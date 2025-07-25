Штатная численность центрального аппарата МВД увеличена на 350 человек — до 7110 сотрудников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 7110 единиц», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из этого числа 6364 — это сотрудники органов внутренних дел, 661 — федеральные государственные гражданские служащие, 85 — иные работники. Ранее этот показатель составлял 6760 человек. Основное увеличение связано с расширением числа сотрудников органов внутренних дел. Указ вступит в силу с 1 октября 2025 года.
Сегодня президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета, МВД и ФСБ с Днем сотрудника органов следствия. Он выразил им благодарность за их эффективную работу, передает RT.
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