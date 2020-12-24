Путин защитил Мишустина от атаки элит

Президент поручил правительству возвращаться к стратегической повестке Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во второй раз публично продемонстрировал элитам особое доверие к премьеру Михаилу Мишустину и его команде. На встрече с правительством 24 декабря глава государства положительно оценил его работу в 2020 году. В политтусовке считают, что поддержка Путина нужна Мишустину для успешного перезапуска работы кабмина, который собирался в январе для обновления социально-экономического курса страны, но в результате весь год боролся с последствиями пандемии коронавируса.

Члены правительства слушали президента по видеосвязи Фото: Kremlin.ru

Подводя итоги работы правительства Владимир Путин напомнил, что многие министры приступили к своим обязанностям только в январе, после роспуска кабмина Дмитрия Медведева (в состав вошли 14 новых министров и вице-премьеров из 31). Но, несмотря на неожиданные вызовы пандемии, «правительство прошло этот год в целом достойно». «В таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле», — отметил Путин.

Он рассказал, что иногда работал с Мишустиным даже после полуночи. При этом согласился, что «недостатки» в работе кабмина были, но «все необходимые выводы уже сделаны». «Подавляющее большинство коллег, хочу это подчеркнуть, показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность, — добавил глава государства. — Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад».

Теперь же правительству необходимо перейти от антикризисных мер к стратегической повестке, подчеркнул президент.

По его словам, случившиеся трудности открывают новые возможности для развития, и в ближайшие годы стране необходимо совершить «настоящий рывок». А затем Путин сделал отсылку к своей первой встрече с обновленным правительством в январе: «Масштабные задачи всегда — думаю, вы со мной согласитесь, — когда мы сталкиваемся с большими задачами, то они не могут не зажигать, не могут не вдохновлять, они требуют новых подходов и решений. И повторю, что сказал 21 января на нашей первой встрече: у вас есть все, чтобы национальные цели обязательно были достигнуты».

Михаил Мишустин продолжает получать поддержку президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Судя по тону выступления, президент демонстрирует поддержку Мишустину и его команде, считает политолог Антон Орлов, и это уже не первый случай проявления такой доброжелательности. Ранее публичным жестом поддержки Мишустина считалась встреча Путина с руководителем федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, который считается протеже премьера. Орлов считает, что таким образом президент настойчиво защищает главу правительства от возможных конфликтов с элитами, чтобы позволить кабмину сконцентрироваться на решении поставленных задач. «Борьба за власть всегда особо сильно обостряется в кризисные ситуации. Для элит они могут быть сигналом, что в настоящее время премьер-министр уязвим. Вероятно, Путин таким образом пытается предотвратить возможный раскол», — сказал Орлов.

Политолог Сергей Поляков трактует задачи, поставленные Путиным перед правительством, как «рестарт» кабмина. «Смена правительства в январе произошла в пакете с конституционными поправками. В стране по сути планировалась перезагрузка социально-экономического курса. Но в связи с пандемией правительству пришлось решать задачи не развития, а выживания страны. Наверное, сейчас, когда есть понимание, что мы адаптировались к новым условиям, правительство должно вернуться к изначальным задачам», — сказал Поляков.

Учитывая, что борьба с ковидом стала «понятной» для министров, в их повестку в 2021 году вернутся нацпроекты и наццели, полагает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Михаил Карягин. «По некоторым из нацпроектов (например, по цифровой экономике) у правительства Медведева, по данным Счетной палаты, были проблемы. Новые министры как раз и должны были провести перезапуск по некоторым из них, встряхнуть систему, но этого пока по понятным причинам не получилось», — сказал Карягин.

Политолог Поляков добавил, что возвращение правительства к стратегической повестке важно и с точки зрения выборов в Госдуму в 2021 году. От того, как население будет оценивать работу правительства, зависит результат «Единой России» в федеральной кампании, считает собеседник агентства.

«Вспомним, как правительство вело себя в 2020 году перед ЕДГ. Были массовые выезды на различные территории, например, на Дальний Восток. Это играло существенную роль в агитационном процессе, когда проходили выборы в региональных парламентах. Поскольку теперь нас ждут федеральные выборы, то избиратель будет значительно шире смотреть на социально-экономическую ситуацию. Теперь кабмину предстоит создавать образ не только „пожарной команды“, но и развития страны», — полагает Поляков.