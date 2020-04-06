Все о коронавирусе от врача-иммунолога, который его изучает

Благодаря ПЦР-диагностике врачи могут ставить диагнозы и начинать лечением пациентам с COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Консультационно-диагностический центр в Екатеринбурге, где исследуют пробы пациентов на коронавирус, готов перейти к работе в три смены. Об этом URA.RU заявила Татьяна Праздничкова, заместитель главного врача КДЦ, врач-иммунолог и специалист по лабораторной диагностике с 30-летним стажем. В интервью с ней — ответы на вопросы: есть ли эффективные препараты от коронавируса, когда он превратится в сезонную болезнь и что делать, если появились его симптомы?

— Татьяна Ивановна, как Ваша работа сегодня связана с темой коронавируса?

— Одно из подразделений нашего центра — лаборатория молекулярно-биологических методов исследований (МБМИ) — неделю назад приступила к исследованию проб пациентов для выявления короновируса COVID-19, чтобы «разгрузить» сотрудников Роспотребнадзора. Сейчас в связи с неблагополучной эпидситуацией проводится только диагностика гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Все остальные исследования временно приостановлены.

Татьяна Праздничкова контролируют работу десяти лабораторий Консультационно-диагностического центра в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В каком режиме работает эта лаборатория?

— У нас в Клинико-диагностическом центре 10 лабораторий. Мы можем перенаправить специалистов на работу в лабораторию МБМИ. Мы уже перешли на работу в две смены, но если поставят такую задачу — развернем трехсменную (круглосуточную) работу. Мы так уже работали — во время вспышки свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

— Полтора месяца назад маститые инфекционисты, даже федерального уровня говорили, что коронавирус не так страшен, как, например, грипп. Его недооценили?

— Контагиозность коронавируса (то есть способность заражать людей) не так уж и высока. Вирус передается воздушно-капельным путем, но какое-то время выживает на предметах быта, поэтому прикасаясь руками ко многим поверхностям, можно перенести вирус с кожи рук в организм, то есть реализуется предметно-бытовой путь передачи. Может быть, это всех так напугало, вызвало такой ажиотаж? Поэтому необходимо чаще мыть руки и проводить влажную уборку помещений. При гриппе бытовой путь передачи менее значим, так как вирус недолго живет в окружающей среде, он более «летуч» и передается, в основном, воздушно-капельным путем.

При кори один больной заражает где-то 16-18 человек. О коронавирусе говорят, что два-три, ну может быть три-четыре человека. Другое дело, что и от гриппа, и от кори есть прививки.

В целом показатели у коронавируса не такие страшные по сравнению с другими вирусами. О смертности (числе умерших на 100 тысяч населения) судить пока рано, а вот летальность у коронавируса невысока (0,7% по России, 0,6% в Москве — данные на 06.04.2020, прим. ред.). Высокие показатели летальности (12,2%) зарегистрированы в Италии. Почему именно в Италии сложилась такая ситуация — думаю, ученые-медики найдут объяснение чуть позже. Кстати, в Китае летальность невысокая. При птичьем и свином гриппе эти показатели (смертность и летальность) были гораздо выше. Я хорошо помню эпидемию свиного гриппа в 2009 году: клинически заболевания протекали очень тяжело, однако такой истерии мы не наблюдали! И летальность была выше! (в России — 1,2% — прим. ред.).

— Чем сегодня лечат от коронавируса? В Москве, например, горздрав предписал пациентам с легкой формой инфекции болеть дома, принимая лопинавир + ритонавир — это препараты от ВИЧ. Действительно ли они эффективны против COVID-19?

— Не могу комментировать назначение лекарственных препаратов, это не в моей компетенции, единственное, что могу сказать: коронавирус не смертелен, врачи-инфекционисты знают и умеют его лечить, причем достаточно эффективно — мы видим это по количеству летальных случаев в стране — их немного (даже по сравнению с обычным гриппом). Главное — выполнять предписания врача, а они индивидуальны для каждого пациента.

— Сейчас межсезонье, у многих — легкое недомогание, которое раньше списали бы на весеннюю простуду. Но сегодня — одна мысль: а вдруг это коронавирус? Были бы тесты, как на беременность или на ВИЧ — пошел в аптеку, купил и успокоился. Как понять, что ты не заболел коронавирусом?

— Если человек почувствовал недомогание, симптомы ОРВИ: повышение температуры, першение в горле, кашель — необходимо позвонить в поликлинику по месту жительства. Вам или пришлют врача на дом (если ваше состояние требует осмотра врача) или проконсультируют дистанционно. При этом стоит проанализировать свои контакты: если среди них есть люди, прибывшие из-за рубежа с признаками ОРВИ или контактные с больными коронавирусной инфекцией — надо обязательно сообщить об этом врачу.

— А может, коронавирусом в легкой форме у нас уже полстраны переболело?

По словам Татьяны Праздничковой, у свиного гриппа были более страшные показатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Трудно сказать. Экспресс-тестов пока не существует, они в стадии разработки. Когда появится возможность выявлять наличие антител к COVID-19, тогда медики смогут определить, сколько людей перенесли это заболевание в бессимптомной или легкой форме, то есть оценить состояние коллективного иммунитета, так называемую «иммунную прослойку». Эти диагностические тест-системы, безусловно, появятся, но, надеюсь, что к этому момент волна паники уже спадет.

— Все уже выучили советы, как не заразиться коронавирусом: носить маску в общественных местах, тщательно мыть руки, обрабатывать поверхности. Какие из этих мер — самые обязательные, без которых нельзя обойтись?

— Маску нужно носить прежде всего людям, у которых есть проявления респираторных заболеваний, чтобы защитить не столько себя, сколько окружающих. Вообще, все меры должны быть комплексными: тщательное мытье рук, не прикасаться к лицу грязными руками, соблюдать дистанцию в общественных местах, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, периодически обрабатывать поверхности в общественных местах с использованием дезинфектантов (на наше счастье вирус легко поддается их действию).

Но главное — не контактировать с людьми с признаками ОРВИ. А людям с появлением малейшего недомогания не совершать производственные подвиги — не выходить не работу. Нужно сообщить о своем состоянии и остаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

— Врач-инфекционист ГКБ №40 Наталья Бацкалевич высказала мнение, что вся волна коронавируса в России (подъем и спад) займет семь-восемь недель. А ваш прогноз?

— Я тоже так считаю. Все инфекционные вирусные заболевания имеют определенную периодичность и цикличность: обычно циркуляция вируса занимает семь-восемь недель. Она пойдет на спад, особенно при наступлении теплых дней: вирус этот теплобоязненный, он не выносит высоких температур.

— Через какое время коронавирус станет обычным «сезонным насморком»?

— Думаю, уже в следующем сезоне. Но тогда бороться с ним станет значительно легче: надеюсь, у нас уже появится вакцина и диагностические тест-системы, позволяющие массово обследовать людей, появятся новые лекарственные препараты. Вирус перестанет быть «незнакомцем» и мы станем относиться к нему спокойно, как, например, к свиному гриппу, который нас теперь совершенно не пугает.