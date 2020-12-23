Что сказал Путин на заседании Госсовета. Главное

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин принял участие в заседании Госсовета 23 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений в ходе заседания Госсовета 23 декабря. Среди них — поручение повысить выплаты медикам и рекомендация сделать 31 декабря выходным днем во всех регионах страны. URA.RU составило список главных заявлений главы государства.

  • Врачи, работающие с больными коронавирусом во время новогодних праздников, должны получать выплаты в двойном размере, чем обычно. Предложение прозвучало от главы «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова. Президент РФ поддержал идею.
  • Путин порекомендовал губернаторам сделать 31 декабря в регионах выходным днем. Глава государства отметил, что работа в последний день года становится «очень своеобразной», передает «Царьград».
  • Россия нуждается в развитии программ льготной ипотеки, сказал Путин. Президент также согласился, что цены на жилье в стране продолжают расти и призвал реагировать, когда это происходит необоснованно, передает телеканал 360.
  • Нужно повысить в России минимальный размер оплаты труда, заявил Путин. Как передает «Национальная служба новостей», президент уточнил, что в первую очередь это касается семей без дополнительных источников дохода.
  • Путин призвал обратить особое внимание на ветхое жилье и «вытащить людей из трущоб». Путин отметил, что количество аварийного жилья не должно увеличиваться.

Заседание Госсовета прошло 23 декабря в режиме онлайн. В нем также приняли участие члены правительства, главы регионов, депутаты и другие чиновники. В ходе заседания глава кабмина Михаил Мишустин вступил в спор с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером по вопросу распределения налогов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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