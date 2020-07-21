Свердловские депутаты готовятся к досрочным выборам

Нескольких старожилов парламента ждет переломный момент в жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Депутаты-аксакалы свердловского заксобрания начали активную работу в своих округах: они боятся, что в декабре 2020 года будут досрочные выборы в Госдуму, и вместе с ними — в областной парламент. Если переизбраться им не удастся, будущее депутатов сомнительно: бизнеса у них нет, а в силу возраста не могут претендовать на государственную службу.

По данным источников URA.RU, команда губернатора Евгения Куйвашева не видит как минимум четырех депутатов в Заксобрании в следующие 5 лет. «Главе бюджетного комитета Владимиру Терешкову подыскивают место в структурах областной исполнительной власти. Он действительно грамотный специалист, и его опыт в бюджетных вопросах востребован. Но принять его на госслужбу мешает возраст — 73 года, а на госслужбе можно находиться только до 65 лет. Вероятнее всего, Терешкова трудоустроят в одном из крупных областных ГУПов», — рассказывает один из собеседников URA.RU.

Владимир Терешков — один из старейших депутатов заксобрания. Но его опытом дорожат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тем не менее, Терешков не теряет надежды на переизбрание. Экоактивист Эдуард Мансуров рассказал, что глава бюджетного комитета приезжал на переговоры с противниками строительства мусорного полигона в Красноуфимске (Терешков прошел в парламент по партсписку ЕР от этой территории). По словам участника экологических протестов, депутат пытался погасить конфликтную ситуацию, которая может отразиться на грядущих выборах.

На пост в ГУПе может претендовать и глава комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, который на год младше своего коллеги, утверждают инсайдеры.

«Никитин дольше всех работает в Законодательном Собрании, он тут с 1998 года. Лучше бы не цеплялся за кресло, а вел переговоры с командой губернатора и искал спокойное место на последующие годы», — рассуждает один из депутатов.

Владимир Никитин заседает в областном парламенте с 1998 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Никитин, как и Терешков, не теряет надежды переизбраться. Но он испортил отношения с Росатомом, а эта корпорация сильна на территории близкого парламентарию Кировградского избирательного округа, утверждает источник агентства. Никитину, как минимум, не дадут денег на проведение кампании, а то и выставят против него другого кандидата. Тем не менее, у парламентария высокая узнаваемость в территории, и он лихорадочно ищет спонсоров среди местных бизнесменов.

Против руководителя комитета по развитию инфраструктуры Валентина Лаппо работает и тот факт, что он выиграл прошлые выборы при поддержке экс-главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, которого в свое время называли «серым кардиналом» Екатеринбурга. Однако Тунгусов утратил значительную долю политического влияния, его команда распалась, и Лаппо остался без поддержки с «черной меткой» в руках. «Он старается работать на результат, но у него не очень получается. К тому же Лаппо один, как перст, он так и не сумел влиться ни в одну из групп влияния [внутри заксобрания]», — констатировал собеседник URA.RU. По его словам, будущее Лаппо по окончании созыва туманно. Каких-то авансов областные власти ему не делают, собственного бизнеса у семьи парламентария нет.

С уходом Лаппо-старшего из заксобрания работы может лишиться его сын Алексей Лаппо, который в настоящее время трудится замглавы Кировского района Екатеринбурга по благоустройству, утверждает знакомый с ситуацией источник.

По его информации, об отсутствии у Лаппо-младшего управленческих способностей в районе ходят легенды, и контракт с ним не расторгают только из уважения к статусу отца.

Анатолия Марчевского и Валентина Лаппо подводит принадлежность к команде Владимира Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У экс-директора Екатеринбургского цирка, члена комитета по соцполитике Анатолия Марчевского также непростое прошлое. Парламентария хорошо знают в городе, он работает в областном парламенте с 2000 года — но зарекомендовал себя как верный боец тунгусовской команды. По данным инсайдеров, окружение губернатора не видит его в следующем созыве заксобрания, и предложений по дальнейшему трудоустройству для него тоже нет. Пойти в чиновники Марчевский не сможет по возрасту — ему 72 года. Впрочем, у него уже есть работа — он является советником директора Росгосцирка.

Владимир Терешков и Валентин Лаппо в беседе с корреспондентом URA.RU не стали комментировать свои планы на будущее. На вопрос, предполагает ли он вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы в заксобрание, Терешков предложил не торопить события, а Лаппо предпочел положиться на решение партии «Единая Россия», в которой состоит.

Анатолий Марчевский более охотно пролил свет на свои намерения. «О выборах говорить еще рано. У меня много творческих планов. Надеюсь, закончится коронавирус, и мы будем поднимать цирковое искусство. А что касается политики, я — человек команды. Поэтому сейчас пока много неопределенного, определиться можно будет через несколько месяцев», — прокомментировал Анатолий Марчевский. Владимир Никитин не ответил на звонок корреспондента.