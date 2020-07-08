Свердловский парламент приступил к торгу за мандаты

Политики готовятся штурмовать региональный парламент Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

До выборов в свердловское заксобрание осталось чуть более года, и основные группы влияния региона начали расторговку мест в областном парламенте. Переговоры в резиденции губернатора уже идут, конфликты — тоже. Первые договоренности по зачистке парламента достигнуты, и депутаты из команды экс-главы администрации губернатора Владимира Тунгусова уже начинают нервничать. Кому еще нужно побеспокоиться?

Источники агентства в законодательной власти региона не исключают, что изменения в региональном парламенте будут гораздо шире: на выход попросят самых возрастных и неэффективных политиков. До партсписков дело дойдет не скоро — после праймериз ЕР весной 2021 года, а вот борьба за одномандатные избирательные округа уже началась. URA.RU составило список зон турбулентности, представительство от которых в областном парламенте в следующем созыве может измениться. Пока кандидаты только приглядываются к территориям, ведут кулуарные переговоры, пытаются заручиться поддержкой команды губернатора Евгения Куйвашева и крупных ФПГ, подбирают команды политтехнологов. Но некоторые уже начали активно склонять избирателей на свою сторону.

Олега Исакова в округе ждут неприятные новости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тяжелая избирательная кампания ожидает единоросса Олега Исакова в Алапаевском округе №1. По словам источника агентства, депутат почти не появляется на территории и не занимается ее проблемами. В последнее время активность здесь проявляет представитель ЛДПР Кирилл Некрасов, которого характеризуют как амбициозного человека с высокой работоспособностью. У Исакова есть средства на ведение предвыборной агитации, но в том, что он сможет выдержать реальную конкуренцию с молодым соперником, инсайдеры не уверены.

Драма обещает развернуться и в Асбестовском одномандатном округе №2. Единоросс Владимир Власов также не жалует избирателей вниманием. Между тем, об электоральных амбициях уже заявила местная представительница КПРФ Наталья Крылова, человек-скандал, постоянно держащая в напряжении местную думу и администрацию. На выборах 2016 года Крылова отстала от Власова примерно на 2% голосов. Кроме того, в гонку с немолодым уже единороссом может вступить молодой и амбициозный глава фракции ЛДПР Михаил Зубарев.

Илья Гаффнер и Вячеслав Вегнер готовятся к спаррингу. Но обоих готов растоптать политический тяжеловес Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Белоярском избирательном округе №3 единоросс Илья «надо меньше питаться» Гаффнер рискует схлестнуться с экс-коммунистом, а ныне сторонником «Единой России» Вячеславом Вегнером. По слухам, Вегнер дружен с секретарем свердловского отделения ЕР Виктором Шептием, и инсайдеры гадают, чью сторону займет могущественный лидер свердловских единороссов. Кроме того, на округ положил глаз политический мастодонт еще росселевской эпохи — глава ОАО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов. Каждый из претендентов обладает достаточным финансовым ресурсом для ведения кампании.

Богдановичский избирательный округ №4 в заксобрании представляет спикер Людмила Бабушкина. У нее высокое электобилити, кроме того, по данным инсайдеров, Бабушкина пойдет на выборы в связке с владельцем холдинга «Молочный кит» Сергеем Майзелем, который, будучи включен в партсписки ЕР от территории, обеспечит финансирование кампании.

Верхнепышминский избирательный округ №5 без труда возьмет владелец группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский. В Верх-Исетском округе №6, казалось бы, нет проблем у совладельца «Таганского ряда» Анатолия Никифорова: он постоянно работает в территории и обладает внушительным финансовым ресурсом. И даже былая приверженность тунгусовской команде не портит отношение областных чиновников к парламентарию. Однако к Никифорову есть вопросы из-за его позиции по работе торговых центров в период коронавирусных ограничений. Рассказывают, что владелец «Таганского ряда» подготовил законопроект о мерах господдержки ТЦ и в обход правительства внес его в заксобрание, что вызвало недовольство экономического блока кабмина.

Представителя Железнодорожного округа №7 Валентина Лаппо откровенно называют «сбитым летчиком». Бывший глава района проигрывает сразу по трем параметрам: это возрастной представитель тунгусовской команды, который к тому же не проявляет особой активности в качестве депутата. Ходят слухи, что на его место может прийти депутат Екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков, которому благоволит губернатор и которого поддерживает РМК.

Валентин Лаппо (слева) и Анатолий Марчевский (справа) — два «сбитых летчика» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском избирательном округе №8, вероятнее всего, сохранит свои позиции действующий депутат Михаил Клименко — собственный бизнес обеспечивает ему достаточные финансовые ресурсы, к тому же, политика неплохо знают в территории. На прошлых выборах мощную конкуренцию ему составляла команда эсера Дмитрия Ионина, однако в 2021 году амбиции последнего будут устремлены в Госдуму. Ранее Клименко ассоциировали с тунгусовцами, однако он сумел доказать свою полезность действующей управленческой команде области и осенью 2019 года возглавил общественную приемную «Единой России» вместо умершего Анатолия Сухова.

Депутат от Ленинского округа №9, советник гендиректора «Росгосцирка», бывший художественный руководитель екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский разделит судьбу Лаппо ровно по тем же самым причинам: возраст, принадлежность к команде Тунгусова, слабая депутатская работа. На его место сватают председателя Совета директоров ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» Виктора Маслакова. Парламентарий прошел в нынешний созыв по списку «Справедливой России», однако поговаривают, что он может сменить политическую окраску. Благодаря финансовой независимости и высокой электобилити Маслаков является привлекательной фигурой для любой партии, в том числе, и «Единой России». Ранее Маслакова называли вероятным кандидатом на пост мэра Екатеринбурга в случае отставки Александра Высокинского.

