Инсайды ЯНАО: нефтяники скрывают катастрофу

Носи маску правильно, не будь как ямальский олень Коллаж URA.RU

Пока губернатор и его соратники готовят репрессии против подрядчиков, политик-перебежчик окончательно превратился во фрика. Нефтяная компания ушла от ответственности, подкупив ревизоров, а пышное празднование юбилея ЯНАО может так и не состояться. Читайте в новом выпуске «Инсайдов».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Губернатор объявил войну нерадивым дорожникам

Близкие к властным структурам ЯНАО источники сообщают о готовящихся репрессиях в отношении дорожников. «На верхних этажах здания окружного правительства уже прорабатывают пакет санкций, направленных против компаний-подрядчиков и ответственных за направление чиновников, — делятся источники. — Поговаривают, что поручение упало чуть ли не от самого губернатора Дмитрия Артюхова и его нового зама Александра Подороги».

Поводом для жестких решений стали последние случаи, когда дорожники проводили работы в условиях начавшихся снегопадов. Пойманные на этом компании рискуют не получить расчет, а контракты с ними досрочно расторгнут.

Ведомство замгубернатора реорганизуют

Инсайдеры, близкие к высшим эшелонам власти сообщают, что департамент внешних связей ЯНАО, возглавляемый замом губернатора Александром Мажаровым, ждет реорганизация. «В ямальских верхах уже однозначно уверены, что в ведомстве Мажарова грядут перемены. Как минимум оно требует оптимизации, — сообщают инсайдеры. — Уже не секрет, что занимаются в депсвязей не тем, чем надо, а многие функции просто пересекаются и дублируются с другими ведомствами».

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Юбилей ЯНАО оказался под угрозой срыва

Близкие к региональным профильным структурам собеседники опасаются, что празднование 90-летия ЯНАО будет сорвано. «Все мероприятия на декабрь планировались с учетом того, что пандемия пойдет на спад, — делятся информаторы. — Осталось чуть больше месяца, но все прогнозы пока пессимистичные». Это означает, что карантинные ограничения будут продлевать, а то и усиливать, и массовых скоплений людей, в том числе праздничных гуляний, власти постараются избежать. Долгожданный юбилей, подготовка к которому идет полным ходом, в итоге может иметь совсем не тот эффект, если в связи с коронавирусом большая часть мероприятий окажется в онлайне, как это происходило в весенне-летний период.

Мэр Ноябрьска лишится ключевого заместителя

Источники в политических кругах рассказывают, что администрацию Ноябрьска в ближайшее время покинет первый заместитель мэра Андрей Власов. «Чиновник станет основным кандидатом от правительства Республики Коми на пост мэра Воркуты, — рассказывают инсайдеры. — Предварительные договоренности с Власовым уже достигнуты». Это может быть уже второй высокопоставленный чиновник, который покидает команду Алексея Романова. Мэрия уже месяц не может решить вопрос с конкурсом на место экс-зама по соцполитике Надежды Гудковой, избравшейся в региональный парламент: пока ее обязанности так и возложены на Сергея Горбачева.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтяники купили молчание ревизоров

В Надымском районе ходят разговоры, что разливавшее нефть в реку Нумги предприятие «Ритэк» сумело договориться с комиссией, работавшей на месте очередного ЧП. «Нефтяники хорошо дают кому-то на лапу, чтобы итоги проверки оказались какими нужно, — рассказывают собеседники. — Приезжавшие на место ЧП ревизоры сперва говорили о явных признаках утечки нефтепродуктов, а потом оказалось, что все чисто и сигнал экологов не подтвердился. Компания не бедная, для нее взятки — лучше репутационных потерь». Рекультивация грунта на берегу проводилась с нарушениями, а результаты анализа проб воды и почвы либо фиктивные, либо и вовсе поддельные, делятся слухачи в районе.

Чиновнику мэрии газовой столицы припомнили прошлое

Источники, близкие к мэрии Нового Уренгоя, опровергают, что Михаил Терещенко получит пост замглавы города по соцполитике. «Мэр Андрей Воронов вряд ли хочет видеть нынешнего главу городского депобра своим заместителем. Это связано с бэкграундом чиновника», — сообщают инсайдеры в газовой столице. Дело в том, что Терещенко все еще припоминают историю трехлетней давности о ямальском школьнике, который оправдывал гитлеровских солдат на выступлении в бундестаге. Тогда чиновник пытался замять скандал и заступался за подростка. Фактически, уверяют собеседники, из высших чиновников, участвовавших в скандале, Терещенко остался единственным при своей должности. Повышение в Новом Уренгое ему точно не светит, быть врио замглавы — его потолок, делятся слухачи.

Фото: Максим Лазарев, Instagram

Работа оппозиционного депутата превратилась в шапито

В политэлитах ЯНАО жестко высмеивают активность лидера ямальских эсеров Максима Лазарева. «Профессиональный политик, снова получивший мандат депутата после пятилетнего перерыва, Лазарев ведет себя как шоумен из передвижного шапито, — делятся собеседники агентства в истеблишменте. — Он уже месяц катается с гастролями по региону, встречается с чиновниками и главами уже как депутат-эсер, самопиару и саморекламе уделяет до неприличия много ресурсов». По словам источников, постоянное мелькание лица депутата в лентах социальных сетей без конкретных дел превращает его если не во фрика, то уж точно в политического нарцисса. Особенно в свете того, что оппозиционер успел поруководить фракцией ЛДПР в регпарламенте и поработать полпредом экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина в Лабытнанги.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главную больницу ЯНАО обвинили в массовых нарушениях

В медицинских кругах ЯНАО поговаривают, что главе окружного депздрава Сергею Новикову порядком надоело выслушивать постоянные жалобы на работу Салехардской окружной клинической больницы (СОКБ). «При главвраче Андрее Лукинове в учреждении процветают вранье и очковтирательство, — рассказывают инсайдеры в белых халатах. — Вплоть до того, что руководство проводит махинации с должностями, лишь бы не соблюдать ведомственные приказы и распоряжения».

По данным собеседников агентства, в медучреждении производились непонятные реорганизации, в результате чего СОКБ сейчас сталкивается с рядом трудностей, в частности, не справляется с упавшими на нее объемами лабораторной диагностики. Решение о ведомственной проверке пока не принималось, однако терпение Новикова уже на исходе, делятся слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.