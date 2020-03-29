Работники каких профессий пострадают в кризис

Число резюме на сервисе hh.ru в кризис резко выросло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин из-за угрозы распространения коронавируса отправил россиян на внеплановые каникулы. Многие отрасли бизнеса, которым в условиях обвалившегося рубля и так живется нелегко, оказались под угрозой закрытия. Представители целого ряда профессий могут потерять часть зарплаты или вовсе остаться без работы. Вместе с экономистами и HR-специалистами URA.RU выясняет, кому кризис сделал больнее всего.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в нынешний кризис больше других пострадают специалисты, занятые в сфере услуг: работники салонов красоты, фитнес-центров и всего, что связано с бытом людей. Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой прогнозирует спад спроса в этой сфере и после снятия ограничений.

«Посттравматический синдром у людей наверняка выйдет далеко за пределы непосредственно карантина», — считает он.

При этом больше всего достанется тем, кто не связан с работодателем твердыми трудовыми отношениями. По словам собеседника URA.RU, так произошло в США, где из-за коронавируса был зафиксирован абсолютный рекорд по числу обращений за пособиями по безработице.

Сильнее всего кризис ударит по тем, кто не связан прочными трудовыми отношениями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова считает, что сфера услуг еще три месяца не выйдет в плюс. При этом много потеряют фрилансеры. «У дизайнеров, копирайтеров и других самозанятых идет сильное проседание», — говорит она. Эксперт отмечает, что рост безработицы уже зафиксирован на рынке труда. На сервисе поиска работы hh.ru за последние дни число резюме увеличилось на 15%. При этом люди в основном ищут вакансии в той же сфере, в которой были заняты, а не уходят в смежные профессии, рассказала она URA.RU.

Более-менее обстоят дела у менеджеров по продажам, считает Лоикова. По ее мнению, в условиях карантина многие из них решают продолжать работу удаленно, несмотря на нерабочую неделю. «Им самим невыгодно отдыхать. А так и они заработают, и компания будет оставаться на плаву», — говорит эксперт.

Значительно пострадает в кризис сегмент сферы развлечений, не связанный с онлайн-услугами. Если онлайн-кинотеатры и другие сетевые сервисы от пандемии окажутся в плюсе и уйдут в долгосрочный рост, то индустрия оффлайн-развлечений просядет и неизбежно пострадают все, кто связан с ней. «Ночные клубы, кинотеатры, музеи, выставочные и концертные залы на время карантина закрываются, при этом должны все это время платить зарплату своим сотрудникам», — отмечает Владимир Косой.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов указывает, что не все работники сферы развлечений окажутся в числе пострадавших. «Большая часть музеев у нас государственная и содержится за счет бюджета, — говорит эксперт. — Вряд ли можно говорить о том, что здесь будут какие-то сокращения или банкротства».

Под ударом оказалась сфера путешествий. При этом если турагенты, лишившись основного заработка, действительно серьезно пострадали, то к безработице в авиации прекращение международных перелетов не должно привести, считает Колганов.

«У авиакомпаний есть определенный запас прочности, они будут дожидаться восстановления ситуации, не прибегая к масштабным сокращениям», — отмечает эксперт.

По мнению Зулии Лоиковой, ситуация с авиаперевозками должна наладиться к лету. Уже сейчас компании продают билеты на осень.

В промышленной сфере кризис отразится в первую очередь на тех профессиях, которые не связаны напрямую с производственным циклом, считает Владимир Косой. По его мнению, это касается всех отраслей. «Пока будет действовать карантин, тяжело будет всем, но потом производства начнут восстанавливаться», — прогнозирует эксперт.

Падение рынка недвижимости ударит по позициям риелторов и строителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также собеседник отмечает, что кризис приведет к спаду на рынке недвижимости, который неизбежно отразится на риелторах и занятых в строительстве. «Поднимаются ставки по ипотеке, банки будут перестраховываться и придерживать кредитование девелоперов», — считает экономист.

Помочь людям сохранить свои рабочие места и заработные платы могла бы реальная поддержка правительством малого и среднего бизнеса, говорит Владимир Косой. Такой поддержкой могут стать уже анонсированные правительством беспроцентные кредиты предпринимателям на выплату зарплат своим сотрудникам. «Если это будет реализовано в приемлемой для бизнеса форме, можно будет сохранить сотни тысяч и миллионы рабочих мест», — говорит собеседник.

Зулия Лоикова прогнозирует, что порядка 25-30% компаний, у которых есть запас прочности, может воспользоваться ситуацией на рынке труда. «Когда кризис кончится, они смогут по сниженной цене нанять сильных сотрудников, потерявших работу. Это поможет им построить стратегию и вырваться вперед», — говорит эксперт.

Что касается работников, то они смогут вернуться к прежним занятиям, когда экономическая и эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Однако, по словам Лоиковой, очевидны грядущие изменения во всех сферах, что создает новые тренды и в потреблении услуг. «Кризис показывает траекторию развития, в частности переход многих отраслей в онлайн, — говорит специалист. — Когда все это закончится, мир уже будет совершенно другим».