Как в 2021 году не повторить Беларусь в России

Константин Костин раскрыл планы «Единой России» на выборы в Госдуму 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

У «Единой России» есть возможность сохранить конституционное большинство в Госдуме после выборов 2021 года, и для этого не потребуется ужесточение режима. Нет и риска повторения сценария Беларуси, где очередная победа президента Александра Лукашенко привела к многочисленным и регулярным митингам. Об этом было заявлено на дискуссии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, который в политтусовке называют «кремлевской фабрикой мысли»).

Проблема ЕР в том, что ее воспринимают, как партию чиновников и олигархов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ресурсы партии позволяют получить более 300 мандатов Госдумы следующего созыва», — заявил хедлайнер круглого стола, руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Заявление прозвучало впервые после скандалов последних двух недель. Сначала «Медуза» напугала политтусовку, что конституционное большинство будет получено любой ценой, возможно, даже с ужесточением режима, и точно с закрытием всех новых партийных проектов. Потом «Коммерсант» снял напряжение инсайдом, что ЕР позволено получить 250 мандатов. Костин, который по данным «Коммерсанта», которые подтверждают источники URA.RU, станет главным политтехнологом избирательного штаба ЕР в 2021 году, первым рассказал, что партия может получить конституционное большинство без ужесточения режима и без накруток, которые в случае с Лукашенко и привели к массовым протестам.

По словам Костина, проблемой ЕР является то, что пока она воспринимается народом как партия чиновников и олигархов, не слышащая людей, не выполняющая обязательства. Чтобы сломить такое позиционирование, кандидаты и лидеры «Единой России» пойдут в народ, заявил Костин, не уточнив, как именно это произойдет. «Выстраивание другой коммуникационной модели, сокращение дистанции между партией и людьми — один из основных вызовов кампании. Политики должны проявить эмпатию [сопереживание]», — обозначил свою первую задачу политтехнолог.

Главный политтехнолог ЕР сохранил интригу с участием президента Владимира Путина в выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкурентное преимущество ЕР в том, что она — партия президента, говорит Костин. «Владимир Путин — самый популярный политик России. Кто его поддерживает, в подавляющем большинстве поддерживает и ЕР. Поскольку „Единая Россия“ — партия стабильности», — объяснил эксперт. При этом Костин на стал говорить, возглавит ли президент список кандидатов ЕР на выборах (директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков позднее предположил, что это дало бы ЕР дополнительно от 15% до 20% голосов).

Зато Костин анонсировал участие губернаторов на передовой будущей кампании. «Губернаторы будут вовлечены в выборы, станут опорой, вокруг которой будет строиться кампания [ЕР]», — заявил собеседник.

Третьим (после похода в народ и привлечение ресурса губернаторов) инструментом победы на выборах станет расширение волонтерской работы. «Партия в пандемию ведет волонтерскую работу. Это очень серьезное преимущество. Потому что одной из основных тем кампании 2021 года будет пандемия. В первую волну коронавируса было два направления [волонтерской работы] — доставка продуктов и помощь со средствами индивидуальной защиты. Сейчас намного больше [выделение транспорта медикам, организация горячего питания врачам в „красных зонах“]. Остальные партии здесь провалились. А ЕР получает возможность получить дополнительную поддержку», — объяснил эксперт.

По прогнозу Константина Костина, ЕР наберет больше 300 мандатов на выборах в Госдуму Фото: ФорГО

Благодаря этим технологическим решениям Костин рассчитывает, что партийный список ЕР наберет на выборах 40%-45%. При этом он уточнил, что на региональных выборах 2019 и 2020 годов партия власти получила 52% и 48% соответственно. Так что прогноз можно считать скромным. «Несмотря на все сложности —пандемию, непопулярные законы, которые партия поддерживала, потому что они важны для социальной сферы, — нет ни одного эксперта, который говорит, что ЕР не получит большинство. Но задача — максимальная мобилизация и получение результата [конституционное большинство]», — резюмировал политтехнолог ЕР.

Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко согласился, что волонтерство ЕР будет одним из мощных стимулов для людей проголосовать за партию. Что касается сближения с народом, то это можно реализовать в рамках партийного контроля за всем, что связано со здоровьем (мониторинг вакцинации, контроль ковидных выплат медикам и так далее). Однако он добавил еще две задачи, которые позволили бы получить дополнительные голоса: помощь людям в поиске работы и поддержка малого бизнеса.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что ЕР стоит вернуться к «теме доброй власти». И превратить ее в своего рода многофункциональный центр помощи людям.

ВЦИОМ провел исследование и выяснил, как россияне воспринимают «Единую Россию» Фото: ВЦИОМ

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что по данным самого свежего социологического исследования (от 2 декабря), у ЕР рейтинг 32% — это больше, чем у КПРФ (14%), ЛДПР (11%) и «Справедливой России» (6%) вместе взятых. «За ЕР голосуют патриоты, бюджетники и пенсионеры», — показал он лицо электората партии.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский фиксирует, что большинство партий не отвечает повестке, поэтому интерес к ним невысок. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что летом, когда будет идти кампания в Госдуму, ковид с большой вероятностью отступит и подарит ЕР и властям позитивную повестку.

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание, что в декабре 2019 года никто не предсказал ни поправки в конституцию, главную политическую кампанию, ни пандемию коронавируса. Поэтому могут быть неожиданности. Вместе с тем сегодняшний анализ медийной активности партий говорит о лидерстве ЕР. «Это единственная партия, в упоминании которой присутствует такое понятие, как волонтерство. Партия отреагировала на запрос», — заключил Чеснаков.

Подводя итог, Костин без ложной скромности назвал кампанию ЕР мейнстримом выборов 2021 года. «Результат покажет, как партия подготовится, как мобилизует и использует ресурсы. Как даст адекватные ответы на постковидное будущее», — резюмировал эксперт.