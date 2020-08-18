Три законных способа отправить Лукашенко в отставку

Александр Лукашенко уже заявлял, что не откажется от власти Фото: kremlin.ru

статья из сюжета Протесты в Белоруссии

У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть три способа законно уйти с поста, как того требует оппозиция. Но, как утверждают политологи, глава республики может отвергнуть все эти варианты и в этом случае страну может ждать четвертый сценарий развития событий, уже не законный и не выгодный никому.

18 августа в Белоруссии начал работу координационный совет оппозиции, в состав которого вошли 15 человек. Главная его задача — обеспечить отставку Лукашенко и мирную передачу полномочий Тихановской. Сообщалось, что именно координационный совет будет вести диалог с Александром Лукашенко о трансфере власти.

В Конституции Белоруссии предусмотрено три варианта отставки главы государства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Согласно Конституции Республики Беларусь, президент может досрочно покинуть пост только в трех случаях:

1. Самостоятельная отставка

Глава государства может добровольно подать в отставку в любое время. Но, как считает белорусский политолог Валерий Карбалевич, такой сценарий — самый маловероятный. «Президент крайне категоричен к любым компромиссам и переговорам о сдаче полномочий: он уже заявлял, что в Белоруссии не будет новых выборов, пока его не убьют. Поэтому тут надеяться не на что», — говорит эксперт.

2. Отстранение по состоянию здоровья

Президента могут отправить в отставку при «стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности», говорится в основном документе Белоруссии. Но Лукашенко не согласится и на такой вариант, полагает эксперт фонда «Народная дипломатия» Кирилл Аверьянов-Минский. «Если у главы республики и есть такие проблемы, он ни за что в этом не признается. Даже о том, что у него был коронавирус, Лукашенко сказал только после того, как им переболел», — напомнил собеседник URA.RU.

3. Смещение из-за совершения тяжкого преступления

Оппозиционеры настаивают, что Лукашенко можно отстранить именно по 88 статье Конституции — президенту вменяют фальсификацию выборов и жестокое обращение с гражданами на протестах. «Люди обвиняют власти в том, что выходят из тюрьмы инвалидами, что там насилуют женщин, что Лукашенко из-за проявленной жестокости утонул в крови. Но активизировать судебно-следственный процесс сторонники Тихановской не смогут, потому что глава государства держит все под контролем», — уверен замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

4. Отставка под народным давлением

Аверьянов-Минский назвал еще один возможный сценарий ухода Лукашенко. Сейчас в Белоруссии идет перегруппировка сил участников конфликта, говорит он. По его словам, подавляющее большинство недовольных не разделяет антироссийских настроений Тихановской и координационного совета, но главное в том, что белорусы хотят отставки Лукашенко.

«Людям не нужно прозападное развитие. Им не нужна кровь. Им нужен только новый президент», — продолжает Суздальцев мысль Аверьянова-Минского.

Если Лукашенко не согласится на мирную передачу власти, страну ждет революция, говорит Карбалевич. «Лукашенко не может остановить народный протест, и сам протест не может вынудить власти на серьезные перемены. Поэтому конфликт может уйти в радикальное русло, но этого никто не хочет», — предупреждает он.

Многие белорусы протестуют непосредственно против президента Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы смена власти прошла бескровно, Лукашенко нужно постепенно расставаться с властью и провести досрочные парламентские выборы, уверен Аверьянов-Минский. «Если провести их честно, то Лукашенко и его союзники проиграют, что, в свою очередь, снизит градус негатива. Это даст ему возможность уйти с поста если не красиво, то не так жестко, как это может быть: без арестов, без столкновений», — заявил собеседник агентства.

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