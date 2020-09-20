Выборы в Екатеринбурге приведут к новой войне элит

Против «Единой России» в Екатеринбурге могут пойти самовыдвиженцы — ее кандидаты не нравятся части элиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выдвижение от «Единой России» экс-справедливоросса Антона Швалева и бизнесмена Виталия Чачина на довыборы в гордуму Екатеринбурге не гарантирует их победы. Как стало известно URA.RU, на голосование по Ленинскому и Верх-Исетскому округам Екатеринбурга могут заявиться самовыдвиженцы, которым под силу одолеть кандидатов от партии власти. Поддержку им готов оказать участник некогда единого союза предпринимателей, обновивших власть в городе в 2018 году.

Довыборы в думу по двум округам пройдут 22 ноября. Ранее губернатор Евгений Куйвашев остановил спор между элитами о том, чей кандидат должен выдвигаться от «Единой России». Предпочтение отдано креатурам авторитетного бизнесмена, который уже имеет свою фракцию в думе и через нее пытается подчинить себе мэра Александра Высокинского. Теперь его кандидатам — Чачину и Швалеву — предстоит победить на праймериз «Единой России» 25 сентября (вопрос почти решенный, сообщает источник).

Руководство свердловской «ЕР» противилось выдвижению на довыборы Антона Швалева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Варианты, предложенные Высокинским (главврач станции скорой помощи Игорь Пушкарев и хирург Андрей Шерстобитов), вице-губернатором Сергеем Бидонько и руководством свердловской «ЕР» (которое было против выдвижения Чачина и Швалева), Куйвашев отклонил. Подчиненные губернатора согласились с его решением, но они — не единственные акторы в Екатеринбурге. Как стало известно агентству, своих кандидатов против Швалева и Чачина выдвинут участники операции по сносу команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова и избранию нового — прогубернаторского — созыва гордумы.

Помимо авторитетного бизнесмена, уже управляющего фракцией, в тот союз входили еще три человека. Как писало URA.RU, из-за событий конца весны-начала лета 2020 года, когда бизнесмен пытался отправить мэра в отставку, альянс перестал быть единым: предприниматели встали на сторону власти, остановили конфликт и высказали недовольство действиями коллеги. Сейчас ситуация повторяется: договоренность о выдвижении Чачина и Швалева, достигнутую между губернатором и авторитетным бизнесменом, предложено не считать догмой. «Чтобы уравновесить силы в гордуме, достичь баланса в городской власти, нельзя усиливать ни одну из групп. Поэтому можно ждать самовыдвиженцев», — поделился источник агентства, знакомый с ситуацией.

Мэр Екатеринбурга не согласует участие в этой провокации бюджетников, утверждает источник в окружении Высокинского.

По мнению авторов интриги, самовыдвиженцы могут рассчитывать на победу в округе с единороссами: на это указывает опыт других крупных городов. Так, по итогам выборов в гордуму Томска 13 сентября прошли шесть самовыдвиженцев, в горсовет Новосибирска — 12 самовыдвиженцев. Большая часть из них была поддержана проектом оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование». «В таких городах, как Екатеринбург (с высоким уровнем доходов и значительной частью рассерженных горожан), „Умное голосование“, безусловно, может сыграть в плюс кандидату не от „ЕР“», — отметил в разговоре с URA.RU политтехнолог Алексей Швайгерт.

Несмотря на опасность такой игры, ее организаторы уверены, что избегут ответственности: участники событий не забыли, как в 2018 году для обновления власти в городе губернатор и авторитетный бизнесмен использовали ресурс другой оппозиционной силы — «Справедливой России». «Тогда ведь никто не был наказан. С тех пор ничего не изменилось», — объясняет логику статусный чиновник.

Оценивая возможные сценарии кампании по довыборам в гордуму, Швайгерт отметил, что она обещает быть конкурентной. «Шансы [против партии власти] есть у всех, кто готов вложить в округ необходимые ресурсы — финансовые и административные (при их наличии). Я считаю, что округа действительно могут стать конкурентными: два мандата в гордуме в сложившихся обстоятельствах выглядят значимыми», — объяснил эксперт.