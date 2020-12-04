Почему свердловские VIP едут к отцу Сергию изгонять бесов

Бывший священник отец Сергий стал главным экзорцистом на Урале Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В Екатеринбурге в скандальном баре «Бесы» выступил историк, исследователь феномена «отчиток» — так называют экзотический для РПЦ процесс изгнания бесов — Антон Кочнев. Ученый рассказал про эти обряды, которые практикуются в Среднеуральском женском монастыре, который по-прежнему находится под властью отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова). Почему его «отчитки» так популярны у его VIP-прихожан, чем они опасны и кто развязал ему руки — в интервью ученого для URA.RU.

— Антон, почему вдруг вы решили рассказать екатеринбуржцам про обряды изгнания бесов в исполнении отца Сергия?

Лекция Кочнева про одержимость прошла в баре «Бесы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я занимаюсь социальной антропологией — наукой, которая изучает подобные феномены. Для нашего времени они являются анахронизмами (пережитками старины), но прижились в современном обществе. Сейчас я готовлю к публикации статью про отчитки: весной представлял ее в Москве, а в декабре она должна выйти в журнале. Мне эти обряды интересны с точки зрения науки: что это за явление, какое место оно занимает в мире и в чем его опасность для людей. Я сам ездил к отцу Сергию на отчитки, а также в другие монастыри (как ученый, инкогнито). И теперь готов рассказать, что там происходит и какие аналоги этого явления есть в других культурах.

— Отчитки выполняют какую-то важную социальную функцию или это рудимент (остаточный орган), который можно смело отрезать?

— Сложно это назвать рудиментом, раз это присутствует в нашей жизни. Для определенных социальных групп это важный механизм взаимодействия с миром и мира — с ними. Я говорю о социальной группе, которая собирается в монастыре: для них это не анахронизм, а обыденная жизнь.

— У отца Сергия много VIP-прихожан. Самые известные из них — участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, хоккеист Павел Дацюк, когда-то раньше — экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Также среди его приверженцев есть чиновники, врачи, адвокаты. Все они бывают на службах отца Сергия, когда он изгоняет бесов, а, по рассказам, некоторые VIP и сами проходили через эти обряды. Зачем им это?

— Думаю, причина та же самая, что и у обычных людей: они достигли в жизни каких-то целей, и настало время для поиска чего-то духовного. А Сергий Романов отвечает на этот поиск, но не так, как официальная церковь — через какое-то более глубокое понимание веры, через архаику. Но когда VIP своим примером показывают, что можно поехать туда, в монастырь, еще и защищают отца Сергия — это еще хуже. Для меня это — нонсенс. А для них показать, что они симпатизируют опальному священнику — возможность еще больше выделиться, подчеркнуть свою духовность.

— Откуда отец Сергий позаимствовал проводимые им обряды изгнания бесов? Может быть, он что-то делает неправильно?

— Есть определенные источники, которые устоялись в отчитках — например, требник Петра Могилы. Но вообще в русском православии нет четкого чина, регламентирующего обряд отчиток, как, например, чин экзорцизма в католической церкви.

Всегда было своеволие: священники часто начинают пороть отсебятину, действуют по наитию. Так что руки у Сергия развязаны, он может делать все, что угодно.

И он позволил себе много лишнего, стал продвигать свой личный конспирологический бренд, прикрываясь отчитками. Возмутились не только атеисты, но и православная церковь, потому некоторые вещи, которые он говорит, не вполне вменяемые. В этом есть особые риски.

— В чем опасность?

У Сергия много VIP-адептов. Один из самых известных — «уральский пельмень» Дмитрий Соколов Фото: Анна Майорова © URA.RU

— К нему на отчитки привозят много детей, а для их психики это очень серьезная угроза. Дистанционно, конечно, диагнозы не ставят, но видно, что у многих из них — явные проблемы со здоровьем. Многие такие дети — с инвалидностью. Конечно, стоило бы продиагностировать этих людей с точки зрения психиатрии, но они не идут на контакт: паства очень замкнута, подвержена влиянию лидера и доверяет ему беспрекословно.

— Люди, едущие или везущие своих близких на отчитки, сами уверены, что в них бесы, или это он (отец Сергий) убеждает их в этом?

— Людям, у которых возникает вопрос в религиозной одержимости, требуется подтверждение этого. И отец Сергий такое подтверждение дает — за этим они и едут. Он «диагностирует» у них бесов, и они через это получают то самое одобрение. Потому что чаще всего это люди с какими-то серьезными проблемами.

— Методы изгнания бесов универсальны? Или для каждого беса — свой «инструмент»?

— Метод зависит не от беса, а от конкретного прихода и человека, совершающего обряд.В рамках «частных» экзорцизмов, когда люди, начитавшись или наслушавшись таких деятелей, решают сами, вне церкви, провести такой «обряд», встречаются и ножи, и палки, и камни.

Кто-то ездит на своих прихожанах, кто-то топчется на них, кто-то бьет. Кто-то может и нож воткнуть, считая, что тем самым он изгоняет беса.

В отчитках Сергия Романова такого нет, но там есть охрана, которая силой заламывает одержимых, кладет их на пол.

Особенно опасна ситуация, когда к Сергию привозят на отчитку детей с психическими или физическими заболеваниями, и к ним применяют силовые методы воздействия. Я видел жесткое обращение с детьми, которые приехали в монастырь с родителями — думаю, отношение к детям, живущим в монастыре без родителей, гораздо жестче.

— Можете привести самый вопиющий пример?

— Был случай с маленьким ребенком. Я не врач, но у него было явное какое-то двигательное расстройство ДЦП. Он не вел себя агрессивно, но когда его схватили, естественным образом стал вырываться. Это убеждало окружающих, что он одержим бесами. А ребенок чувствует, что родители чего-то от него хотят, и начинает отыгрывать эту роль одержимого, чтобы заслужить их поощрение.

Родителям тоже достается: во время отчитки Романов обвиняет их в том, что это именно они довели своего ребенка до такого состояния. Говорит, что они его бросили — отдали интернету, оправдывая тем самым жесткое обращение с детьми: скручивание, укладывание их лицом в пол, стуканье по ним книгой. И якобы только Сергий способен спасти их ребенка.

— Сколько обычно стоит отчитка, и сколько — у отца Сергия?

— У Сергия Романова денег, я думаю, достаточно, поэтому у него этот обряд бесплатный. Но я бывал на отчитках в других монастырях. Например, в Стерлитамаке мне предлагали купить пояс из ситцевой ленточки, чтобы нечистая сила в тебя не вошла, когда ее будут изгонять. Он стоил 300 рублей — своеобразная «плата за вход».