Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений в ходе заседания Госсовета 23 декабря. Среди них — поручение повысить выплаты медикам и рекомендация сделать 31 декабря выходным днем во всех регионах страны. URA.RU составило список главных заявлений главы государства.
Врачи, работающие с больными коронавирусом во время новогодних праздников, должны получать выплаты в двойном размере, чем обычно. Предложение прозвучало от главы «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова. Президент РФ поддержал идею.
Путин порекомендовал губернаторам сделать 31 декабря в регионах выходным днем. Глава государства отметил, что работа в последний день года становится «очень своеобразной», передает «Царьград».
Россия нуждается в развитии программ льготной ипотеки, сказал Путин. Президент также согласился, что цены на жилье в стране продолжают расти и призвал реагировать, когда это происходит необоснованно, передает телеканал 360.
Нужно повысить в России минимальный размер оплаты труда, заявил Путин. Как передает «Национальная служба новостей», президент уточнил, что в первую очередь это касается семей без дополнительных источников дохода.
Путин призвал обратить особое внимание на ветхое жилье и «вытащить людей из трущоб». Путин отметил, что количество аварийного жилья не должно увеличиваться.
Заседание Госсовета прошло 23 декабря в режиме онлайн. В нем также приняли участие члены правительства, главы регионов, депутаты и другие чиновники. В ходе заседания глава кабмина Михаил Мишустин вступил в спор с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером по вопросу распределения налогов.