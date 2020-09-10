Курганские инсайды: губернатор присматривает рынок

А вы за что будете голосовать? Коллаж URA.RU

Предвыборная кампания в Курганскую областную думу все больше напоминает комедию «День выборов», усмехаются в регионе. Впервые об этом заговорили после обрушения только что построенного пешеходного моста. Нашумевшая история с якобы готовившимся покушением на губернатора Вадима Шумкова лишь подогрела такие разговоры. Тем более после скандала с должности может уйти соратница главы региона.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Соратница Шумкова может уйти после выборов в отставку

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если верить слухам, то директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Анастасия Гусарова может уйти в отставку после выборов. С этим может быть связано появление странной истории с якобы готовящимся покушением на губернатора Вадима Шумкова (власти уже заподозрили в предвыборном фейке: эта история, по одной из версий, могла бы поднять рейтинг Шумкова и кандидатов, которых он лоббирует). «Гусарова умный человек, она должна была просчитать репутационные риски. Но если она и правда собирается покинуть пиар-блок, то все объяснимо. Сейчас для нее главное — хороший результат на выборах, а дальше будь что будет», — высказывают свое мнение слухачи.

Курганскому замгубернатора прочат отставку

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Ольга Соложенцева, по слухам, в скором времени может уйти в отставку. В кулуарах говорят, что чиновница готова уйти сама, сославшись на состояние здоровья. Сотрудники правительства уже потеряли Соложенцеву, которая в последние дни не появляется на работе. «Говорят, что она на больничном. Но есть вероятность, что после больничного она уйдет», — переговариваются сплетники. Впрочем, есть и другая версия, согласно которой Соложенцева в скором времени должна выступить в Совете федерации с докладом, и уже готовится к командировке. Факт того, что Соложенцева находится на больничном, подтвердили в ее приемной. Другие подробности выяснить не удалось.

Курганского псевдокиллера подвела любовь к поджиганию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане слухачи продолжают удивляться истории с якобы покушением на главу региона Вадима Шумкова. Слухачи из правительственных кабинетов обсуждают новую версию. Согласно ей, нападение будто бы готовил подозреваемый в поджоге автомобиля крупного курганского бизнесмена Максима Муравского. «Странный такой получился „киллер“, который в свободное от слежки время поджигает автомобили», — ехидничает инсайдер.

Вадим Шумков занялся темой рынков

Сплетники обсуждают слухи об интересе губернатора Вадима Шумкова к теме Центрального и Некрасовского рынков Кургана. Глава региона якобы мечтает организовать цивилизованную торговлю там. Обновлением рынков занимается компания Максима Муравского. «У него давний конфликт с представителями группировки „Локомотив“. В свое время он безуспешно пытался завладеть частью гостиницы „Москва“, которая являлась резиденцией бандитов. А ранее Муравский проходил по делу о создании преступной группировки, но был оправдан. Надеюсь, все же „цивилизованное русло“ останется цивилизованным», — припомнил инсайдер.

Глава скандального депздрава уехала из Кургана

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники передают, что директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина уехала в Геленджик. В отпуск глава депздрава ушла якобы после проявленного интереса ревизоров. «Вопросы возникли после ситуации в Варгашах, где выяснилось, что медучреждение оказывает хирургическую стоматологическую помощь без лицензии. Женщине, которой удалили сразу три зуба, написала жалобу. В депздраве проверяют еще и финансовые расчеты», — рассказал инсайдер из медицинской сферы.

Перед выборами Курган завалили «чернухой»

Сплетники обратили внимание, что за неделю до выборов Курганскую область буквально завалили «чернухой». «Такого количества откровенной грязи на курганских выборах давно не было», — удивился инсайдер, близкий к политическим кругам. Злые языки говорят, что «жертвами» черного пиара становятся как оппозиционные силы, так и представители правящей партии. «То непонятные вбросы про кандидатов, в том числе в telegram-каналах. Откровенная пошлятина, которую даже повторять противно. То странные листовки с явно негативным контентом. Такое чувство, что у некоторых политических сил просто агония. А кульминацией стала непонятная история с якобы покушением на губернатора», — говорят в кулуарах.

Предвыборная кампания напомнила известный фильм

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские сплетники обсуждают, что предвыборная кампания в Курганскую областную думу напоминает фильм «День выборов». «Сначала новый мост рухнул. Правда, пешеходный. Теперь на губернатора якобы покушение готовилось. В фильме тоже было ложное покушение на кандидата. Тут же приплели историю с криминалом. Заводы спасают. Даже казаки у нас свои есть среди кандидатов», — усмехаются в регионе.

Партии пообещали место в Курганской облдуме до начала выборов

Кандидатам в депутаты от партии пенсионеров пообещали одно место в Курганской областной думе VII созыва. Такими слухами поделился с URA.RU источник из политической сферы. «Партии пенсионеров пообещали, что как минимум один человек от них пройдет в новый состав областной думы», — рассказал он. Выборы в облдуму проходят в регионе с 11 по 13 сентября. В действующем составе представителей данной партии нет. Партии пенсионеров нужно преодолеть пятипроцентный порог голосов, чтобы попасть в Курганскую облдуму.

Бывший главный курганский спасатель жалуется на СИЗО

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-начальник ГУ МЧС России по Курганской области полковник Олег Рожков направил жалобу по поводу условий, в которых он находится во время ареста. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуаций. По его словам, из-за жалобы на место выезжала специальная комиссия, но не нашла нарушений. Рожкова задержали 27 марта. Его обвиняют по четырем уголовным статьям (мошенничество, превышение полномочий, растрата, злоупотребление). Рожков находится под арестом до конца сентября.

Криминальный рынок ждет передел

После смерти последнего славянского вора в законе Зятька, которого в криминальном мире называли курирующим Курганскую область, в регионе заговорили о скором переделе рынка. По словам инсайдеров, Зятек контролировал транзитные потоки из Казахстана. «Есть версия, что начнется активный передел и отстранение славянских бандитов. Пустовать ниша точно не будет. Увидят ли этот передел рядовые граждане? Будем надеяться, что нет», — поделился источник.

Экс-глава бань Кургана испугался провокаций

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники хотели подставить экс-руководителя МУП «Бытовые услуги» (отвечает за общественные бани в Кургане) Максима Пивоварова, говорят слухачи. Именно с этим они связывают решение Пивоварова уволиться с этой должности. «Подставить его несложно. Если бы Пивоваров там остался, его бы обвинили в проблемах, которые накопились за время карантина и остались с прошлых лет», — поделился мнением источник. Об увольнении Пивоварова стало известно 9 сентября. В 2020 году МУП «Бытовые услуги» трижды оставалось без руководителей. На конец 2019 года предприятие имело задолженность в 5,3 млн рублей.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.