Инсайды ЯНАО: места в заксобрании уже поделили

С новым учебным годом! Коллаж: URA.RU

Предвыборное противостояние на Ямале обостряется. Оппозиционеры сообщают об усилении борьбы с «Единой Россией», а известный политик рискует остаться без работы. Также в новом выпуске инсайдов вы узнаете, почему на самом деле был уволен глава департамента и какое потрясение ждет ямальских чиновников среднего звена.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Глава департамента оказался «стрелочником»

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Знакомые с обстановкой в дорожной отрасли ЯНАО источники уверены: уволенный директор дептранса Максим Першиков стал своего рода заложником ситуации. «Должность стала расстрельной после того, как губернатор Дмитрий Артюхов объявил о грандиозных планах дорожного строительства, — рассказал инсайдер. — Першиков — специалист грамотный, но все же не волшебник, решить все вопросы он был не в состоянии».

Тем не менее, задачи были поставлены, и Першиков с ними не справился, делятся собеседники. Преемнику уволенного главы дептранса придется либо доказывать невыполнимость задач, либо он также рискует вылететь с должности в скором времени.

С участков, где сильны оппозиционеры, уберут КОИБы

Среди сочувствующих оппозиции граждан ходят разговоры, будто власти нашли способ фальсифицировать результаты при голосовании на выборах в заксобрание ЯНАО. «С избирательных участков, на которых есть риск, что оппозиционные кандидаты наберут необходимое для избрания количество голосов, планируется под благовидными предлогами убирать КОИБы. Вместо них поставят обычные урны для бюллетеней, — рассказывают источники. — Следовательно, голоса будут считать не автоматически, а вручную, и насчитают, как скажут сверху».

При таком раскладе, как считают слухачи, поражение оппозиции будет неизбежным. В видеонаблюдение, на которое обращает внимание избирком во главе с Андреем Гибертом, народ не верит: «Когда оно кому-то мешало?»

Чиновников ЯНАО ждет тотальная кадровая проверка

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В коридорах власти ЯНАО шепчутся, что в ближайшее время будут пересмотрены региональные требования для государственных и муниципальных чиновников. «Высшее руководство наконец обратило внимание на то, что у многих служащих нет профильного образования, особенно в сфере государственного и муниципального управления, — рассказывают инсайдеры агентства. — По мнению окружных властей, это сильно снижает продуктивность работы чиновников».

Пока, по словам инсайдеров, речь идет о том, чтобы принимать на должности только дипломированных специалистов в конкретной отрасли. Однако следующим шагом станет требование для уже занимающих посты: тем, кто не успеет переучиться, придется искать себе другую работу.

В заксобрании ЯНАО «пилят» мандаты

По информации инсайдеров, в законодательном собрании ЯНАО начали готовить места для новых депутатов. «Выборы еще не состоялись, а таблички на кабинеты с фамилиями „Фиголь“, „Ситников“, „Лазарев“ и т. д. уже заказаны. — шепчутся в депутатском корпусе. — Новобранцы будут избавляться от помпезной старомодной мебели в кабинетах, а заодно и от некоторых сотрудников аппарата, ценность которых также сомнительная, а вид слишком пафосный. Сейчас во властных структурах в моде минималистичный урбан-стайл — как у губернатора».

Большинство нынешних депутатов, глядя на происходящее, придерживаются позиции «до выборов еще дожить надо», а многие просто кивают на прогнозы аналитиков и историческую традицию. «Конечно, все, кому обещали, в заксобрание пройдут. Это маневр политической дипломатии. Кукушкина тоже спокойна: КПРФ, скорее всего, получит один мандат, который она никому не отдаст. Для нее Ямал — это только стартовая площадка для прыжка в Госдуму», — говорит источник.

В протестный центр ЯНАО заброшен десант политтехнологов

В политических кругах ЯНАО поговаривают, что в Ноябрьск, который называют протестным центром Ямала, в преддверие выборов заброшен десант политтехнологов. «Их основная цель — лишить оппозицию возможности получения дополнительных мест в заксобрании, а главное — не дать коммунистам получить там второй мандат», — рассказывают источники.

По словам собеседников, парламентское большинство воспримет два места КПРФ в заксобрании седьмого созыва как свое поражение. Поэтому все силы сейчас направлены на Ноябрьск, где беспартийный коммунист Александр Бондарчук имеет все шансы оказаться в регпарламенте вместе с руководителем окружкома Еленой Кукушкиной.

Карантин по коронавирусу заставил муниципалитеты рисковать

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники, близкие к властным структурам ЯНАО, рассказывают о панике в муниципалитетах после того, как губернатор Дмитрий Артюхов продлил режим повышенной готовности по коронавирусу. «Оказалось, что в мэриях всерьез рассчитывали, что ограничения будут сняты с 1 сентября, — делятся чиновники. — В первой половине месяца ряд муниципалитетов Ямала планирует провести Дни города и как это увязать с запретом массовых мероприятий, они не поняли».

По словам инсайдеров, уже для местных чиновников это стало настоящей головной болью. С одной стороны, уводить праздники в онлайн они не планировали, с другой — все понимают: если после Дня города произойдет резкое увеличение числа заболевших, крайними сделают ответственных за мероприятия.

Лидерам коренных народов все меньше верят

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры среди коренных народностей ЯНАО уверены, что их лидеры договорятся с представителями крупных добывающих компаний, предав интересы аборигенов. «Нефтегазовые гиганты продолжают захват ямальской тундры под разработку месторождений не учитывая нужд населения, — возмущаются представители местных. — С так называемыми лидерами КМНС газовики договорятся, очередной „лидер“ получит возможность купить себе внедорожник и построить хороший дом, может быть, даже депутатом станет».

Фамилии конкретных «предателей национальных интересов» собеседник называть не стал. «Этих людей и так здесь все знают», — отметил слухмейкер.

Отказавшийся от борьбы политик останется не у дел

Во властных структурах Ямала поговаривают, что неуемная активность пока еще депутата заксобрания от ЛДПР Ивана Вершинина сослужила ему злую службу. «Когда с ним договаривались о переходе на госслужбу, подразумевалось, что он убавит свой пыл и не будет заниматься пиаром однопартийцев, — рассказывают собеседники. — Этого не произошло, а значит и власти не станут соблюдать своих обязательств».

По мнению инсайдеров, после сложения ямальскими парламентариями шестого созыва депутатских полномочий, Вершинин просто останется не у дел. Повод для этого будет, скорее всего, банальный — обстановка и планы поменяются, перед экс-депутатом извинятся и постараются поскорее о нем забыть, рассуждают слухмейкеры.

Бизнесмен из Ноябрьска скрывает участие в строительстве бизнес-центра

Фото: сайт администрации Ноябрьска

Поговаривают, что заказчиком строительства коммерческо-делового центра в Ноябрьске, анонсированного мэрией города, является вовсе не тот человек, который официально заявлен. «Заказчиком официально является ИП Наталья Кочанова, она занимается торговлей одежды, это ее основной вид деятельности, — говорят в городе. — На деле же заказчиком выступает все тот же держатель франшизы „Связного“, который ранее обещал заняться ресторанным бизнесом и построить в городе первый „Макдональдс“».

В пользу версии источники приводят то обстоятельство, что проект нового бизнес-центра предусматривает снос павильона, который занимает «Связной». Если все пойдет по плану, то и КДЦ, и первый брендовый фастфуд в Ноябрьске появятся уже в следующем году.

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