Почему россияне должны гордиться Пугачевой и Ротару

Иосиф Пригожин и его супруга — певица Валерия — являются частыми гостями «голубых огоньков» Фото: скриншот программы «Голубой огонек»

Критика в отношении «голубых огоньков» является несправедливой, поскольку рядовые зрители и телекритики не понимают всей сложности создания таких проектов, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В интервью «URA.RU» он рассказал, почему главные телеканалы страны с опасением относятся к смене формата новогодних шоу, а также раскрыл, с какими трудностями сталкиваются звезды во время съемок «голубых огоньков».

— С чего начинается процесс съемки новогодних огоньков и в чем основные сложности?

— Работа на новогодних огоньках — это не просто зайти в кадр и спеть. На самом деле это адский труд. Все начинается с согласования графика. Телеканалу, который предлагает съемки в новогоднем шоу, необходимо попасть в график артиста, но это удается не всегда, поэтому приходится идти на компромисс.

Первая сложность в съемках «голубых огоньков» — согласовать график с артистом Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия»

Помимо графика есть еще много трудностей, и вся работа чревата. Взять хотя бы то, что приходится сниматься на улице и в холодных павильонах, после этого многие артисты заболевают.

Свою роль играет и волнение. Настоящему артисту, которому небезразличен зритель, всегда тяжело выходить на сцену. Даже такие опытные звезды, как Алла Пугачева и София Ротару, продолжают волноваться и перед съемками, и перед концертом.

— Кстати, о Пугачевой и Ротару. Многие зрители жалуются, что каждый год в «огоньках» поют одни и те же артисты. Неужели нет никого на смену?

— Очень часто зрители критикуют новогодние программы за это, хотя на самом деле есть армия новых артистов, многие из которых очень талантливы.

Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы. И многим из них нет действительно достойной смены.

— Как вы считаете, почему так происходит?

Продюсер советует ценить таких звезд отечественной эстрады, как Алла Пугачева Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

— Дело в том, что сегодня каждый, кто пришел в караоке, считает себя певцом. Каждый, кто случайно попал на сцену, мнит себя актером. Сейчас все себя чувствуют великими артистами, причем незаслуженно. Кроме того, суровая реальность заключается в том, что артист стал заложником хайпа. Хотя на самом деле артиста должны любить не за хайп, а за его творчество, искусство, музыку, голос.

— Хорошо, артисты старые, но время идет, что-то же новое должно быть?

— Да, съемки новогодней программы — это тяжелый труд, труд постоянно удивлять зрителя. А зритель уже многое видел и многое знает. Поэтому, например, «Первый канал» старается придумывать новые площадки и декорации для съемок новогодних шоу.

Но при этом менять что-либо кардинально крайне опасно. Видимо, с учетом этого телеканал «Россия» придерживается классического формата «голубых огоньков». И, судя по статистике, шоу такого формата по-прежнему приходится по душе многим зрителям, в то время как эксперименты, как правило, не дают желаемых цифр. Я думаю, что у каждого времени есть свои традиции, которые, наверное, лучше не нарушать.

Некоторые телеканалы остаются верны классическому формату «голубых огоньков» Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия»

— Раз уж мы заговорили о смене формата, то как изменился формат «голубых огоньков» за все эти годы?

— В свое время «Первый канал» сделал вместо классического «огонька» шоу «Старые песни о главном» — эта инициатива в корне изменила подход к новогодним программам. Съемка шоу стала более дорогостоящей, и «огоньки» на «Первом» теперь выглядят уже не просто как посиделка звезд. Это полноценное кино, которое создают талантливые режиссеры. Именно решение «Первого канала» изменить формат сделало революцию в «голубых огоньках» на отечественном ТВ.

— Но ведь остались телеканалы, верные классическому формату?

— Конечно, есть телеканалы, где «огонек» вообще не изменился: каким он был несколько лет назад, таким он и остался. Потому что все еще остаются люди, которые привыкли к классическим «огонькам», какими их видели наши родители — типа «Голубого огонька на Шаболовке», который стал преемником советских новогодних программ. А есть и такие телеканалы, которые готовы к экспериментам и стараются сделать что-то новое и сложное.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о том, что многим надоело сутками пересматривать «голубые огоньки» и «другие устаревшие шоу». По мнению кинокритика Антона Долина, россияне желают видеть на экранах более серьезные программы, в то время как «голубые огоньки» никто не смотрит. Музыкальный критик Сергей Соседов, в свою очередь, высказывался, что программа «Голубой огонек» в советские годы была намного качественнее, чем в наши дни.