5 проблем свердловской власти, которые придется решать в 2021-м

Евгений Куйвашев сохранил в своей команде Александра Высокинского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область вступает в 2021 год с набором проблем. URA.RU обнаружило пять главных угроз, которые были допущены региональными властями в прошлом году. А эксперты описали сценарии, как ответить на риски, учитывая будущие выборы в Заксобрание и Госдуму.

Коронакризис атаковал бюджет

Стабильная работа предприятий оказалась под угрозой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев на последней пресс-конференции признал, что 2020 год стал испытанием для власти: сложнейшие решения о перераспределении финансов приходилось принимать молниеносно. В результате дефицит бюджета увеличился, оценил ситуацию экономист Константин Селянин: «Дефицит бюджета составит 40,6 млрд рублей в новом году, по сравнению с 23 млрд рублей на 2020 год — это намного больше. Но пока величина остается в пределах разумного».

Селянин заявил, что регион мог бы значительно облегчить ситуацию, если бы отказался от проведения Универсиады: «Не будет ничего страшного, если Екатеринбург и даже вся Россия откажется проводить Универсиаду, которая кроме нас, скорее всего, никому не интересна». Экономист также отметил, что необходимо пересмотреть масштабные инвестиционные проекты, подобные особой экономической зоне «Титановая долина». «Там огромные деньги вложены, идея бросить все в чистом поле мне не очень нравится, а вот идея переформатировать нравится мне гораздо больше, поскольку явно там планы не сбываются, резидентов мало, постоянно скандалы», — оценил он.

Экономическую ситуацию можно улучшить, дав муниципалитетам больше финансов и свободы ими распоряжаться, считает Михаил Корабельников. Он уверен, что прислушиваясь к мнению жителей региона и представителей бизнеса, региональная власть усиливает свою устойчивость и управляемость территорией.

Вызовы в Екатеринбурге

Александра Высокинского на посту мэра сменил Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сможет ли [и.о. главы Екатеринбурга Алексей] Орлов снять конфликтность, которая возникла при [экс-мэре Александре] Высокинском?» — озвучил политолог Алексей Швайгерт вопрос, который волнует общественность после смены мэра. Новому руководителю города политолог дал совет выдержать паузу и не спешить с оценкой наследия предыдущего градоначальника и громкими заявлениями.

«Чтобы напряженность снималась, необходима стабильность и предсказуемость власти. Мне кажется, основная проблема Высокинского — в том, что он не смог создать понятную систему принятия решений», — высказал мнение Михаил Корабельников. Он предположил, что Орлов будет более комфортным партнером для представителей крупного бизнеса. С ним согласен политолог Анатолий Гагарин: «Орлов достаточно хорошо знаком с участниками всех процессов. Его опыт управления показывает, что он умеет руководить, делает это системно, конструктивно и бесконфликтно».

Политические риски

Выборы рискуют пройти с неожиданным результатом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опасность потери контроля за выборами наглядно показал 2020 год, когда на довыборах в гордуму Екатеринбурга оказалось сразу три центра влияния, приведшая к конфликту на довыборах в городскую думу. Апогея он достиг с появлением конкурирующих кандидатов в «Единой России», которая лишилась большинства. Смена мэра Екатеринбурга дает надежду, что удастся избежать такого варианта развития событий в областном центре. Однако политологи уверены, что конфликты бизнеса и власти продолжатся в периферийных территориях области. «Рейтинг „Единой России“ падает, нужно было заранее начать подготовку к выборам 2021 года, в частности — к праймериз. Однако по факту работа так и не началась», — рассказал высокопоставленный инсайдер.

Есть и дополнительные риски. Скандал с уголовным делом экс-главы «Титановой долины» Артемия Кызласова оставил ряд вопросов у силовиков к чиновникам еще более высокого ранга. И хотя в Челябинской и Курганской областях подобные случаи становились поводом для целой череды уголовных дел, адвокат Сергей Колосовский считает, что в Свердловской области это маловероятно. С ним согласен политолог Алексей Швайгерт. «На этом [силовикам] будет сложно заработать очки, потому что система вошла в предвыборный цикл», — объяснил он.

Источник, близкий к силовым структурам, не исключает возможность возбуждения уголовного дела против делом экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого считают причастным к убийству.

Однако эксперты уверены, что эта тема вызвана политическими мотивами. «Никого не интересует, виноват ли Ройзман на самом деле», — отметил Колосовский. Эксперты считают, что попытка нейтрализовать популярного оппозиционного политика может обернуться ростом его рейтинга. «Но силовики этого не понимают», — констатировал адвокат.

COVID-19 vs чиновники

Работу больниц пришлось срочно перенастраивать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проблемы свердловской медицины губернатор Евгений Куйвашев пытается решить с помощью программы «Общественное здоровье уральцев», которая будет действовать в 2021-24 годах. Формально, это реакция на краш-тест, устроенный коронавирусом. Однако прогнозы экспертов относительно успешности этого начинания оказались диаметрально противоположными. Так, политолог Михаил Корабельников считает ошибкой объединение горздрава Екатеринбурга с областной структурой. «Горздрав был одним из самых эффективных по управлению медициной. Вы посмотрите, что произошло со службой скорой помощи, когда начало происходить объединение», — подчеркнул он. Он напомнил, что проблемы в региональном здравоохранении были вызваны федеральным требованием по оптимизации системы и предположил, что вряд ли они могут быть решены на местном уровне.

Политолог Анатолий Гагарин настроен гораздо оптимистичнее: «Я думаю, она именно у нас сработает, у нас есть все для этого. Наша научно-техническая и промышленная база позволяют это реализовать достаточно быстрыми тепами». Политолог не исключил, что в результате реформы Свердловская область может стать позитивным примером для других регионов.

Возврат монастыря Сергия

Отец Сергий был задержан накануне Нового года Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube

Бывший схиигумен Среднеуральского монастыря Сергий (Романов), захвативший обитель, оказался одним тех, кто не только расколол екатеринбургскую епархию, но и испытал на прочность светскую власть, отрицая коронавирус. Очевидно, что главной задачей власти было избежать сценария, когда загнанный в угол расстрига начнет защищаться с помощью своих адептов, угрожая их кровопролитием. Начать операцию по нейтрализации решили в предновогодние дни — Сергий был задержан, однако сразу освободить монастырь не удалось — его адепты продолжили удерживать территорию.

«Если бы епархия запретила служение Романова еще несколько лет назад, то не пришлось бы вызывать спецназ, и если бы власти отреагировали еще весной 2020-го, он не успел бы окопаться, и все бы прошло намного легче», — говорит исследователь современного российского сектантства, профессор ПСТГУ Александр Дворкин. Однако религиовед Роман Силантьев уверен, что постепенно ситуация нормализуется. «Это типичная секта во главе с харизматическим лидером. Там все разбегутся по другим местам», — считает Силантьев. По мнению религиоведа, власти не медлили с разрешением ситуации, а собирали необходимые доказательства вины Сергия.