Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после ливня. Разрушенными оказались три дома, затоплены еще 63, ремонтировать необходимо четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. Днем 21 июля президент России Владимир Путин поручил федеральному министру чрезвычайных ситуаций Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП . Глава ведомства прибыл в регион накануне вечером и провел ночь в одном из люксовых номеров пятизвездочного отеля Hyatt Regency Ekaterinburg.

Фото: скрин видео со страницы заповедника «Денежкин камень» во «ВКонтакте»

Вертолет с тем же номером в заповеднике «Денежкин камень»

Этот вертолоет привез делегацию в Нижние Серги

«В предыдущие дни борт МЧС действительно привлекался, чтобы локализовать крупные очаги возгорания на территории природного парка „Денежкин Камень“. Сегодня вертолет был задействован для облета мечта ЧС на территории города Нижние Серги. Облет был совершен с участием главы МЧС Зиничева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чтобы дать оценку ситуации в зоне ЧС, оценить работы, которые необходимо произвести, оперативно мобилизовать ресурсы и организовать восстановление инфраструктуры в зоне ЧС», — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зиновьева.

«Площадь пожара в заповеднике „Денежкин Камень“ увеличилась до 23 гектаров. Вертолета по-прежнему нет. Воду носят от реки к месту пожара пешком», — написали на официальном сайте заповедника. При этом вертолет с тем же бортовым номером 31133, который ранее работал в заповеднике, в тот момент доставил Зиничева вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Нижние Серги, где после ливня произошло наводнение.

В Свердловской области на тушении пожара в заповеднике «Денежкин камень» не могут дождаться помощи вертолета. Его отозвали для перевозки главы МЧС Евгения Зиничева, который прибыл в регион.

Вертолет доставил губернатора и главу МЧС в Нижние Серги Фото: пресс-служба правительства свердловской области

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