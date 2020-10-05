Вице-премьер саботирует поручение Путина из-за войны с Кобылкиным

Противостояние Виктории Абрамченко и Дмитрия Кобылкина началось почти сразу после формирования нового правительства Фото: government.ru

Правительство РФ не успевает в указанные президентом Владимиром Путиным сроки разработать закон об ответственности предприятий, которые вредят экологии, говорят инсайдеры URA.RU. Проект, по их словам, настолько далек от финала, что его не успеют доработать даже к концу осенней сессии Госдумы (24 декабря). Политологи уверены, что на срыве дедлайна сказался прежде всего конфликт между вице-премьером Викторией Абрамченко и главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, который длится уже не первый месяц.

Законопроект спустя два месяца все еще не готов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Владимир Путин после совещания об экологической ситуации в Усолье-Сибирском, которое прошло в начале августа, поручил правительству до 30 сентября представить новый законопроект о ликвидации накопленного вреда окружающей среде на закрывшихся промышленных объектах. Подразумевалось, что он поможет предотвратить экологические катастрофы, как на «Усольехимпроме» — обанкротившемся три года назад предприятии, химические отходы которого до сих пор отравляют город.

Но дедлайн уже сорван, объясняет источник URA.RU, знакомый с разработкой законопроекта. «Работа над законопроектом идет. Он может быть внесен в осеннюю сессию, но, учитывая, как [медленно] ведется работа, сделать этого не успеют. Степень готовности невысокая», — заверил он.

Причина провала в том, что Абрамченко и Кобылкин, ответственные за разработку законопроекта, конфликтуют и никак не взаимодействуют друг с другом, продолжает инсайдер. «Абрамченко — сильный и авторитарный руководитель, у нее на все свое мнение. А Кобылкин не дает себя ломать, поэтому у них нет взаимопонимания и коммуникации. Да и в ведомстве у Кобылкина сейчас неразбериха — у его заместителей функционал меняется уже по второму разу, а Абрамченко никак не помогает. В итоге президентские поручения выполняются с задержкой», — уточнил высокопоставленный собеседник агентства.

Борьба между главой Минприроды и профильным вице-премьером разгорелась сразу после формирования нового кабинета министров, писало URA.RU. В первые месяцы на новом посту Абрамченко активно пыталась изменить фокус работы Дмитрия Кобылкина, но основная волна негатива в адрес министра пришлась на весну — тогда его регулярно критиковали за провалы в тех или иных программах. Очередной атакой на него стала корректировка подготовленного им нацпроекта «Экология», который Абрамченко уже пообещала кардинально изменить.

Виктория Абрамченко имеет свои взгляды на работу Минприроды Фото: government.ru

«Абрамченко далеко не самый влиятельный вице-премьер, поэтому атаку с переформатированием Кобылкина на актуальной для президента теме экологии можно воспринимать как попытку получить бонусы за счет подведомственных сил. Влияние этой борьбы на выполнение президентских поручений — тревожный сигнал: Абрамченко настолько занята сносом Кобылкина, что саботирует даже такие важные дела», — говорит директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Но основной груз ответственности за срыв сроков на законопроект ляжет только на Кобылкина, прогнозирует политолог Сергей Маркелов. «Увольнять за такое, конечно, никого не будут, но в администрации президента казус непременно зафиксируют. Министр оказался заложником ситуации — с одной стороны он не может плохо подготовить закон, потому что он в фокусе внимания президента, поэтому лучше заняться им основательно. А с другой стороны на него давит вице-премьер, которой эта история только в плюс: она получила шанс заработать себе очки за счет влияния на такого „неэффективного“ министра», — объяснил собеседник URA.RU.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, напротив, не верит в версию о противостоянии Абрамченко и Кобылкина. «Вся правовая и законотворческая работа сейчас осложнена доработками к проектам после голосования по обновлению Конституции. Для многих это неожиданно, поэтому здесь имеет место техническая заминка в виде перегруза системы. В любом случае этот закон очень важен и будет благом, даже если его примут в весеннюю сессию Госдумы», — заключил он.

URA.RU направило запросы в правительство РФ и в Минприроды. Ответ на момент публикации не поступил.