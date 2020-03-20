Стабильности в России грозит «совершенный шторм»

Конституционные поправки помогут побороть грозящий стабильности России «совершенный шторм» — череду общемировых кризисов из-за коронавируса и обвала цен на нефть. Так считают опрошенные URA.RU политологи.
«Благодаря поправкам будет тяжелее совершать внешнеэкономическую экспансию против России и влиять на внутреннюю политику государства. В целом поправки в Конституцию являются комплексной страховкой от широкого круга рисков», — пояснил агентству политолог Сергей Григорьев.
Такого же мнения придерживается директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. «Внешние угрозы дестабилизации могут и должны быть купированы поправками, и это логичный вывод, имеющий веские причины. Будучи закрепленными в Конституции РФ, эти поправки станут предохранительным барьером, регулятором во внешнеполитических и внешнеэкономических вопросах», — отметил собеседник URA.RU.
Также Гагарин предположил, что конституционные поправки помогут поддерживать на приемлемом уровне здравоохранение, прожиточный минимум, индексацию пенсий, а также материнский капитал. «В этом случае купируется и другая нарастающая угроза — снижение уровня доверия власти, угасание надежд на улучшение благосостояния, рост пессимистических настроений», — заключил он.
Как считает доцент Челябинского госуниверситета, кандидат исторических наук Александр Федотов, в России сегодня особенно актуальны проблемы защиты национального государства, укрепления границ и внутренней безопасности. «Поправки к Конституции сокращают возможности влияния на российскую государственную политику, хотя сами угрозы сохраняются», — сообщил он в разговоре с агентством.
В то же время президент РФ Владимир Путин, который может избраться в 2024 году на новый срок, хочет стабилизировать ситуацию в мире и консолидировать элиты, полагает руководитель новосибирского отделения движения «В защиту человека труда» Сергей Лихачев. «Просматривается желание создать условия сдержек и противовесов путем распределения или повышения полномочий, созданием новых госорганов», — уточнил он. По его мнению, в условиях, когда россияне все меньше доверяют международному праву, важно создать «единую систему публичной власти» и перезагрузить самоуправление.
Внести дополнения в основной закон государства Путин предложил во время обращения к Федеральному собранию в январе. Как ожидается, корректировки в корне изменят политическую систему страны. Общероссийское голосование по изменению Конституции назначено на 22 апреля.