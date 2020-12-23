Губернаторы получили от Путина пять новых задач

Президент Путин впервые встретился с обновленным составом Госсовета Фото: Kremlin.ru

Федеральный центр сформулировал для губернаторов пять новых задач, за которые они будут нести персональную ответственность. Установки легли в обновленный список критериев оценки работы глав субъектов (KPI). Перечень был согласован президентом РФ Владимиром Путиным на расширенном заседании Госсовета. Для руководителей регионов — это вызов, ведь изменения имеют особую значимость для руководства страны, считают собеседники URA.RU в политсреде.

23 декабря президент Путин впервые собрал обновленный состав Госсовета. На мероприятии федеральным и региональным чиновникам, представителям парламентских партий и бизнес-объединений были представлены KPI губернаторов по достижению наццелей. Во время заседания мэр Москвы Сергей Собянин предложил вписать в них 15 ключевых показателей эффективности, которые были сформулированы Кремлем для глав регионов в 2019 году, как считается в политтусовке, для принятия определенных кадровых решений. Также Собянин предложил еще пять новых критериев:

Объем жилищного строительства;

Формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у молодежи;

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью;

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;

Число посещений культурных мероприятий.

Собянин отметил, что при оценке губернаторов федеральные власти будут обращать внимание не только на сухие цифры, но и на «отношение населения» к работе глав. «У нас цифр громадье, и можем отчитаться, что у нас все замечательно, и проценты перевыполнили, и так далее. Но очень важно, как ощущает это население, как оно оценивает нашу работу. Поэтому в оценках высших должностных лиц достаточно объемное значение имеют социологические показатели», — пояснил мэр Москвы.

Сергей Собянин предложил оценивать работу губернаторов по достижению наццелей по 20 критериям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путина удивил пункт про количество посещений жителями культурных площадок: «Важно чтобы мы за этим количественным показателем не потеряли качество тех мероприятий». Но в целом, глава государства был согласен с предложенными критериями: «И правительством, и администрацией президента, и рабочими группами Госсовета […] была проведена большая, содержательная работа по подготовке этих материалов к сегодняшней работе, причем согласованны подходы и принципы. Предлагаю их в ближайшее время утвердить. Но не для того, чтобы они лежали у нас на полке, а для того, чтобы мы работали с ними как с документами, требующими реализации».

Политолог Дмитрий Солонников считает, что пять новых критериев оценки работы губернаторов имеют особое значение для власти. «Сейчас большое внимание уделяется формированию образа будущего у жителей страны. И большинство описанных показателей эффективности вписываются в эту концепцию. Будь-то талантливая молодежь или культурные мероприятия. Это то, что должно сделать нашу жизнь интереснее. Работа с молодежью важна и в другом направлении. Это попытка снизить риски ее перехода к оппозиционной деятельности», — сказал Солонников.

В свою очередь политолог Роман Ларионов в разговоре с URA.RU выделил критерий, касающийся волонтерства. Он согласился, что эта тема стала особо актуальна перед выборами в Госдуму в 2021 году: «Это выгодная тема с точки зрения имиджа, и власть строит на ней свою стратегию». Ларионов отметил, что

с обновлением критериев у губернаторов появляются новые задачи, за которые они будут отвечать персонально: «На региональных глав перетранслировали ответственность за приоритеты, которые важны федеральной власти».

Внимание федерального центра к деятельности губернаторов теперь «будет более жестким и сфокусированным», полагает политолог Дмитрий Орлов. А учитывая, что «казначейство и Счетная палата регулярно проверяют то, как регионы тратят выделенные средства на различные проекты», губернаторы будут мотивированы на выполнение критериев, добавил политолог Петр Кирьян: «Это не значит, что регионы уже в следующем году начнут оценивать на выполнение поставленных задач, но к 2024 году показатели должны быть усредненными у всех».

Однако расширение задач станет вызовом для губернаторов, ответил URA.RU политолог Алексей Куртов: «Новые критерии будет сложнее отработать, поскольку они входят в соперничество с другими задачами. Есть риск того, что увеличение объема ответственности, дополнительная нагрузка приведут губернаторов к снижению внимания к другим важным вопросам».