01 октября 2020

В ЯНАО обязанности вице-мэра по соцполитике передали экономисту

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Вице-мэр Ноябрьска Надежда Гудкова сложила полномочия после избрания в заксобрание Фото: telegram-канал Надежды Гудковой
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Обязанности заместителя главы администрации Ноябрьска (ЯНАО) вместо избранной в окружное заксобрание Надежды Гудковой временно переданы ее коллеге Сергею Горбачеву, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Вице-мэру, курирующему экономику и потребительский рынок, таким образом, отдали социальную сферу.

«В настоящее время обязанности заместителя главы по социальной политике переданы Горбачеву Сергею Геннадьевичу, также являющемуся заместителем главы администрации», — сообщили в пресс-службе. Кто и когда будет назначен на вакантную должность на постоянной основе, пока остается неясным. Ппо информации кадровых служб города, конкурс пока не объявлен.

В сферу компетенций Сергея Горбачева входят предпринимательство и потребительский рынок, сельхозпроизводство расширение рынка сельхозпродукции, а также платные муниципальные услуги. Временно к этому списку теперь добавилось образование и здравоохранение.

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы администрации Ноябрьска по социальной политике Надежда Гудкова сложила полномочия 18 сентября в связи с избранием депутатом законодательного собрания ЯНАО. В региональном парламенте Гудкова возглавила комитет по соцполитике.

Два единоросса, Надежда Гудкова и Виктор Гордиенко победили на выборах 13 сентября по двум ноябрьским территориальным округам. Избиравшаяся в Ноябрьске и уступившая лидерам глава ямальских коммунистов Елена Кукушкина в итоге также прошла в заксобрание по партийным спискам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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