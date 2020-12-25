Якушев и Куйвашев объединяются ради главного вызова своей карьеры

Союз Владимира Якушева (на переднем плане) и Евгения Куйвашева (на заднем) продлится как минимум до выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Уральское полпредство, власти Свердловской области и мэрия Екатеринбурга будут дружны как минимум до конца сентября 2021 года, пресекая любые попытки ссор и подстав. Даже инициированных подчиненными. Об этом URA.RU рассказали источники во всех трех структурах. Им можно доверять, поскольку это те же источники, что в середине октября анонсировали завершение войны полпредства и правительства Свердловской области «до конца года».

В тот момент противостояние полпреда президента в УрФО Николая Цуканова с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым казалось не имеющим конца. Однако, в ноябре президент России Владимир Путин уволил Цуканова, а своим новым представителем назначил экс-министра строительства РФ Владимира Якушева. Последний был губернатором Тюменской области, когда Куйвашев был мэром Тюмени. Спустя полтора месяца после этой рокировки свердловский губернатор снял мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и выбрал новым градоначальником первого вице-губернатора Алексея Орлова (при Якушеве-губернаторе он был заммэра Тюмени).

Александр Высокинский ушел в отставку через полтора месяца после замены полпреда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Теперь это единая команда, группа соратников, главная задача которых пережить турбулентность Системы во время выборов в Госдуму», — считает источник агентства. Собеседник в тюменском истеблишменте настаивает: «Вы не можете говорить о вертикали, потому что вертикаль подразумевает подчинение, а отношения Якушева и Куйвашева настроены так, что у них нет ролей „начальник“ и „подчиненный“. Их взаимодействие предопределено общностью цели».

Алексей Орлов, конечно, не фигура уровня Владимира Якушева, но у полпреда нет намерения учить мэра Екатеринбурга, как ему работать, знает сотрудник полпредства. По его данным, в отличие от Цуканова, Якушев не будет вмешиваться в городскую повестку.

У Владимира Якушева нет намерения вмешиваться в работу мэра Екатеринбурга, знает инсайдер Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Выборы в Госдуму — ключ к решению вопроса о полномочиях президента в 2024 году, и оценка качества проведения кампании будет важной при определении судьбы истеблишмента на следующие годы. Якушев и Куйвашев — опытные аппаратчики, и понимают, что союз сейчас им выгоднее, чем подставы друг друга. Внешние вызовы, попытки дестабилизировать ситуацию, играя на понижение полпреда и губернатора будут такими сильными, что им обоим потребуется поддержка друг друга. В этом ракурсе аппаратный мир Свердловской области ждет такой мир, которого тут никогда не было», — считает свердловский чиновник, наблюдавший работу всех местных губернаторов.

О том, что конфликт полпред-губернатор едва ли повторится в обозримой перспективе, говорит и политолог Алексей Швайгерт. «Якушева, Куйвашева и Орлова принято относить к одному клану. И в эту комбинацию сложно заложить конфликт. Если Высокинский все-таки был выходцем из старой городской команды, а Цуканов прибыл из другого региона, то здесь контакты и связи более личные. Мне трудно представить, что Орлов интригует вместе с Якушевым, ведет самостоятельную игру».

Тем глупее выглядит радость екатеринбургских оппонентов Александра Высокинского. Устроенный ими десятиминутный фейерверк в честь отставки мэра продемонстрировал полное непонимание нового момента.

По информации от нескольких источников URA.RU, акция (стоимостью более 13 миллионов рублей) не была согласована. Собеседники агентства утверждают, что ее организовал бизнесмен, который в день избрания Высокинского мэром отправил бывшему вице-мэру Екатеринбурга Владимиру Тунгусову фаллоимитатор. Это возмутило других участников анти-тунгусовской коалиции. История с фейерверком вызвала аналогичную реакцию. По данным URA.RU, о фейерверке не знали не только резиденция и мэрия, но и силовики. Полицейское начальство, по слухам, утром 22 декабря требовало найти зачинщиков.

Истеблишмент не понял организаторов салюта в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многие посчитали этот перформанс недостойным уральской столицы. «Странная акция. Абсолютно вторичная. Позавидовали резонансу акции [издательницы „Знак.ком“ Аксаны] Пановой с ее салютом в день смерти Сталина, и тупо повторили чужую придумку в новой ситуации. С такими бюджетами могли бы и креативнее быть», — сказал городской чиновник на условиях анонимности.

На то, что организатор акции неадекватен новым обстоятельства, указывает и комментарий и. о. мэра Алексея Орлова. «Есть такое понятие, как креативная индустрия. У нас есть чем позаниматься в городе: пустующие промышленные площадки… [Можно взять] помещения в оборот, чтобы они приносили пользу, чтобы это были пространства для работы ремесленников, мастеров, представители малого и среднего бизнеса… Вот, [с салютом] кто-то тоже покреативил. Но это уже на их совести», — сказал градоначальник.