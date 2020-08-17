Федеральные компании объявили войну курганскому сенатору

Кампания против сенатора Курганской области Сергея Лисовского может быть на руку ряду компаний Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Кургане разворачивается кампания против сенатора Курганской области Сергея Лисовского. По данным инсайдеров, в адрес Совета Федерации могут прийти новые письма с просьбой в очередной раз проверить якобы двойное гражданство сенатора. Негативный информационный фон может быть на руку ряду компаний, которые не желают видеть Лисовского в Совете Федерации. URA.RU проанализировало законодательную работу сенатора. Некоторые компании потеряли миллионы рублей прибыли.

На слуху прежде всего давний конфликт Лисовского с ритейлом — торговыми сетями. Сенатор не раз инициировал законопроекты, которые регулировали выручку компаний, при этом вступался за местных фермеров и крестьян — за их присутствие на рынке.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Лисовский был соавтором законопроектов, которые ограничивали распространение сетей в муниципальном образовании. При превышении доли в 35% рынка, УФАС признает сеть монополистом и не позволяет расширяться. Также сенатор инициировал регулировку наценки, время работы торговых объектов», — припомнил один из источников из сферы торговли. По его мнению, за массированной кампанией против кандидата в Курганскую облдуму, прохождение в которую может обеспечить сенаторское кресло, волне могут стоять торговые сети.

Не вполне устраивает федеральные сети активность Лисовского и в отношении программы продовольственной помощи. Законодатели обсуждают выдачу малоимущим карточек. Но в итоге все сводится к тому, что обеспечение продуктами хотят отдать торговым сетям, у которых наценка в 50%. То есть из запланированных 300 млрд рублей — половина пойдет сетям, а не местным производителям и малоимущим, на чем настаивает сенатор.

В Российской ассоциации экспертов рынка ритейла URA.RU прокомментировали, что не заинтересованы в конфликте с Лисовским. Напротив, ритейл последние годы выстроил конструктивные отношения со всеми структурами власти, как исполнительной, так и законодательной.

«Сказать, что ритейл воспринимает Сергея Федоровича, как главного противника работы, нельзя. Да, Лисовский выступал с рядом жестких инициатив в отношении ритейла. Но это в рамках конструктивного диалога. Создавать препоны, чтобы Лисовский не прошел в СФ этого нам не нужно», — пояснил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Недавний корпоративный конфликт у Лисовского произошел в сфере поставок кормов для животных — соевого шрота с содержанием ГМО. Лисовский от имени фермеров пожаловался в антимонопольную службу на производителя кормов — группу компаний «Содружество». Компания, поставляя дорогой генно-модифицированный соевый шрот, мешала производителям кормов выйти на рынок с более дешевым соевым шротом.

После жалобы в УФАС монополист потерял доходы в размере около 10%. По открытым данным, выручка компании в 2019 году составила более 50 млрд рублей. Получить комментарии в «Содружестве», зарегистрированной в Калининграде, URA.RU не удалось. По телефонам никто не ответил.

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Заинтересантами в исключении Лисовского из выборной гонки могут выступить и ряд юристов и чиновников. Пролоббировав «лесную амнистию», Лисовский перекрыл канал для вымогательства взяток. Россияне — обладатели шести соток — после вступления закона смогли переоформить свои дачные домики, не посягая на федеральную собственность, что грозило им при прежнем законодательстве.

Помешал сенатор и агростраховщикам. По его инициативе правительство РФ рассматривает варианты смягчения условий страхования посевов, которое является обязательным для получения госсубсидии. Так, например, фермеры смогут страховать не все поля, а лишь те, где посевы рискуют не дать урожай. Также предусмотрено снижение предельного размера страховой суммы.

Лисовский мог помешать также перевозчикам. Введение льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом негативно сказалось на этой сфере. «Раньше десятки машин, транспортные компании, перевозили зерно по регионам и в соседние страны, теперь вы не увидите на трассе зерновозы. Потери большие. И кто-то надеется вернуть доходы от перевозок зерна», — считает инсайдер. При этом добавляет, что Лисовский направил новую инициативу в правительство РФ о действии льготы без ограничения. «Думаю, не многим это нравится», — уточнил инсайдер.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получить комментарии Сергея Лисовского URA.RU не удалось. В начале он не смог пообщаться из-за занятости, затем не ответил на звонок. Информация о том, что у Лисовского может быть гражданство Франции, появилась в начале года в ряде СМИ и telegram-каналах. Сенатор это отрицал.

Лисовский принимает участие в выборах в Курганскую облдуму. В случае победы он может занять пост сенатора еще на один срок. Основным соперником Лисовского считают курганского промышленника Сергея Муратова, который также выдвинулся в облдуму.