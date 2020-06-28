Как безработному встать на учет и получить выплаты

За два последних месяца число безработных в стране увеличилось на 1,05 млн человек и достигло 4,5 млн Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Российская служба занятости не смогла избавиться от бюрократии, переведя регистрацию безработных в онлайн-режим из-за угрозы коронавируса. Жители указывают на несвоевременное начисление пособий, а эксперты — на неспособность людей оперативно встать на учет. При этом страна приближается к пику безработицы, который министерство труда РФ прогнозировало на третий квартал 2020 года (июль—сентябрь). URA.RU подготовило инструкцию о том, как потерявшим работу гражданам получить пособия и выплаты.

Повышенное пособие для безработных

Максимальное пособие положено не всем безработным Фото: Анна Майорова © URA.RU

В апреле российские власти ввели повышенное максимальное пособие для безработных граждан на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) 12 130 рублей вместо 8 тысяч рублей. На максимальную сумму могут рассчитывать:

граждане, вставшие на учет в службу занятости с 1 марта 2020 года;

Граждане, которым ранее были положены выплаты по верхней планке.

Размер пособия для других безработных зависит от причин увольнения, стажа, среднего заработка на прошлом месте работы.

Изначально государство планировало предоставлять повышенные пособия с апреля по июнь, но 23 июня президент России Владимир Путин объявил о продлении меры поддержки до августа 202 года. Кроме того, 11 июня премьер Михаил Мишустин подписал постановление о повышении минимального пособия по безработице за май—июль до 4,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысяч. В мае министр труда Антон Котяков что получателями такого пособия является большая группа безработных — 45%.

Для онлайн-регистрации на бирже труда необходима подтвержденная запись на сайте «Госуслуги» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В список получателей максимального пособия в июне также были включены индивидуальные предприниматели, которые вынужденно прекратили работать после 1 марта. Они будут получать помощь до 1 октября 2020 года. Плюс, власти продлили возможность получения пособия на три месяца для тех, у кого в марте закончился период его выплаты (по общим правилам пособие назначается на срок до 6 месяцев).

Дополнительная выплата по 3 тысячи рублей на ребенка

Помимо повышенных пособий для родителей, вставших на учет по безработице с 1 марта, в апреле были введены выплаты по три тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет. С июня такая мера начала действовать для всех безработных. Действие ежемесячной выплаты заканчивается в августе. Важно отметить, что доплата на ребенка начисляется только одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекуну).

Что нужно для получения пособий и выплат?

Во время пандемии коронавируса в стране был введен порядок дистанционной постановки на учет в службе занятости. Чтобы получить пособие и выплаты на детей необходимо:

зайти на портал «Работа в России», используя подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. выбрать пункт «Оформление пособия по безработице», а затем заполнить онлайн-заявление и анкету.

Вам потребуются:

фотография паспорта с актуальной регистрацией;

фотография документа об образовании;

фотография свидетельства о рождении детей до 18 лет;

цветные фотографии первой страницы и последней записи в трудовой книжке;

банковский счет или адрес почтового отделения для выплаты пособия.

Важно учесть, что пособие будет назначено только через 11 дней с момента подачи заявления — в этот период служба занятости будет присылать предложения по трудоустройству.

В середине июня Антон Котяков сообщал президенту Владимиру Путину, что за два последних месяца число безработных в стране увеличилось на 1,05 млн человек и достигло 4,5 млн. А в послании к россиянам 23 июня президент говорил, что государство постоянно расширяет охват получателей помощи. «Так, на начало апреля поддержку от служб занятости получали 720 тысяч человек. Сейчас — свыше 2,5 млн», — говорил Путин.

Какие есть трудности?

Во время карантина россияне могли встать зарегистрироваться на бирже труда только онлайн Фото: Илья Московец © URA.RU

Несмотря на появление в период пандемии коронавируса онлайн-формы регистрации безработных, классические проблемы бюрократии никуда не делись. Источники URA.RU сообщили, что обмен информацией о безработных между региональными центрами занятости и Пенсионным фондом России бывает слишком долгим, что влияет на скорость начисления пособий.

Подтверждение обнаружилось на сайте новокузнецкого ЦЗН. Одна из местных жителей в комментариях обратился к администрации с таким вопросом: «Я встала на биржу 25 мая, деньги пришли 27 мая — 3700 рублей. Больше выплат не было. Позвонили из центра занятости, сказали последняя выплата за июнь будет 21 июня, но никаких выплат не было». Из центра занятости пришел ответ пользователю: «Вероятнее всего на вас еще не пришли сведения из ПФР. Если вы подавали заявление о регистрации в качестве безработного 25 мая, то следующие сведения с ПФР придут не раньше 25 июня».

Эксперт в сфере трудоустройства Гарри Мурадян в разговоре с URA.RU отметил, что еще одна проблема онлайн-регистрации — обязательное наличие подтвержденного аккаунта на «Госуслугах». Дело в том, что у многих россиян его до сих пор нет, а на создание записи требуется значительное время.

«Авторизация аккаунта с нуля на „Госуслугах“ может идти очень долго — около двух недель или даже месяца [самая длительная часть процедуры — получение кода подтверждения личности по почте]. Людям, у которых нет учетной записи, приходится долго ждать оформления всех документов», — поделился Мурадян.

Журналист URA.RU направил запрос в Пенсионный фонд РФ. На момент публикации ответ не был получен.