажите, есть ли примеры в регионах страны, когда подобные изменения благополучно повлияли на ситуацию?

Из-за ограничения времени продажи люди начнут закупать спиртное впрок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— С моей точки зрения, на 100% нет. Ведь что получается: к 20:00 основная масса населения заканчивает трудовой день, и в итоге человек не может купить в легальном секторе алкогольную продукцию. В то же время число поводов и причин, чтобы выпить, в его жизни не сокращается. То есть потребность в алкоголе остается прежней.

Эти меры вводятся для нормальных людей. Нормальному человеку, если он себя таким считает, почему умеренно не выпить? 90% — у нас нормальные люди. Алкоголикам вообще все равно, до какого часа продается алкоголь. У них нет денег на легальную продукцию.

В итоге ему (нормальному человеку) предлагают либо купить алкоголь заранее, то есть сразу на несколько дней, либо купить в нелегальном секторе. И то, и другое — плохо.

Поправки в законопроект предусматривают запрет на продажу алкоголя с 20:00 до 12:00. Скоро документ должен поступить на рассмотрение депутатов окружного Заксобрания Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Потому что теперь человек, зная, что алкогольный магазин работает до 20:00, купит в полтора раза больше, чем ему надо. Это закон психологии потребителя. Значит, появляется дополнительный стимул выпить. Этот запрет создаст мощные дополнительные проблемы — расцвет нелегальной розницы. А покупка в нелегальном секторе всегда чревата ударом по организму и другими рисками.

В последние три года идет откат от этой глупости. Самарская, Нижегородская области … Даже в Якутии частично свернули эту глупую антиалкогольную кампанию, на которой пиарился предыдущий глава региона [Егор Борисов].

— Но ведь есть и примеры успешных ограничений по продаже алкоголя?

— У нас в стране продажа алкоголя до 2007 года была круглосуточной. Действительно, народ хулиганил по ночам, ходил за алкоголем. После запрета хулиганская ситуация несколько улучшилась: шатающихся по ночам за бутылкой стало гораздо меньше. Потом в регионах стали вводить свой запрет.

Например, в Чечне два часа можно продавать алкоголь (открытая продажа крепкого алкоголя разрешена в республике с 08:00 до 10:00, слабоалкогольной продукции — с 23:00 до 08:00). Жителям хватает, но в республике процветает наркомания.

Как начала реагировать легальная розница на более жесткие запреты? Пик продаж алкоголя приходится на промежуток с 20:30 до 23:00, и это время у легальных магазинов отобрали. Что сделала легальная розница? Нашла лазейку в законе. Оказывается, была одна лицензия, что у ресторанов, что у магазинов на розничную продажу алкоголя. Значит, магазин ставил два столика, три стула и объявлял себя с 21:00 общепитом. Потому что запрет касался только магазинов, а общепит мог хоть круглые сутки торговать. Чтобы не дать нелегальной рознице замкнуть на себе поток алкоголя, легальная розница стала «разливайками». Регионы начали бороться с ними. То есть местные администрации создали проблему сами себе и теперь не знают, что делать с ней.

— Ситуация с алкоголизацией населения в России отличается от других стран?

Вадим Дробиз отметил, что у россиян не хватает денег на культурные посиделки с алкоголем в барах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— На самом деле, в любой стране с европейской культурой 75-80% взрослых употребляет алкоголь. Это не значит, что они пьют каждый день: это от рюмки в год до бутылки в день. Примерно 20% не употребляет в силу болезней, возраста и других причин. Тут важен факт, что абсолютное большинство, какие бы меры ни принимались, будет употреблять алкоголь.

Я не говорю, что у нас нет проблемы алкоголизации. Она есть, как и в любой стране, но она не страшнее, чем на Западе. Просто она «красивая» на Западе. Там почти половина алкоголя выпивается в барах, кафе, ресторанах, а у нас [столько же] — на улицах, и только 5% в заведениях. Денег у людей нет на культурные посиделки. Поэтому они пьют на улице, дерутся, хулиганят.

— В чем проблема этих законодательных инициатив по ограничению продажи с алкоголем?

— Я всегда говорю депутатам: «Если магазинов стало меньше, вы что, пить стали меньше?» Если эту логику использовать, то давайте откроем в каждом доме спортивный магазин. Пусть вместо водки в подвальчиках продаются спортивные товары. У нас, что людей, занимающихся спортом, станет больше от этого? Не станет. Все это не логично, потому что они не учитывают психологию потребителя.

Они думают, что люди пьют, потому что есть алкоголь в продаже в это время. Они считают всех людей, кроме себя идиотами. То есть идиот — он не догадается купить заранее, не догадается купить в нелегальной рознице. Народ вывернется. То есть меньше пить не будут в регионе, суммарные объемы легальной и нелегальной розницы не сократятся.

Принятие подобных решений дискредитирует государство. Запрет на продажу спиртного превращает людей в быдло.

Потому что потребитель понимает, что к нему так относятся. Он психологически понимает, что его обозвали быдлом, ведь для него закрыли доступ для покупки алкоголя в нормальное время.

В национальном рейтинге трезвости за 2018 год ЯНАО оказался на 69-м месте в списке самых непьющих регионов. Годом ранее округ занимал 33-е место, то есть вредная привычка усилилась. Правительство Ямала подготовило законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя. По данным чиновников, в мае ВЦИОМ провел опрос среди ямальцев, и 60% респондентов поддержали ограничение продажи спиртного. Общественники пошли еще дальше. Активисты движения «Надым — трезвый город» предложили продавать алкоголь только за пределами населенных пунктов. Сейчас эти инициативы обсуждаются в регионе.