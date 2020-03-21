Из-за коронавируса под удар попадают целые отрасли экономики

Елена Шмелева рассказала URA.RU о том, почему общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в срок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Российская экономика и социальная сфера столкнулись с новым вызовом в виде пандемии коронавируса и обвала курса рубля. По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус», члена президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елены Шмелевой, общероссийское голосование по изменению Конституции поможет минимизировать потери от нового экономического кризиса. Почему поправки необходимо принять как можно скорее, и что это даст россиянам эксперт рассказала в интервью URA.RU.

— Елена Владимировна, на фоне пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации в стране, насколько поправки в Конституции РФ важны для простых россиян?

Проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ — инструмент, чтобы защитить трудовое население страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Это будет последовательное выполнение обязательств государства, которые были продекларированы в последние годы в национальных программах. Сейчас зафиксировать изменения принципиально важно с учетом кризиса, который точно захватит многие отрасли. После принятия поправок будет невозможно перераспределять бюджет так, чтобы под ударом оказались большие группы населения. Раньше все можно было списать на экономию, понизить приоритеты — а новая Конституция не позволит это сделать. Я считаю, что это системный ответ, как защитить трудовое население. Это забота о их детях, забота об образовании, забота о том, чтобы люди не оставались невостребованными, безработными, чтобы они могли реализовать себя.

— В связи с распространением коронавируса на территории России все чаще ходят разговоры о том, что дату общероссийского голосования (22 апреля) необходимо перенести. Как вы к этому относитесь?

— Проведение голосования в те сроки, которые были запланированы, становятся принципиально важным. Тут точно не надо принимать в расчет контраргументы финансистов или тех, кто просто хочет отсрочить процедуру. Сейчас очень многие меры, которые будет принимать правительство, связаны с экономикой и социальной сферой. Основной закон, который диктует базовые принципы отношения к этим направлениям, нужен прямо сейчас.

Моя позиция: переносить не нужно. Нужно сделать все возможное, чтобы голосование прошло в срок, но было максимально безопасным.

— Как принятие поправок в Конституции в срок скажется на системе образования?

— Мы сейчас видим какие проблемы возникают с переносом обучения в онлайн, то есть огромное количество задач у нас есть связанных, как с поддержкой семей с детьми, так и самим развитием образования. Главное, чтобы все вопросы, заложенные в нацпроекты, начали давать системный результат. Но для этого нужны многие годы стабильности.

Елена Шмелева считает, что принятие поправок в Конституцию должно защитить трудоспособное население в кризисное время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— А что касается трудоспособного населения?

— Это связано и с трудовыми функциями населения, с рынком труда, с актуальными профессиями, то есть это база и основа экономики — образование. В этом плане вот все дистанционные формы и обучение, и воспитание становится максимально приоритетными, поэтому для меня это очень важно, сохранение политики, через принятие этой поправки в Конституцию, оно призвано минимизировать будущие и существующие потери от экономического коллапса.

— Помогут ли поправки в Конституцию не допустить увеличения количества безработных?

— Конечно! И они же гарантируют трудящимся своевременную и гарантированную заработную плату. Закрепление зарплаты не ниже прожиточного минимума и принципов социального партнерства не даст вырасти числу безработных, и поможет защитить людей от скачков мировой валюты и минимизировать последствия экономического кризиса. Ведь если падение курса рубля скажется на росте цен, то вырастет и прожиточный минимум, так как он формируется, исходя из продуктовой корзины.

— Что даст российским семьям принятие поправок в Конституцию в срок?

— Люди должны получить сигнал: не надо отметать мысли о рождении детей, особенно первого ребенка. Не надо боятся, гарантии поддержки семей будут защищены в любом бюджете и нужно строить долговременные планы. Благодаря обновлению Конституции отказ от мер поддержки семей с детьми станет невозможен. Сохранятся образовательные программы, будут выполнены задачи государства по интеллектуальному и физическому воспитанию подрастающего поколения. Продолжат выплачиваться пособия на детей из малообеспеченных семей, сохранится льготная ипотека для молодых семей.

Семьям не надо отметать мысли о рождении детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Елена Владимировна, критики считают, что поправки в Конституцию не нужны, так они не будут соблюдаться чиновниками на любом уровне власти. Вам есть, что ответить на этот тезис?

— Конституционное обязательство — это основа любой гарантии, поэтому принципиально важно сохранить те сроки [дата голосования], и тогда обязательства будут соблюдены с теми программами, которые сейчас идут. Обновленная конституция поможет выполнить и довести до какого-то комплексного, системного результата.