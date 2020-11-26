Инсайды ЯНАО: в округе некому работать

С «Черной пятницей»! Коллаж: URA.RU

Важные для Ямала проекты под угрозой срыва: подрядчикам не хватает рабочих рук, бригады вахтовиков приезжают в минимальном составе. С диагностикой COVID проблемы — дорогостоящие КТ не справляются с нагрузкой, врачам рекомендовано другими способами, а эффективная система инцидент-менеджмента выводит из себя чиновников. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, за что получил выговор главный коммунист ЯНАО и кто пишет речи для скандального эсера.

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Губернатор оставил чиновников без премий

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источники, близкие к высшему руководству ЯНАО, рассказывают, что принятие бюджета на 2021 год вызвало огорчение у ряда чиновников правительства. «Губернатор Дмитрий Артюхов, хоть и доволен принятым бюджетом, но премий чиновникам не дал, потому как уверен, что составление финансовых документов — обычная работа, а не особая заслуга, — делятся инсайдеры. — В кабинетах атмосфера расстройства, однако деваться некуда — правила Артюхова приходится принимать, как данность».

По словам слухмейкеров, при экс-губернаторах Кобылкине и Неелове премии были частным явлением, поэтому недовольны в основном те, кто работает во власти достаточно давно. Молодые же чиновники, пришедшие в правительство после 2018 года, уже не склонны питать особых иллюзий на этот счет и работают не за бонусы, уверены собеседники.

«Инцидент-менеджмент» замучил рядовых чиновников

Источники на местах рассказывают, что повсеместно внедренная система реагирования на жалобы граждан, известная как «Инцидент-менеджмент», не дает заниматься повседневной работой. «Задумка изначально хорошая, все понимают, что чиновники должны работать на благо налогоплательщиков, — пожаловались инсайдеры сразу в нескольких ведомствах и муниципалитетах ЯНАО. — Но по итогу оказалось, что мы только и занимаемся решением чьих-то проблем, а у нас вообще-то есть конкретные должностные обязанности, от которых никто не освобождал».

В результате рабочие дни служащих перестали быть нормированными, чиновники департаментов и мэрий уже не уходят с работы в 17:00 и не ходят обедать домой, как было раньше. У многих это вызывает справедливое недовольство: премии за дополнительную нагрузку полагаются не всем, а при работе с обращениями граждан стресса добавляют участившиеся рабочие конфликты.

Коронавирус срывает планы ямальских властей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В бизнес-элитах Ямала поговаривают, что ряд важных для региона проектов оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. «Ни для кого не секрет, что у нас многое завязано на вахтовиках, на завозной рабочей силе, и это не только ТЭК, — рассказали источники агентства. — Однако сейчас с этим возникают сложности: люди просто не доезжают до объектов или вместо положенного срока отрабатывают лишь его часть».

По информации инсайдеров, такая ситуация сейчас складывается на многих стройках: бригады приезжают с задержками, без достаточного количества специалистов, в том числе узкопрофильных. Из-за обсервации теряется рабочее время, а если кто-то заболеет, то совсем беда, жалуются сплетники. Заказчики стараются идти навстречу, обещают войти в положение и не штрафовать, однако подрядчики все равно опасаются: по-человечески все готовы друг друга понять, но не когда речь идет о больших деньгах.

Растет недовольство господдержкой аборигенов

Инсайдеры в околовластных кругах Ямала рассказывают о растущем недовольстве национальной политикой. «Все чаще приходится слышать возмущения о чрезмерном внимании к представителям КМНС, — делятся источники. — Коренных ямальцев и так никто ни в чем не ущемляет, у них такие льготы, о которых некоренные даже мечтать не смеют. Однако власти не останавливаются, разрабатывают и принимают все новые меры их соцподдержки — большинству населения это непонятно».

Справедливоросс превратился в штатного скандалиста

В политических кругах Ямала уверены, что лидер местных эсеров, депутат заксобрания Максим Лазарев устраивает показные нападки на коммунистов не по собственному желанию, а по заданию сверху. «Кто пишет Лазареву посты и речи, можно только догадываться, — рассказывают источники. — Но то, что его спичрайтеры явно не оппозиционеры — факт. Такое впечатление, что эсера кто-то специально провел в регпарламент, чтобы он постоянно оппонировал депутату от КПРФ, главной ямальской коммунистке Елене Кукушкиной».

Слухачи отмечают: за два месяца работы в статусе депутата Лазарев уже заслужил репутацию штатного скандалиста. Вот только бодаться он предпочитает все-таки не с парламентским большинством, а с теми, кто выступает в качестве оппозиции, делятся собеседники.

Лидеру КПРФ прилетел выговор из Москвы

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В политических кругах рассказывают о неприятностях, которые настигли руководителя ямальского отделения КПРФ Елену Кукушкину. «Секретарю окружного комитета Кукушкиной прилетел выговор по партийной линии из ЦК за то, что она не смогла придумать ничего интересного во время принятия бюджета, — сообщают собеседники агентства. — Каждый год вместо какого-то нового, оригинального хода, она единственная в регпарламенте, голосует против социально-ориентированного бюджета, что сказывается на партийном имидже». В партийных кругах ходят разговоры, что первый секретарь очень расстроилась и ищет способ реабилитироваться перед Москвой.

Врачей обяжут беречь томографы

Инсайдеры в медицинских структурах рассказали, что главврачам на местах поставлена на вид необходимость бережного отношения к дорогостоящей аппаратуре. «В больницах городов и районов из-за немыслимой нагрузки один за другим выходят из строя компьютерные томографы, — поясняют собеседники. — Причина, казалось бы, объективная — пандемия, однако не совсем понятно, зачем гонять КТ на износ, если есть другие утвержденные Минздравом РФ методы диагностики коронавируса, например, рентгенография легких».

Из-за такого отношения без КТ остаются другие больные, которым нужна диагностика не только легких, но и других органов. В итоге главврачам дано негласное указание: новые КТ использовать в щадящем режиме, а если есть возможность диагностировать COVID иными способами.

Чиновники воскресили ямальского Деда Мороза

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Источники, близкие к правительственным структурам ЯНАО, рассказывают, что новогодний волшебник Ямал Ири, едва не похороненный после смены власти в 2018 году, начал возрождаться с подачи окружного дептуризма. «Практически забытый за последние пару лет, наш Дед Мороз вдруг активизировался в социальных сетях, регулярно выкладывает туда новые посты и фотографии, — отмечают собеседники. — Это вполне укладывается в рамки заданного тренда на формирование туристического имиджа региона».

По мнению инсайдеров, про Ямал Ири внезапно вспомнили, когда сочиняли сценарий заказанных в Москве съемок шоу «Орел и решка» с Тимуром Родригесом и Региной Тодоренко. Итоговый выпуск был воспринят на всех уровнях «на ура», поэтому руководство профильного департамента решило, что реанимированный образ новогоднего волшебника надо продвигать дальше.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.