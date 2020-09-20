Православные фанатики могут начать борьбу с нечистой силой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские казаки считают появление гастробара «Бесы» в Екатеринбурге оскорблением чувств верующих. Об этом URA.RU заявил атаман станицы Горный Щит Олег Сененко. По его словам, православные фанатики запросто могут сжечь такое заведение.

«Не понимаю, как минюст пропустил это безобразие, — говорит атаман. — Понятно ведь, что это сатанисты сделали себе бар. Страшно подумать, какое у них там меню! А в их рекламе говорится, что в каждом человеке сидит свой бес. Причем, слово „Бесы“ они пишут с большой буквы».

По словам казака, православные, чьи чувства будут задеты, могут начать и борьбу с нечистой силой. «Меня лично это пока не касается — я точно знаю, что мои дети точно туда не пойдут, — говорит Сененко. — Но есть православные фанатики, и страшно подумать, что они могут сделать! Могут и коктейль Молотова запустить! Если там бесы, значит у них должно гореть».

Заведение пока еще не открылось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Казак также высказал предположение, что способствовать популярности слова «бесы» у екатеринбуржцев мог телеведущий Владимир Соловьев, назвавший столицу Урала «городом бесов». Связаться с представителями кафе «Бесы» и получить их комментарий к моменту публикации не удалось: заведение пока закрыто.

Екатеринбургские казаки в середине сентября попытались не допустить проведения «Уральской недели гордости», организованной Ресурсным центром ЛГБТ, устроив рейды по центру города, что привело к скандалам. Атаман Олег Сененко тоже уже становился героем новостей — например, комментируя слухи о покупке облигаций Национального резервного банка США на сумму 500 млн рублей или в связи с информацией о его активах в Великобритании.