В Октябрьском округе №10 наблюдатели ожидают сохранения Евгения Зяблицева — у него 100-процентные шансы избраться. А вот партийную принадлежность он может и поменять: ходят слухи, что политик перейдет из-под знамен «Российской партии пенсионеров за справедливость» под флаги «Единой России».

Представитель Орджоникидзевского округа №11 Владимир Смирнов также является проходной фигурой благодаря финансовой самостоятельности, но его может подвести то, что он так и не сумел встроиться во властную структуру, следовательно, вызывает у администраторов политического процесса скорее недоумение, чем одобрение.

В Чкаловском избирательном округе №12 к переизбранию готовится глава AVS Group Валерий Савельев. Сам он планы о выдвижении не декларирует, заявляя в кулуарах, что ждет «приглашения губернатора». Аналогичным образом Савельев вел себя и на предыдущих выборах.

Виктор Шептий готов подарить Елене Тресковой цветы, но не свой избирательный округ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политический тяжеловес от Ирбитского округа № 13 Виктор Шептий собирается в Госдуму. Сам он заявляет, что разговоры об этом «пока существуют отдельно» от него. Однако источники в кругах региональной власти утверждают, что Шептий заслужил этот приз за многолетнее руководство свердловским отделением «Единой России». Предполагается, что Шептий сменит в федеральном парламенте биатлониста Сергея Чепикова. Соответственно, его округ останется открытым. Сам Шептий в кресле депутата заксобрания хочет видеть директора Ирбитского гормолзавода Сергея Суетина, члена областной Общественной палаты. Однако в его округ стремится единоросс-списочник Елена Трескова, которую Шептий недолюбливает. На кого из двух претендентов падет выбор, пока главная интрига грядущих выборов в Ирбите.

В Каменск-Уральском (округ №14) мечтает переизбраться действующий депутат Виктор Якимов. У него есть все шансы, однако политических администраторов смущает солидный возраст политика. Конкуренцию Якимову может составить врач-онколог Михаил Голованов, которого тоже хорошо знают в городе. Проблема в том, что у самого Голованова проблемы со здоровьем. Если он успеет восстановиться к началу кампании, то вполне вероятно вытеснит Якимова на единороссовских праймериз.

У представителя Кировградского округа №15 Владимира Никитина камнем на шее висит конфликт с дирекцией Новоуральского электрохимкомбината (входит в корпорацию «Росатом»). Источники URA.RU говорят, что у Никитина есть немного времени, чтобы помириться с атомщиками, в противном случае ему могут найти замену.

Ивдельский мэр еще не получил мандата, но уже нажил врагов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интрига может разыграться и в Краснотурьинском округе №16. В настоящее время он пустует в связи со смертью Анатолия Сухова — в сентябре состоятся довыборы, фаворитом гонки является глава Ивделя Петр Соколюк. Собеседники агентства в областном отделении «Единой России» рассказывают, что амбициозный чиновник позволил себе публичные претензии в адрес прокуратуры. С таким конфликтным характером, шепчутся в кулуарах, у главы Ивделя мало шансов переизбраться в 2021 году.

Депутаты от Красноуральского округа №17 Сергей Никонов и Красноуфимского округа №18 Альберт Абзалов уверенно проходят в следующий созыв. А вот в нижнетагильской группе ожидают серьезных изменений: представитель Дзержинского округа №19, исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин фактически не проявляет интереса к законотворческой деятельности, депутат от Тагилстроевского (№21) округа Алексей Кушнарев покидает пост главы НТМК. Кем заменят своих представителей корпорации УВЗ и «ЕВРАЗ», пока неизвестно. Из тагильцев в заксобрании может остаться только представитель Ленинского округа (№20) Вячеслав Погудин, который пользуется авторитетом и поддержкой в родном городе, активно работает в территории и в парламенте, несмотря на весьма солидный возраст.

В Первоуральске (№22), Ревде (№23) и Серове (№24) изменений не ожидается — мандаты, вероятнее всего, останутся за Алексеем Дроновым, Александром Серебренниковым и Дмитрием Жуковым.

Андрей Гориславцев освобождается Сысертский округ. Территория обещает стать одной из самых горячих точек грядущей кампании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одним из самых интересных округов на грядущих выборах может оказаться Сысерть (№25). Действующий депутат Андрей Гориславцев объявил об отказе от борьбы за мандат. По сообщениям разных источников, в округе ждут выдвижения экс-главы департамента молодежной политики региона Ольги «никто не просил вас рожать» Глацких (при финансовой поддержке Александра Серебренникова) и владельца загородного клуба «Белая лошадь» Игоря Тугбаева, либо его сына Ильи, который возглавляет думу Сысерти. Однако на этих планах может поставить крест выдвижение замгубернатора Свердловской области Азата Cалихова: источники URA.RU не исключают его участия в кампании с целью занять кресло спикера в следующем созыве. В этом случае и Глацких, и семье Тугбаевых придется забыть о своих планах.

Впрочем, вышеприведенный расклад — всего лишь гипотеза. В расстановку кандидатов в округах могут вмешаться влиятельные финансовые группы — например, бизнесмены, создавшие свои депутатские пулы в гордуме Екатеринбурга. Они заявляли о намерении побороться за мандаты в заксобрании. Другое дело, что в областном центре авторитетным бизнесменам дали возможность снести тунгусовские кадры, посадить своих людей на значимые посты и завладеть рядом МУПов. Осуществить подобные манипуляции на областном уровне им не дадут, следовательно, привлекательность похода в парламент для авторитетных бизнесменов уменьшается.

В любом случае, решающее слово остается за губернатором Евгением Куйвашевым. Источники отмечают, что он может переформатировать списки кандидатов в последний момент, как уже было неоднократно.