Тюменские инсайды

Новогодняя стабильность Фото: соцсети

Тюменский губернатор Александр Моор отметит Новый год патриотично. А у нового главы УМВД региона Леонида Коломийца другие планы. Кому-то не до праздников: преподаватели главного тюменского вуза жалуются на зарплату. Их бы устроила бюджетная зарплата областного депутата Дмитрия Горицкого. А еще мы написали про кадровые изменения в мэрии Тобольска, судьбе главы Общественной палаты и переходе ректора ТюмГУ в правительство.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Стало известно, где тюменский губернатор проведет новогодние каникулы

Пока политическая и бизнес-элита Тюменской области будет отдыхать на курортах всего мира, губернатор Александр Моор, по слухам, проведет все новогодние каникулы у себя дома. Якобы главам регионов спущено указание из федерального центра — быть в Новый год ближе к своим землякам. «Моор хочет провести время вместе с семьей, как и раз и день рождения 6 января в домашнем кругу отметит», — передают инсайдеры из Желтого дома.

Вопрос с зарплатой депутата-миллионера решится в январе

Поговаривают, что вопрос с официальным получением оплачиваемой должности депутата в облдуме экс-банкиром Дмитрием Горицким решится в первые дни нового года. «Согласие им будет озвучено на первом же заседании облдумы в 2020 году, в январе», — передает слухмейкер. По его информации, к этому моменту Горицкий уже успеет полностью передать весь свой бизнес в доверительное управление — именно из-за этого откладывалось решение о принятии места депутата.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выяснилось, когда тюменские полицейские познакомятся с новым главой УМВД

Ходят слухи, что нового главу управления МВД по Тюменской области Леонида Коломийца представят своим подчиненным только после 15 января. «До этого числа у Леонида Михайловича официальный отпуск, из него он выйдет на должность уже в Тюмени», — передают слухмейкеры. По их информации, Новый год начальник регионального управления в областной столице отмечать не будет.

«Диванного полковника» отправят в район

В политической тусовке шепчутся, что руководитель «Диванных войск Тюмени» Анатолий Княжев, выдвинутый КПРФ в сентябре на довыборы в облдуму после поражения продолжит политическую борьбу. Якобы коммунисты рассматривают его как одного из главных кандидатов на выборах в муниципальные думы, которые пройдут осень 2020 года. В частности, рассматривается вариант с Тюмеснким районом. «Риторика Княжева не изменится — будет ругать пенсионную и мусорную реформу. В областной столице это не помогло, но может деревня будет восприимчевее», — усмехаются слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Стала известна судьба главы региональной Общественной палаты

Как говорят, глава Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев возглавил рабочую группу по формированию нового состава объединения, который будет сформирован весной 2020 года. По информации инсайдеров, это на 100% означает, что и в новом составе Чеботарев палату снова возглавит. «Губернатора Моора он на своем месте устраивает полностью. Вот только планы Чеботарева сделать политическую карьеру кажется уже неосуществимыми», — рассказывают источники агентства.

Одиозный экс-депутат готовится к новой роли

Поговаривают, что экс-депутат гордумы и бизнесмен Игорь Ракша, известный своими одиозными высказываниями, всерьез вознамерился войти в новый состав этого объединения. По слухам, властям созвучна монархически-православная риторика Ракши, который после ухода из думы сосредоточился на деятельности патриотического общества «Двуглавый орел». «Вместо одних популистов, которые искали радиацию на набережной в Тюмени, в палату придут другие — будут выкорчевывать сатанизм и „низкопоклонство перед Западом“ из общественного сознания», — смеются сплетники.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ректор ТюмГУ отказался от поста замминистра ради высокой должности в регионе

В правительственных кругах яростно обсуждают, что якобы глава ТюмГУ Валерий Фальков уже готовится к переходу на должность первого замгубернатора Тюменской области. Накануне, 27 декабря, эту должность покинула Наталья Шевчик. «Поговаривают, что он — тот самый человек, кто займет кресло около главы региона Александра Моора. И вроде как уже знал об этом — поэтому и отказался от заманчивой должности заместителя главы Министерства образования. Однако окончательное решение пока не принято, как и не определено время объявления информации о назначении широкой общественности», — отмечает инсайдер.

Преподаватели главного тюменского вуза жалуются на зарплату

В Тюменском госуниверситете зреет недовольство среди преподавательского состава. Якобы после того, как вуз перешел на новую систему обучения — студенты теперь сами вольны выбирать себе часть предметов для изучения — у учителей снизилось количество рабочих часов, а следовательно, и зарплата. «Если ректор ТюмГУ Валерий Фальков и правда собрался в региональное правительство, этот бэкграунд ему надо подчистить. С другой стороны — есть вариант, что жалуются те преподаватели, чьи предметы у студентов популярностью не пользуются. Значит, сами виноваты», — рассуждают слухмейкеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольском районе говорят о грядущих кадровых изменениях

Поговаривают, что в руководстве Тобольского района могут произойти ключевые кадровые изменения. «Глава района Юрий Батт поддерживался ушедшей 27 декабря со своего поста Натальей Шевчик. Теперь без высокого покровителя у Батта могут начаться серьезные проблемы. Учитывая, что недавно в его администрации работали ребята из следственного комитета, дело и вовсе пахнет керосином», — передают слухачи. По их информации, свою должность якобы может потерять и заместитель Батта — Валентина Бехтерева. Проверка проводилась в связи с уголовным делом в отношении неустановленных лиц из-за нанесения ущерба Абалакскому заповеднику на сумму 1,4 млн рублей.

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